1001 sự thật thú vị về nam chính Taxi Driver 2: Từng đóng phim đam mỹ với "tình cũ Son Ye Jin"

Nếu phải chỉ ra đâu là phim Hàn 'hot' nhất thời điểm hiện tại, đáp án đương nhiên là Taxi driver 2. Bộ phim mang tới câu chuyện bảo vệ chính nghĩa của đội Taxi Cầu Vồng, những người mang trong mình khát khao giúp đỡ những cá thể yếu thế trong xã hội. Đảm nhận vai nam chính là tài tử Lee Je Hoon, người đã khiến các khán giả phát sốt với diễn xuất ấn tượng cùng những màn đánh đấm cực chất.

Đây là một cái tên nổi danh ở màn ảnh xứ Hàn. Thế nhưng có lẽ, vẫn có những điều mà bạn chưa biết về nam diễn viên này. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

Từng đóng đam mỹ với 'tình cũ Son Ye Jin', là gương mặt quen thuộc với các tín đồ điện ảnh

Lee Je Hoon là ngôi sao nổi danh tại Hàn Quốc - nguồn: W Korea

Lee Je Hoon sinh ngày 4/7/1984 (38 tuổi), là một diễn viên người Hàn Quốc. Anh bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 2005 khi mới 21 tuổi. Ban đầu, Lee Je Hoon góp mặt ở các sân khấu kịch, tham gia đóng những bộ phim ngắn và phim indie. Đến năm 2007, anh có vai diễn chính thức đầu tiên trong bộ phim They live by night.

Có thể bạn chưa biết nhưng thuở mới vào nghề, Lee Je Hoon từng đóng phim đam mỹ. Cụ thể, đó là tác phẩm Just friends? được ra mắt vào năm 2009. Tình màn ảnh của Lee Je Hoon ở dự án này cũng không phải ai xa lạ mà chính là nam tài tử Yeon Woo Jin - người từng nên duyên với tường thành nhan sắc Son Ye Jin ở bộ phim Tuổi 39.

Lee Je Hoon và Yeon Woo Jin trong phim Just friends? - nguồn: Soompi

Trong sự nghiệp của mình, Lee Je Hoon hoạt động nhiều ở mảng điện ảnh hơn là truyền hình. Một sô bộ phim đáng chú ý mà anh từng góp mặt với tư cách nam chính là Đêm chơi vơi (Bleak night), Mặt trận (The front line), Lớp kiến trúc 101 (Architecture 101), Anh hùng Park Yeol (Anarchist from Colony) và Tiếng Anh là chuyện nhỏ (I can speak).

Trong số này các bộ phim kể trên, Đêm chơi vơi là tác phẩm đã giúp Lee Je Hoon được xướng tên cho hạng mục Nam diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh 2011 và Giải Đại chung 2011. Với vai Park Yeol trong Anh hùng Park Yeol, Lee Je Hoon đã được đề cử cho giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải Đại chung 2017. Trong khi đó, Mặt trận lại giúp anh giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Buil Film Awards (lần thứ 20) và Giải thưởng của Hiệp hội phê bình điện ảnh Hàn Quốc (lần thứ 31).

Lee Je Hoon trong phim Mặt trận - nguồn: HanCinema

Ở mảng truyền hình, tính đến nay Lee Je Hoon đã có 8 vai chính - một con số không phải là quá nhiều với một diễn viên thuộc hàng ngôi sao và đã có thâm niên hoạt động nghệ thuật 16 năm.

Vai diễn nổi tiếng nhất của Lee Je Hoon trên màn ảnh nhỏ đương nhiên không gì khác ngoài Kim Do Gi của loạt phim siêu phẩm Taxi driver. Ngoài ra, nếu yêu thích Lee Je Hoon, bạn có thể thử xem 4 bộ phim Vua thời trang (Fashion King), Tín hiệu (Signal), Nơi vì sao rơi (Where stars land) và Hướng tới thiên đường (Move to heaven).

Lee Je Hoon trong phim Hướng tới thiên đường - nguồn: Netflix

1001 sự thật về Lee Je Hoon: Bị cha mẹ phản đối đóng phim, là fan của 'anh đại' làng K-POP

Lee Je Hoon học chuyên ngành khoa học tự nhiên ở cấp 3. Sau đó, anh thi đỗ vào khoa Công nghệ sinh học của ngôi trường nổi danh Đại học Hàn Quốc. Thế nhưng vào năm học thứ 2, anh quyết định chuyển sang Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc (Khoa Diễn xuất và Kịch nghệ) - nguồn: Instagram diễn viên

Niềm đam mê diễn xuất của Lee Je Hoon được nhen nhóm từ khi anh còn là một chàng trai mới lớn. Hồi đó, Lee Je Hoon được bố mua cho một chiếc đầu đĩa. Kể từ đó, mỗi ngày anh đều thuê đĩa từ cửa hàng trước nhà để xem - nguồn: Instagram diễn viên

Quyết định theo đuổi đam mê diễn xuất của Lee Je Hoon từng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Thế nhưng rất may, anh đã kiên quyết nghe theo tiếng gọi từ con tim và đạt được thành công xứng đáng - nguồn: Instagram diễn viên

Lee Je Hoon là một nghệ sĩ với hình ảnh sạch sẽ bậc nhất làng giải trí xứ Hàn. Anh nói không với scandal và chưa bao giờ để bản thân bị chỉ trích vì cách cư xử với đồng nghiệp - nguồn: Instagram diễn viên

Tuy nhiên, bản thân Lee Je Hoon lại từng phải nhận những bình luận khiếm nhã về hình thể từ đồng nghiệp. Cụ thể, nữ diễn viên hài Lee Kyung Sil đã nói trên một chương trình rằng: "Hãy đổ nước lên ngực Lee Je Hoon rồi uống dòng nước tuyệt vời này. Tôi nghĩ đây là một phương pháp lọc nước kiểu mới". Cũng vì những phát ngôn này, Lee Kyung Sil đã phải nhận vô số chỉ trích - nguồn: Koreaboo

Lee Je Hoon từng là thành viên của câu lạc bộ nhảy khi còn học đại học. Ngoài ra, anh còn có thể hát. Cho những ai chưa biết, Lee Je Hoon từng thể hiện ca khúc Love like this (OST phim Vua thời trang) và The person that make you happy (OST phim My Paparoti) - nguồn: Instagram diễn viên

Lee Je Hoon khoe vũ đạo trong phim Fashion King - nguồn: SBS

Thời điểm đóng phim Đêm chơi vơi, Lee Je Hoon từng phải nhập viện vì phải quay quá nhiều cảnh hút thuốc lá. Sau đó, anh lại có khoảng thời gian bị nghiện thuốc lá và phải cố gắng để cai - nguồn: Instagram diễn viên

Lee Je Hoon dành nhiều tình yêu cho âm nhạc. Anh là "fan cứng" của G-Dragon - nguồn: Koreaboo

Lee Je Hoon từng chia sẻ rằng nếu không làm diễn viên, anh sẽ mở một quán cafe. Tại đây, mọi người có thể xem phim và nghe nhạc - nguồn: Instagram diễn viên

Đón xem phim Taxi driver 2 do Lee Je Hoon đóng chính vào các ngày thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên SBS.

Nguồn: Kepoper