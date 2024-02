10 phong tục may mắn mừng năm mới của người Trung Quốc

Tết Nguyên đán được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới. Trong đó, tại Trung Quốc, người dân có nhiều phong tục khác nhau để đón năm mới âm lịch với hy vọng gặp nhiều may mắn và thuận lợi.

Thay thế nguồn năng lượng cũ

Để chuẩn bị cho một năm mới tốt đẹp, người Trung Quốc có truyền thống dọn dẹp nhà cửa và bỏ bớt những món đồ không sử dụng. Đồng thời, đây cũng được xem là thời điểm tuyệt vời để bỏ qua những chuyện không vui của năm cũ, như sự tức giận với một ai đó trước thời khắc giao thừa. Bằng cách này, mọi người sẽ bắt đầu năm mới với một nguồn năng lượng mới và tâm trạng vui vẻ.

Đi chúc Tết

Với người Trung Quốc, việc chúc Tết và chúc mừng năm mới được coi là một cách chia sẻ niềm vui và sự may mắn, mang lại nguồn năng lượng tích cực.

Trung Quốc coi màu đỏ là màu mang lại may mắn cho năm mới. (Ảnh: Getty)

Trang trí nhà cửa

Với người Trung Quốc, năm mới thường được trang trí với 2 sắc màu vàng và đỏ, tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn.

Lì xì năm mới

Một phong tục năm mới khác ở Trung Quốc là lì xì đầu năm. Năm mới, mọi người sẽ dùng các phong bao lì xì màu đỏ, được gọi là hóngbāo, để tặng cho trẻ em như một lời chúc may mắn, thịnh vượng.

Không gội đầu năm mới

Người Trung Quốc quan niệm không nên cắt tóc và gội đầu vào ngày đầu tiên của năm ới vì cho rằng việc này sẽ làm mất vận may. Ngoài ra, họ cũng tránh giặt đồ trong ngày đầu năm với lý do tương tự.

Tránh dùng từ tiêu cực

Với người Trung Quốc, năm mới nên được bắt đầu với những suy nghĩ và lời nói tích cực. Do đó, họ hạn chế những từ ngữ tiêu cực hay nghĩ về các vấn đề như “cái chết” hoặc “sự nghèo đói”. Họ tin rằng nói những chủ đề này trong năm mới sẽ khiến năm đó tiêu cực.

Nổ bóng

Một phong tục khác được người Trung Quốc duy trì trong dịp Tết Nguyên đán là chọc nổ bóng. Họ tin rằng tiếng nổ lớn sẽ xua đuổi năng lượng xấu. Theo đó, vào đêm giao thừa âm lịch, để xua tan bóng tối và mời ánh sáng chiếu vào, người Trung Quốc sẽ chọc nổ một quả bóng bay khi đồng hồ bắt đầu điểm nửa đêm.

Ăn hai quả quýt

Quýt tượng trưng cho sự giàu có, và ăn hai quả (số chẵn) sẽ đem lại may mắn. Theo đó, người Trung Quốc thường ăn hay quả quýt trong năm mới hoặc tặng chúng cho người thân thay cho lời chúc. Ngoài ra, người Trung Quốc cũng có thói quen ăn mì dài trong dịp đầu năm vì sợi mì dài tượng trưng cho sự trường thọ.

Trung Quốc quan niệm nên hạn chế làm đổ vỡ bát đĩa dịp đầu năm. (Ảnh: Getty)

Tránh làm đổ vỡ

Người Trung Quốc thường cẩn thận và tránh làm đổ vỡ bát đĩa trong ngày đầu năm mới để tránh xui xẻ. Tuy nhiên, nếu vô tình làm rơi vỡ đồ, họ thường nói thêm câu "Sui sui ping an", nghĩa là “chúc năm mới bình an và may mắn”.

Diện quần áo mới

Năm mới, người Trung Quốc sẽ chọn những bộ đồ mới, thường màu đỏ, tượng trung cho sự thịnh vượng. Theo quan niệm của Trung Quốc, màu đỏ và các sắc màu tươi sáng sẽ mang lại niềm vui và may mắn. Đồng thời, họ cũng tránh nhưng bộ đồ tối màu hoặc u ám vì cho rằng những màu này không may mắn.