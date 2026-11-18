Những thông tin mới nhất xung quanh vụ nam sinh Nghệ An bị bạn thả xuống sông tiếp tục nhận được sự chú ý đặc biệt từ dư luận.

Như đã đưa tin, ngày 11/11, nam sinh H.X.Q. (18 tuổi) được tìm thấy tử vong tại khu vực cầu Lạch Vạn, xã Diễn Châu, Nghệ An sau 2 ngày mất tích. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, trước thời điểm mất tích, Q. đi cùng Nguyễn Hồ Q.T.. (19 tuổi), ở cùng phòng trọ tại Vinh.

Được biết, Q. là con thứ hai trong gia đình có ba anh em ở khối Phương Cần, phường Quỳnh Mai. Bố làm nghề lái xe dịch vụ, mẹ bán đồ ăn sáng. Sau khi tốt nghiệp THPT hồi tháng 5, nam sinh chọn học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, phường Vinh Phú, cách nhà khoảng 80km.

VnExpress dẫn thông tin, khi bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ để điều tra, Nguyễn Hồ Q.T. khai rạng sáng 9/11, hai người đi xe máy trên đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò thì xảy ra tai nạn tại xã Hải Châu. Q. ngồi phía sau bị ngã, đầu va vào lan can cầu và bất tỉnh. T. lái xe đến khu vực cầu Lạch Vạn ở xã Diễn Châu thì phát hiện Q. không còn thở nên thả xuống sông.

Liên quan tới vụ việc trên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa có thông báo tìm người làm chứng, người biết việc liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra trên tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò, thuộc địa phận xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Báo Nghệ An dẫn thông báo ngày 17/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu của các tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Xâm phạm thi thể”.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 25 phút ngày 9/11/2026, trên tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò, thuộc địa phận thôn Tiên Tiến, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.