2 nàng hậu zoom cận mặt mộc chung khung hình: Thuỳ Tiên nổi trội, Thiên Ân lộ khuyết điểm khi giảm 15kg

Mới đây, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế - Thuỳ Tiên và Hoa hậu Hoà bình Việt Nam - Thiên Ân thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác khi xuất hiện chung một khung hình. "Chị chị em em" của cuộc thi Hoa hậu Hoà bình gây sốt bởi làn da ít khuyết điểm, đường nét thanh tú. Dù hơn Thiên Ân 2 tuổi nhưng Thuỳ Tiên vẫn rất trẻ trung, sắc vóc không hề kém cạnh đàn em. Không cần ăn diện cầu kỳ, Thuỳ Tiên càng đơn giản lại càng toát lên khí chất ngời ngời.

Trong bức ảnh zoom cận mặt mộc này, Thiên Ân để lộ khuyết điểm sau khi giảm từ 75kg còn 60kg thời điểm dự thi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022. Cụ thể, nàng hậu sinh năm 2000 từng thừa nhận do giảm cân vội và sai cách trong thời gian ngắn nên vùng da ở ngực đã bị rạn rất nặng. Sau hơn 1 năm đăng quang Thiên Ân vẫn chưa thể khắc phục được khuyết điểm này trên cơ thể.

Thiên Ân và Thuỳ Tiên gây sốt khi xuất hiện chung khung ảnh đọ mặt mộc. Ảnh: FBNV

Thiên Ân để lộ khuyết điểm rạn da ở vùng ngực. Ảnh: FBNV

Thiên Ân từng chia sẻ về những vết rạn này: "Tôi tham gia thi Hoa hậu vì muốn thoát khỏi vùng an toàn. Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Sau vòng sơ khảo, tôi cũng nhận những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị miệt thị ngoại hình - hãy yêu bản thân".

Đồng thời, Thiên Ân cũng thừa nhận bản thân là nạn nhân của miệt thị ngoại hình sau khi tăng cân đột ngột. Hiện tại, Thiên Ân đang tích cực tập luyện, ăn uống theo chế độ để hoàn thiện vẻ ngoài trước khi chính thức kết thúc nhiệm kỳ.

Thiên Ân từng giảm 15kg để thi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam. Ảnh: FBNV

Trong 1 năm qua, Thiên Ân tích cực hoàn thiện hình thể. Ảnh: FBNV