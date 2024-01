2 trường hợp ngộ độc khí CO khi đốt than sưởi ấm

Nam bệnh nhân ngộ độc khí CO đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nam 61 tuổi trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) cùng vợ tự đốt than hoa sưởi ấm trong nhà, được người nhà phát hiện trong tình trạng gọi hỏi không biết, tím tái toàn thân và đưa tới bệnh viện.

Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc khí CO, hiện đang được thở máy, hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Vợ bệnh nhân cũng bị ngộ độc khí CO mức độ nhẹ hơn, đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhi 12 tuổi (trú tại TP. Lạng Sơn), vào viện trong tình trạng lơ mơ, tím môi.

Trước đó ở nhà, mẹ bệnh nhi có đặt than củi trong buồng tắm kín cho bệnh nhi đi tắm. Khoảng 40 phút sau, người nhà gọi không thấy trả lời, phát hiện bệnh nhi nằm bất tỉnh trong phòng tắm và được đưa đi cấp cứu.

Ngay khi vào viện, bệnh nhi được thở oxy dòng cao, hồi sức tích cực. Hiện tại, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, sức khỏe đã tạm ổn định.

Những ngày này, thời tiết lạnh giá, nhiệt độ xuống thấp, người dân thường có thói quen đốt than sưởi ấm. Tuy nhiên, việc làm này lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, đốt than trong phòng ngủ, không gian chật hẹp, đóng kín cửa sẽ đốt hết khí oxy, sản sinh ra khí CO gây ngộ độc. Với đặc điểm của khí CO là không màu, không mùi vị nên rất khó nhận biết, nhất là khi đang ngủ.

Quá trình nhiễm độc khí xảy ra rất nhanh, khi bệnh nhân bắt đầu cảm thấy cơ thể bất thường gần như đã rơi vào tình trạng ngộ độc, khó nhận thức, không còn khả năng ứng phó và tự ra khỏi khu vực có khí độc rồi lịm dần. Ngộ độc khí CO có thể gây nên nhưng tổn thương não khó hồi phục nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Một số trường hợp ngộ độc nặng sẽ dẫn tới tử vong.

Khi thời tiết chuyển lạnh, thay vì sử dụng than, củi để sưởi ấm trong phòng, người dân có thể sử dụng nhiều biện pháp giữ ấm khác như: che chắn kỹ các phòng; mặc trang phục phù hợp để giữ ấm cơ thể; dùng đèn sưởi, quạt sưởi, điều hoà. Uống đủ nước, nên uống nước ấm, tăng cường dinh dưỡng để đảm bảo sức khoẻ.

Khi phát hiện có người bị ngạt khí, cần nhanh chóng đưa nạn nhân rời khỏi phòng, ra ngoài không gian thoáng khí để kịp thời bổ sung oxy, đồng thời gọi cấp cứu hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất.