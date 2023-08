2 nữ idol Hàn vướng lùm xùm bạo lực học đường giờ ra sao?

Thực hư Kim Garam bị bắt nạt?

Hình ảnh cuối cùng của Garam trên Instagram nhóm

Kim Garam là thành viên được cho là visual lúc bấy giờ của LE SSERAFIM. Chỉ một ngày sau khi ra mắt, Garam bị một bạn học cùng lớp tố cáo đã bắt nạt mình. Theo hồ sơ của Ủy ban Ứng phó Bạo lực Học đường, Kim Garam đã phải nhận hình phạt cấp độ 5 cho hành vi bạo lực học đường của mình. Hình phạt ở cấp độ không hề nhẹ khiến người hâm mộ mất đi thiện cảm và gây sức ép lên công ty buộc cô rời nhóm.

Kim Garam rời nhóm sau khi hồ sơ không mấy đẹp mắt của mình bị tung ra, sự nghiệp idol chỉ vỏn vẹn ba tháng! Sau scandal, Kim Garam vắng bóng trước công chúng khiến nhiều người đồn đoán về hoạt động cũng như tình trạng hiện tại của cô. Có tin đồn rằng cô đã quay lại trường học và lần này tới lượt cô bị… bắt nạt.

Sau khi rời nhóm và trở về trường học, hình ảnh một chiếc bàn với bảng tên “Kim Garam” được đăng tải lên mạng. Chiếc bàn được cho là chỗ ngồi của Kim Garam trong lớp và bị viết lên toàn những câu chửi thề tục tĩu.

Những hình ảnh được cho là Kim Garam trong bài đăng

Tuy nhiên cư dân mạng đã chỉ ra bộ trang phục mà Kim Garam mặc trong tấm hình là đồng phục của trường cấp 2 Gyeongin, tức là những hình ảnh đó đã được chụp trước khi vụ việc nổ ra từ rất lâu. Bạn học cho biết đây là cách mà Kim Garam và bạn bè đùa giỡn với nhau, “Garam và bạn hồi cấp 2 hay chửi thề qua lại khi giỡn như vậy, đây hoàn toàn không phải trò bắt nạt do học sinh Trường SOPA làm ra”.

Theo một chương trình về bạo lực học đường của đài tvN, Kim Garam đã trở lại làm học sinh và đang theo học tại trường trung học nghệ thuật Seoul. Gần đây, cựu thành viên LE SSERAFIM đã được bắt gặp trong bộ đồng phục của trường trung học này.

Garam trong bộ đồng phục trường SOPA

Soojin (cựu thành viên (G)I-DLE) lập Instagram

Chuyện bắt đầu khi chị gái ruột của một nữ sinh học chung lớp học thêm với Soojin hồi cấp 2 đăng bài tố idol từng bắt nạt em gái mình, có những hành vi bất hảo từ thời còn đi học, và nói xấu Seo Shin Ae (lúc đó đã là diễn viên nhí nổi tiếng). Nữ idol thừa nhận có ăn mặc không phù hợp với lứa tuổi và hút thuốc, nhưng phủ nhận bắt nạt bạn học hay ăn cắp, đi xe máy... Ngoài ra, cô không nhớ những chi tiết bắt nạt nạn nhân kể cũng chưa từng nói chuyện với Seo Shin Ae.

Seo Shin Ae lúc bấy giờ là diễn viên nhí nổi tiếng

Seo Shin Ae đăng instagram story dòng chữ "None of your excuse" (Đừng nguỵ biện) mà cư dân mạng cho rằng ngầm ám chỉ Soojin. Tuy đã cố gắng làm rõ tranh cãi của nữ thần tượng, vào tháng 3/2022, CUBE thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với cựu thành viên (G)I_DLE - Seo Soojin.

Quả nhiên là không gì có thể qua mặt được Knet khi cuối tháng 6 vừa qua, cư dân mạng đã tìm ra tài khoản Instagram của cựu thành viên (G)I-DLE trong khi cô nàng thậm chí không còn quảng bá nữa và cũng không xuất hiện trên bài báo nào. Hiện tài khoản của cô đã có 2,6 triệu người theo dõi.

Nguồn: @_seosootang

Nhiều người cho rằng đây là điều bình thường vì giờ cô không còn làm idol nữa và họ sẵn sàng bấm theo dõi vì cựu thành viên (G)I-DLE nổi tiếng là có phong cách thường ngày rất đẹp, biết cách quản lý bản thân tốt, và có phong cách như Jennie.

Nguồn: Pann, Allkpop