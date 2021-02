17h chiều nay, Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ đóng cửa để thu dọn

Theo kế hoạch của BTC Đường hoa Nguyễn Huệ, Đường hoa Tết Tân Sửu khai mạc từ tối ngày 10/2 (Nhằm ngày 28 tháng Chạp Âm lịch) và đóng cửa vào ngày 15/2. Năm nay do đại dịch COVID đang hoàng hành nên lễ khai mạc đã phải hoãn lại, việc tổ chức cho khách tham quan Đường hoa cũng có nhiều thay đổi.

Khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt tại Đường hoa Nguyễn Huệ.

Cụ thể Đường hoa chỉ mở cửa đón khách từ lúc 8g sáng và đóng cửa vào lúc 17g hàng ngày. Ngoài ra BTC còn giới hạn lượng khách tham qua cũng như đẩy mạnh công tác giám sát, đo thân nhiệt và nhắc nhở du khách không được bỏ khẩu trang.

Khách chụp hình trên Đường hoa Nguyễn Huệ.

Chính vì thế, năm nay lượng khách tham quan Đường hoa đã giảm mạnh, tuy nhiên công tác bảo đảm an toàn cho du khách đã diễn ra khá tốt. Hầu hết du khách đều chấp hành theo yêu cầu của BTC trong việc giữ an toàn sức khoẻ. Ngoài ra, sau khi đóng cửa, BTC đều tiến hành công tác xịt khử khuẩn, đảm bảo Đường hoa luôn trong tình trang an toàn nhất.

Gia đình chơi trên Đường hoa.

Trong ngày cuối của Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu, BTC sẽ cho khách tham quan tới 17g. Từ 17g tới 17g30, các nhân viên sẽ tiến hành nhắc nhở du khách rời Đường hoa để tiến hành thu dọn. Dự kiến thời gian thu dọn Đường hoa sẽ kéo dài cho hết đêm 15/2 rạng ngày 16/2 để vào lúc 6g sáng ngày 16/2, đường Nguyễn Huệ sẽ được trả lại nguyên trạng.