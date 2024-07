18.000 thí sinh hoàn thành kỳ thi giành suất vào các trường công an

Trong sáng nay, khoảng 18.000 thí sinh có nguyện vọng thi vào các trường đại học, học viện thuộc Bộ Công an có mặt tại các điểm thi từ rất sớm, bước vào kỳ thi đánh giá phục vụ công tác tuyển sinh của Bộ Công an năm 2024.

Các quy định của kỳ thi đánh giá của Bộ Công an tương tự quy chế kỳ thi tốt nghiệp của Bộ GD&ĐT. Trong đó có quy định vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, khu vực gửi đồ trước khi vào phòng thi, thời gian được phép rời khỏi phòng thi…

Gần 18.000 thí sinh đã hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực. (Ảnh: C500)

Đúng 7h30, các thí sinh bắt đầu thời gian làm bài. Bài thi đánh giá kéo dài 180 phút. Thí sinh chọn một trong hai mã bài CA1 hoặc CA2 tùy theo thế mạnh của bản thân về lĩnh vực tự nhiên hay xã hội.

CA1 là mã bài thi với phần trắc nghiệm gồm kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh; phần tự luận là toán.

CA2 là mã bài thi với phần trắc nghiệm gồm kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh; phần tự luận là ngữ văn.

Đúng 10h30, hàng ngàn thí sinh trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi giành suất vào các trường công an.

Trong thời hạn 15 ngày, các học viện, trường công an nhân dân sẽ hoàn thành công tác chấm thi. Trong thời hạn 7 ngày từ ngày công bố kết quả điểm thi, các đơn vị tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh.

Năm nay, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh mới cho các học viện, trường công an nhân dân là 2.150. Bộ Công an tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân, giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh.

Trong đó, phương thức 1 là xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2 là xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo với bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an.

Tại phương thức 3, kết quả bài thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT sẽ chiếm 40% tổng điểm xét tuyển; kết quả bài thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức sẽ chiếm 60% tổng điểm xét tuyển.