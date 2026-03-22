15 năm đã thay đổi "búp bê" có đôi mắt xanh đẹp nhất thế giới đến cỡ nào?

Từng khiến cả mạng xã hội toàn cầu “đứng hình” chỉ vì một ánh nhìn, Anastasia Knyazeva - cô bé người Nga sinh năm 2011 - là cái tên gắn liền với danh xưng “búp bê sống” hay “cô bé xinh đẹp nhất thế giới” suốt nhiều năm. Với đôi mắt xanh trong veo như chứa cả “vũ trụ”, gương mặt bầu bĩnh và mái tóc nâu mềm mại, Anastasia nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng từ khi mới 4 tuổi.

Sau gần một thập kỷ kể từ ngày nổi tiếng, cô bé năm nào giờ đã bước sang tuổi 15. Không còn là hình ảnh búp bê ngây thơ, Anastasia của hiện tại khiến nhiều người bất ngờ khi lột xác thành một thiếu nữ trưởng thành, theo đuổi phong cách quyến rũ và cá tính hơn hẳn.

Từ “cô bé đẹp nhất thế giới” đến mẫu nhí đình đám

Năm 2015, những bức ảnh đầu tiên của Anastasia Knyazeva được mẹ đăng tải lên Instagram đã nhanh chóng gây sốt. Khi đó mới 4 tuổi, cô bé đã khiến cộng đồng mạng toàn cầu chú ý bởi ngoại hình gần như hoàn hảo: đôi mắt xanh to tròn, hàng mi dày, làn da trắng và khuôn mặt như bước ra từ tranh vẽ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Anastasia trở thành hiện tượng mạng quốc tế. Nhiều người thậm chí còn đặt câu hỏi liệu đây có phải là người thật hay sản phẩm của công nghệ chỉnh sửa hình ảnh. Chính vẻ đẹp phi thực tế ấy đã giúp cô bé được gọi bằng nhiều mỹ từ như “búp bê sống”, “thiên thần nước Nga” hay nổi bật nhất là “cô bé xinh đẹp nhất thế giới”.

Sức hút mạnh mẽ trên mạng xã hội nhanh chóng mở ra cơ hội trong ngành thời trang. Từ một gương mặt viral, Anastasia trở thành mẫu nhí đắt show, liên tục nhận được lời mời hợp tác từ các thương hiệu thời trang trẻ em. Tuổi thơ của cô bé dần gắn liền với phim trường, các buổi chụp hình và quảng cáo.

Năm 2017, truyền thông quốc tế đồng loạt nhắc đến Anastasia như một hiện tượng sắc đẹp mới, thậm chí ví cô là “Thylane Blondeau thế hệ tiếp theo”. Một năm sau đó, cô bé lọt top những đứa trẻ đẹp nhất thế giới do tạp chí L’Officiel bình chọn và xuất hiện trên Vogue, trở thành một trong những gương mặt mẫu nhí nhỏ tuổi gây chú ý nhất thời điểm đó.

Anastasia đam mê công việc MC, người mẫu.

Anastasia ở tuổi 13-14.

Không chỉ dừng lại ở người mẫu, Anastasia còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực truyền hình. Cô đảm nhận vai trò MC cho kênh thiếu nhi STS Kids và từng giành giải thưởng tại TEFI-Kids 2020 cho hạng mục người dẫn chương trình xuất sắc.

Dù nổi tiếng từ rất sớm, cuộc sống của Anastasia thời điểm đó vẫn giữ được sự cân bằng. Cô theo học tại trường công lập như bao bạn bè đồng trang lứa, đôi khi còn tỏ ra ngạc nhiên khi được nhiều người nhận ra trong giờ ra chơi. Trong những chia sẻ hiếm hoi, cô bé từng nói mơ ước sau này có thể trở thành thợ làm bánh hoặc bác sĩ thú y, những ước mơ rất đỗi bình thường so với hào quang mà cô đang sở hữu.

Ở tuổi 15: Từ “búp bê sống” đến thiếu nữ trưởng thành, quyến rũ

Bước sang tuổi dậy thì, Anastasia Knyazeva không còn giữ nguyên hình ảnh “búp bê” như ngày nào, và đó cũng chính là điều khiến công chúng bất ngờ nhất.

Cô nàng ở tuổi 15.

Ở tuổi 15, cô bé năm nào giờ đã trở thành một thiếu nữ với đường nét sắc sảo hơn. Gương mặt vẫn giữ được nét tròn trịa đặc trưng, nhưng các chi tiết đã rõ nét và trưởng thành hơn. Đôi mắt xanh từng được ví như “vũ trụ” vẫn là điểm nhấn, dù không còn vẻ trong veo trẻ thơ mà thay vào đó là chiều sâu và thần thái.

Trên mạng xã hội với hơn 1,2 triệu người theo dõi, Anastasia hiện xây dựng hình ảnh theo hướng hiện đại và cá tính. Cô bắt đầu làm quen với trang điểm nhẹ như kẻ mắt, tô son, đồng thời thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ năng động, đời thường đến nữ tính, thậm chí có phần gợi cảm.

Một số hình ảnh mới đây của Anastasia.

Ngoài thời trang, Anastasia vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí thiếu nhi, tham gia dẫn chương trình và các hoạt động nghệ thuật như khiêu vũ, thanh nhạc. Những hình ảnh cô tốt nghiệp khóa học nghệ thuật hay xuất hiện tại các sự kiện cho thấy một hành trình phát triển khá ổn định, không bị “đốt cháy giai đoạn” quá mức.

Đáng chú ý, dù nổi tiếng từ nhỏ, Anastasia lại lựa chọn cuộc sống khá kín đáo. Cô không vướng vào nhiều ồn ào, tập trung vào việc học và công việc, đồng thời giữ khoảng cách nhất định với truyền thông.

