2 bộ phim xưa “khuynh đảo” màn ảnh nhỏ 2022

Làng truyền hình năm 2022 chứng kiến sự kiện lên ngôi của dòng phim xưa. Nếu với năm 2021, các phim do VFC sản xuất như Hương Vị Tình Thân, 11 Tháng 5 Ngày, Hướng Dương Ngược Nắng làm mưa làm gió thì đến năm 2022 này, gió lại đổi chiều cho các phim xưa của THVL1.

Đặc biệt, các tác phẩm gây tiếng vang như Duyên Kiếp, Rồi 30 Năm Sau đều có kịch bản chuyển thể từ cải lương. Điều này thể hiện sự đa dạng trong xu hướng xem phim truyền hình của khán giả màn ảnh nhỏ hiện nay.

Các phim xưa phát sóng trên THVL1 gây náo loạn màn ảnh nhỏ năm 2022. Ảnh: ĐPCC

Sự bùng nổ của Duyên Kiếp

Duyên Kiếp do Chu Thiện làm đạo diễn, được phát sóng trên THVL1 từ tháng 8/2022. Duyên Kiếp được biên kịch Hạ Thu chuyển thể từ vở cải lương cùng tên từng gây nức lòng công chúng một thời gian dài.

Phim lấy bối cảnh trải dài từ những năm 1930 đến 1960, thời điểm những định kiến phong kiến vẫn còn là ám ảnh. Thân phận của người phụ nữ và nông dân luôn bị chà đạp. Họ luôn khát khao một tình yêu trọn vẹn, nhưng cuộc sống và cái ác đã khống chế, đè nén.

Phim xoay quanh 4 nhân vật chính: hai chị em Lan (Oanh Kiều), Huệ (Trương Mỹ Nhân) và hai người chủ tớ Thành (Huỳnh Đông), Hai Lương (Bạch Công Khanh).

Trương Mỹ Nhân trong phim Duyên Kiếp. Ảnh: ĐPCC

Huệ và Lan cùng sinh ra lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, con trai một tá điền. Cả hai xinh đẹp, giỏi giang nhất vùng, lại hiếu thảo nên được nhiều trai làng để ý. Tiếng lành vang xa, người người nghe tin đều tỏ lòng mến mộ, dù nhà hai cô nghèo nhất vùng.

Huệ sớm có mối tình đẹp như mơ với Thành - vốn là đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi bên gốc chuối, được người phụ nữ tốt bụng đem về nuôi. Cuộc tình của Huệ và Thành mộc mạc nhưng lắng sâu. Cả hai thầm ước mơ ngày nên vợ thành chồng.

Thế nhưng, vì bất đắc dĩ, Huệ trở thành vợ bé của Hai Lương dù trước đó anh được bà Phú cưới vợ cho là Thúy - con gái của một điền chủ làng bên. Lấy nhau vài năm cả hai không hạnh phúc, Thúy lại bị vô sinh. Bà Phú vì bất chấp thương con ép Huệ phải làm vợ bé của Hai Lương.

Duyên Kiếp là một trong những phim truyền hình được nhắc đến nhiều nhất năm 2022. Ảnh: ĐPCC

Trước khi Duyên Kiếp phát sóng, không nhiều người đặt kỳ vọng vào dự án này. Dẫu vậy, Duyên kiếp vẫn bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội với sự tỏa sáng đến từ bộ ba Bạch Công Khanh - Ngô Phương Anh - Trương Mỹ Nhân. Các trích đoạn liên quan đến Bạch Công Khanh đều thu hút hàng triệu lượt view, hàng ngàn bình luận và được chia sẻ rầm rộ.

Trong nhiều tuần liên tiếp, rating phim Duyên Kiếp đều đứng đầu cả nước và bỏ xa các đối thủ còn lại. Dù Duyên kiếp không được quảng bá rầm rộ nhưng càng phát sóng, phim càng tạo ra hiệu ứng tốt. Đến khi phim kết thúc, Bạch Công Khanh trở thành cái tên đắt show, còn Trương Mỹ Nhân thì cũng có cuộc trở lại thành công sau mấy năm im hơi lặng tiếng.

Rồi 30 Năm Sau tiếp đà thắng lợi

Tuy không nổi đình nổi đám như Duyên Kiếp nhưng phim Rồi 30 Năm Sau do Yeye Nhật Hạ, Quang Tuấn, Ngọc Thảo, Thanh Trúc, Trương Minh Quốc Thái đóng chính vẫn làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ. Có nhiều thời điểm, rating phim Rồi 30 Năm Sau đã cán mốc 5.0 - Đây là con số cực cao, thể hiện mức độ quan tâm và yêu thích mà khán giả dành cho dự án này.

Rồi 30 Năm Sau có nội dung kể về một vụ án đầy uẩn khúc, ai oán kéo dài đến tận đời sau hiện đang được chiếu trên đài THVL1 từ thứ Hai đến thứ Bảy mỗi tuần kể từ ngày 19/9.

Yeye Nhật Hạ đảm nhận vai nữ chính trong phim Rồi 30 Năm Sau. Ảnh: ĐPCC

Rồi 30 Năm Sau lấy bối cảnh tại Long Xuyên những năm 1940, kể về một gia đình bị phá sản vì sự hoang phí của mẹ; Hải (Thanh Trúc) - con gái ông Đại (Huỳnh Phú) đã bị bọn côn đồ bắt làm con tin. May mắn nhờ có Ba Thành (Minh Đăng) - một thanh niên trong làng đi bán hết ruộng vườn, nhà cửa để trả số tiền nợ cho gia đình ông Đại, Hải mới được giải thoát.

Cảm động trước ân nghĩa của Ba Thành, cô nhận lời làm vợ anh, bất chấp sự phản đối của bà Đại (Mỹ Duyên) khi muốn gả Hải cho Thức (Trương Minh Quốc Thái) - một thanh niên con nhà gia thế, tuy nhiên Thức cũng không muốn cưới cô vì ngại gánh nợ. 3 năm sau, Ba Thành và Hải đã có một cậu con trai tên Chẩm. Cùng lúc này, Thức vô tình chạm mặt Hải và nhận ra người vợ "hụt" năm xưa của mình, từ đó tìm mọi cách để chiếm đoạt lại cô.

Khâu tạo hình nhân vật và xây dựng kịch bản tốt là yếu tố giúp Rồi 30 Năm Sau chiếm cảm tình khán giả. Bên cạnh đó, diễn xuất tốt từ dàn diễn viên cũng góp phần làm bộ phim được yêu mến hơn.

Quang Tuấn và Ngọc Thảo trong phim Rồi 30 Năm Sau. Ảnh: ĐPCC

Trong cơn sốt do Duyên Kiếp, Rồi 30 Năm Sau tạo ra, các phim xưa cũng được nhắc đến nhiều. Hiện tại, một số đơn vị sản xuất phim xưa vẫn đang đẩy mạnh việc làm dự án mới.

Trong đó, đạo diễn Nguyễn Phương Điền công bố thông tin làm phim Thời Mở Cửa với sự góp mặt của Nhật Kim Anh, Huỳnh Hồng Loan, Quốc Huy, Hứa Minh Đạt. Còn đạo diễn Nhâm Minh Hiền thì làm phim Chị em khác mẹ cùng các diễn viên Yeye Nhật Hạ, Trần Phong, Hoài An.

Nói về việc sản xuất phim xưa, một giám đốc hãng phim cho biết lý do chọn đề tài này là vì nếu như chưa bán bản quyền phát sóng được cho các đài truyền hình, vẫn có thể để dành được một thời gian.

Dù "lưu kho" thì các phim xưa cũng không sợ bị lạc hậu so với phim khai thác bối cảnh hiện đại. Thêm nữa, do màn ảnh nhỏ có quá nhiều phim hiện đại nên khi màn ảnh nhỏ chộn rộn vì phim xưa, người xem cũng có thêm lựa chọn.

Dẫu vậy, các nhà sản xuất cũng thừa nhận gặp không ít khó khăn khi làm phim xưa. Lý do đầu tiên là khó tìm bối cảnh, lý do tiếp đến là phục trang, đạo cụ sẽ tốn chi phí hơn so với sản xuất phim hiện đại. Để làm 1 bộ phim xưa chỉn chu, chất lượng, các nhà sản xuất vẫn gồng mình để cân đối bài toán kinh tế.