11 năm sau ngày nữ diễn viên qua đời do tai nạn nhảy dù

Lúc sinh thời, nữ diễn viên luôn yêu thích thể thao và thử thách, không ngừng học hỏi những lĩnh vực mới.

Trong những ngày này, người hâm mộ Hàn Quốc đã tưởng niệm 11 năm nữ người mẫu kiêm diễn viên Jung In Ah qua đời. Jung In Ah đã gặp tai nạn trong một buổi tập nhảy dù ở Goheung, tỉnh Jeollanam, vào ngày 13/6/2015. Vào thời điểm đó, sau khi nhảy từ một máy bay hạng nhẹ, cô đã tiếp đất xuống nước thay vì đất liền. Thi thể của cô được tìm thấy trong một hồ nước gần đó vào ngày 16/6/2015. Nữ diễn viên kiêm người mẫu này hưởng dương 35 tuổi.

Sau khi tiến hành điều tra vụ tai nạn, cảnh sát xác định rằng mặc dù dù của Jung In Ah bung ra bình thường, nhưng cô đã không tiếp đất đúng khu vực quy định và rơi xuống nước, dẫn đến chết đuối. Có thông tin cho rằng mặc dù lúc đó có sương mù tại hiện trường, chuyến bay nhảy dù vẫn được cấp phép bay chính thức.

Jung In Ah qua đời 11 năm trước do tai nạn nhảy dù. Ảnh: Sports Chosun

Có thông tin cho rằng người quá cố đã luyện tập khoảng 1 năm để tự mình thực hiện các cảnh nhảy dù trong lúc quay phim. Điều này càng khiến khán giả đau lòng. Lúc sinh thời, Jung In Ah luôn yêu thích thể thao và thử thách, cô đã thể hiện niềm đam mê phi thường bằng cách lấy được chứng chỉ nhảy dù.

Jung In Ah có tên thật là Jung Hye Kyung, sinh năm 1980. Cô ra mắt trong ngành giải trí với tư cách là người mẫu quảng cáo khi mới học lớp 12. Sau đó, Jung In Ah mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất, hoạt động cả trên sân khấu kịch và phim truyền hình. Cô không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất, đặc biệt là trên sân khấu, và được khán giả biết đến qua vai diễn trong bộ phim The Secret of Keu Keu Island năm 2008.

Jung In Ah đam mê nhảy dù, đã luyện tập 1 năm để tự thực hiện cảnh này trong phim. Ảnh: Sports Chosun

Jung In Ah cũng làm huấn luyện viên sau khi lấy được chứng chỉ hướng dẫn viên yoga và Pilates. Cô nổi bật trong lĩnh vực sức khỏe và thể dục bằng cách tham gia điều hành một trung tâm thể hình, thể hiện sự đa năng của mình bằng cách theo đuổi chương trình sau đại học với niềm đam mê học tập.

Mặc dù nữ diễn viên đã tạm dừng diễn xuất do khó khăn tài chính gây ra bởi việc bảo lãnh nợ cho một đồng nghiệp trong showbiz, thì Jung In Ah vẫntiên phong con đường riêng của mình bằng cách thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới. Hình ảnh của Jung In Ah - một người sống hết mình vì đam mê, đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, người mẫu và huấn luyện viên - vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều người cho đến ngày nay.

Jung In Ah là diễn viên đa tài của showbiz Hàn. Ảnh: Sports Chosun