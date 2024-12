16 thanh thiếu niên mang hung khí rượt đuổi, gây thương tích cho người đi đường

Ngày 8/12, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội Điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Hải Lăng vừa phối hợp với Công an huyện Triệu Phong và Công an thị xã Quảng Trị xác minh, mời làm việc nhóm 16 thanh, thiếu niên đi xe máy không gắn biển số, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí gây thương tích cho người đi đường.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Hải Lăng phát hiện trên nền tảng Tiktok xuất hiện nhiều tài khoản như: “@satthu_74”, “@sieusao65”, “Thành gió 74”, “Trẻ C1” đăng tải các đoạn video có nội dung về việc một số thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo dao phóng lợn, gậy sắt và một số hung khí khác.

Nhóm thanh thiếu niên cùng số phương tiện, tang vật tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

Sau đó nhóm người này điều khiển xe máy di chuyển với tốc độ cao trên một số tuyến đường thuộc địa phận thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra, trên các tài khoản này còn thường xuyên đăng tải nội dung gây chiến với các nhóm thanh niên khác trên địa bàn huyện Hải Lăng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng hơn 0h ngày 06/12 Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Hải Lăng phát hiện trên tuyến đường 3/2 thuộc thị trấn Diên Sanh (huyện Hải Lăng) có 16 thanh thiếu niên mang theo dao phóng lợn, vỏ chai bia và một số hung khí thô sơ, di chuyển trên 07 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, dàn hàng ngang…

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, Tổ công tác của lực lượng Công an chốt chặn, kiểm tra. Qua làm việc ban đầu, nhóm thanh thiếu niên khai nhận, điều khiển phương tiện rượt đuổi và dùng hung khí gây thương tích cho 02 người đi đường.

Được biết, những thanh thiếu niên trong nhóm trên có độ tuổi từ 15-18, có hộ khẩu thường trú tại huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị. Hiện Công an huyện Hải Lăng đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.