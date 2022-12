Sở hữu gương mặt xinh đẹp đúng chuẩn hoa hậu, Phạm Giáng My (SBD 114) cũng là thí sinh được kỳ vọng. Cô sinh năm 2004, đến từ Ninh Bình, hiện là sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội. Người đẹp cao 1,7m, sở hữu "vòng eo con kiến" 56cm, có vẻ đẹp trong sáng, mặt mộc ấn tượng. Giáng My từng đoạt danh hiệu Người đẹp Hoa Lư 2022. Giáng My cũng là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất trong Top 35, phù hợp với truyền thống chọn "nụ hoa" của Hoa hậu Việt Nam.