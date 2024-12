2 Anh Trai Say Hi lên tiếng nghi vấn tình cảm, Trấn Thành chốt ngay 1 câu gây chú ý

Mặc dù Anh Trai Say Hi đã kết thúc nhưng dư âm của chương trình vẫn còn rất lớn. Bằng chứng là chủ đề liên quan đến các concert, mối quan hệ giữa các anh trai thường nhận được sự quan tâm từ công chúng. Vì tương tác thân thiết, dính như hình với bóng từ trong chương trình đến ngoài cuộc sống đời nên một số Anh trai bị vướng nghi vấn "xào couple".

Mới đây nhất, Pháp Kiều và Hải Đăng Doo cùng trình diễn một tiết mục tại Chung kết Rap Việt. Ngay trên sân khấu, Trấn Thành quyết "dí" khui cho bằng được mối quan hệ của 2 Anh Trai Say Hi. Theo đó, Trấn Thành đã hỏi về việc sao không thấy Pháp Kiều chia sẻ về chuyện tình cảm với công chúng. Trước câu hỏi này, nam rapper đáp lại ngay: "Sao anh lại hỏi câu đó, trong khi đó câu trả lời có sẵn trên sân khấu rồi". Trước màn đối đáp của đàn em, Trấn Thành bất ngờ và hô to: "Chấn động chưa!".

Giữa lúc khán giả đang rần rần, Hải Đăng ngại ngùng ra mặt thì Pháp Kiều lên tiến đính chính: "Tụi em giỡn thôi. Tụi em chỉ là tình đồng nghiệp". Ngay sau đó, Hải Đăng Doo cũng "chữa cháy" khi tiếp lời: "Tụi em cảm mến nhau". Trước tình huống này, Trấn Thành bật cười và trêu ghẹo bằng cách chốt hạ: "Tui thấy là 2 em cảm nhiều hơn mến".

Clip: Pháp Kiều và Hải Đăng Doo lên tiếng tin đồn tình cảm khi cùng diễn ở Chung kết Rap Việt (Nguồn: Đi soi sao đi)

Sau chương trình Anh Trai Say Hi, Pháp Kiều ra mắt sản phẩm cùng Hải Đăng Doo

Pháp Kiều nhiều lần "thả thính", khen ngợi Hải Đăng Doo điển trai khiến Trấn Thành quyết hỏi cho ra lẽ

Pháp Kiều từng nổi tiếng trên mạng xã hội bởi loạt clip quay cuộc sống ở quê Vĩnh Long. Cột mốc đánh dấu sự chuyển biến trong sự nghiệp nam rapper chính là việc tham gia Rap Việt mùa 3. Sau cuộc thi, Pháp Kiều dần thay đổi hình ảnh cá tính, độc đáo và thường chiếm sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Gần đây, Pháp Kiều tham gia Anh Trai Say Hi và nhận được sự yêu thích bởi tài năng và cách nói chuyện hài hước, duyên dáng.

Pháp Kiều từng chia sẻ về định hướng theo nghề rapper: "Sau Rap Việt, tôi may mắn được khán giả đón nhận, tất cả với tôi như một giấc mơ. Bên cạnh cảm xúc vỡ òa đó, tôi cũng phải đối diện với vô số lời chỉ trích, đánh giá, phán xét. Tôi đam mê rap, rap là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Chính vì thế, tôi đã có khoảng thời gian bước ra khỏi những định kiến, mọi sự khác biệt để trở thành một rapper thực thụ".

Pháp Kiều là một trong nhưng anh trai thành công sau Anh Trai Say Hi

Hải Đăng Doo nổi tiếng là một TikToker với 2,6 triệu người theo dõi. Tên tuổi của hot boy sinh năm 2000 được biết đến nhiều hơn khi tham gia loạt gameshow như Tỏ tình hoàn mỹ, Trời sinh một cặp... Tại Trời sinh một cặp, Hải Đăng Doo giành ngôi vị quán quân. Đây cũng là bước đêm giúp mỹ nam 2k debut với vai trò ca sĩ. Ngoài ra, vẻ ngoài điển trai cũng là lợi thế giúp Hải Đăng Doo được nhiều người nhớ đến. Hải Đăng Doo là anh trai được nhiều fan của Anh Trai Say Hi chú ý vì vẻ ngoài điển trai. Về chuyện đời tư, Hải Đăng Doo dính tranh cãi vì bị soi hint có bạn gái nhưng vẫn "xào couple" với Gemini Hùng Huỳnh.

Hải Đăng Doo từng vướng tranh cãi vì nghi vấn có bạn gái nhưng vẫn thân thiết với Hùng Huỳnh