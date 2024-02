100 triệu đồng có mua ô tô được không? Bất ngờ có chiếc chỉ 35 triệu!

Thông tin thêm về Ford Escape:

Ford Escape là một mẫu xe gầm cao hạng C, tức cạnh tranh với những mẫu xe như Honda CR-V hay KIA Sportage. Tại Việt Nam, Ford Escape xuất hiện lần đầu từ năm 2001, và từng rất được ưa chuộng. Mẫu xe này thường được mô tả là nam tính, nồi đồng cối đá, hay đầm chắc. Tuy nhiên, Ford Escape phải rút khỏi thị trường Việt Nam vào năm 2013 do không được cải tiến thường xuyên, khiến thua thiệt so với đối thủ.