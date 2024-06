Ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc ngày càng phát triển, đặc biệt trong thời đại bùng nổ các nền tảng giải trí trực tuyến. Ngày nay, các đạo diễn xứ sở kim chi không chỉ còn tập trung sản xuất những bộ phim phục vụ khán giả trong nước mà còn tập trung thực hiện các dự án với mục tiêu nhắm tới các thị trường quốc tế. Vì gu thưởng thức của mỗi khu vực cũng có phần khác biệt, điều này đã dẫn đến việc một số phim rơi vào tình trạng là "con ghẻ" ở thị trường quốc nội nhưng lại được ưa chuộng khi chiếu ở các nước khác.

Doom At Your Service



Bộ phim thuộc thể loại siêu nhiên, kỳ bì với kịch bản xoay quanh câu chuyện về người đàn ông kỳ lạ Myul Mang (Seo In Guk thủ vai). Anh được mệnh danh "kẻ hủy diệt", với khả năng khiến mọi thứ tan biến chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Nguyên nhân do Myul Mang vốn là sứ giả liên kết con người và các vị thần.

Vào ngày sinh nhật của mình, Myul Mang phải chọn một người để đáp ứng nguyện vọng của họ theo lời Chúa. Anh tìm đến Tak Dong Kyung (Park Bo Young) -người chỉ còn 100 ngày để sống - với hy vọng cô nàng sẽ ước thế giới bị hủy hoại. Cũng từ đó, giữa 2 người nảy nở 1 mối tình cực kỳ thú vị nhưng cũng nhiều oan trái.

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo



Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (Người Tình Ánh Trăng) còn biết đến là phiên bản Bộ Bộ Kinh Tâm phiên bản Hàn Quốc. Kịch bản kể về Hae Soo (IU thủ vai) - một cô gái thời hiện đại bị xuyên không về thời Cao Ly. Tại đây, nữ chính gặp được các vương tử Wang So (Lee Jun Ki), Wang Wook (Kang Ha Neul), Wang Jung (Ji Soo) và vướng vào hàng loạt câu chuyện tranh quyền đoạt vị.



Dự án được đầu tư kinh phí lớn nhưng rating trong nước lẹt đẹt và bị chê tơi bời. Tuy nhiên, phim lại bất ngờ được ưa chuộng khi công chiếu tại các quốc gia châu Á khác, đặc biệt là Trung Quốc, thu hút hơn 2 tỷ lượt xem trên nền tảng Youku.

Nevertheless



Kịch bản Nevertheless lấy cảm hứng từ bộ webtoon nổi tiếng cùng tên. Câu chuyện theo chân Yoo Na Bi (Han So Hee đóng) - một cô gái nhiều lần bị tổn thương do tình yêu nhưng luôn muốn hẹn hò để vơi bớt cô đơn. Một ngày, cô gặp Park Jae Eon (Song Kang thủ vai) là một “bad boy” thực sự, chỉ coi tình yêu đương là trò chơi và luôn đi tán tỉnh các cô gái cho vui. Hai cá tính trái ngược tình cờ gặp nhau và nảy sinh quan hệ sâu sắc hơn họ nghĩ.



Dù sở hữu 2 diễn viên chính visual đỉnh và được nhiều người yêu thích, Nevertheless bị khán giả Hàn Quốc quay lưng khi lên sóng vì nội dung cổ xúy những mối quan hệ yêu đương không lành mạnh của giới trẻ. Tuy nhiên, các cảnh nóng trong phim lại gây sốt tại các thị trường quốc tế.

Weightlifting Fairy Kim Bok Joo



Phim được chắp bút bởi nữ biên kịch Yang Hee Seung, người từng nổi tiếng với khá nhiều series tình cảm lãng mạn ăn khách của Hàn Quốc. Nội dung chính kể về một mối tình sinh viên vừa đáng yêu vừa đậm chất thể thao giữa chàng hot boy bơi lội Jung Joon Hyung và Kim Bok Joo, cô gái vẫn thường được bạn bè yêu mến gọi là "tiên nữ" khoa cử tạ, chủ nhân của vô số các huy chương danh giá.



Uncontrollably Fond



Nội dung xoay quanh ngôi sao hàng đầu Shin Joon Young (Kim Woo Bin) và nữ đạo diễn phim tài liệu No Eul (Suzy) gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Họ từng phải lòng nhau thời trung học nhưng vì nhiều biến cố mà phải chia lìa. Uncontrollably Fond còn được chú ý khi kịch bản do biên kịch Lee Kyung Hee – người nổi tiếng với tác phẩm Xin lỗi, anh yêu em (2004) chấp bút. Được kỳ vọng cao, trước khi lên sóng, Uncontrollably Fond phát giá bán bản quyền khá cao, phía Trung Quốc cũng mua để trình chiếu trên web cùng giờ với Hàn Quốc.

Sau khi ra mắt, tác phẩm bị đánh giá là bom xịt ở xứ sở kim chi. Trong 6 tập đầu, Uncontrollably Fond vẫn níu giữ được khán giả, mức rating trung bình rơi vào khoảng 11, 12%. Nhưng chỉ cho tới khi đối thủ mới – drama viễn tưởng lãng mạn W của đài MBC lên sóng, cuộc chơi thay đổi, bộ phim ngay lập tức bị người xem quay lưng. Tuy nhiên, phim vẫn được đông đảo khán giả quốc tế đốn nhận, gây sốt suốt thời gian chiếm sóng.

Hwarang: The Poet Warrior Youth



Bộ phim được kỳ vọng khi quy tụ nhiều gương mặt Minho, Park Hyung Sik, Park Seo Jun, Go Ara, V... Tuy nhiên, ngay từ khi lên sóng, tác phẩm đã không có rating như mong đợi và chỉ được đón nhận bởi khán giả quốc tế. Bối cảnh phim diễn ra ở vương quốc Silla (Tân La) trong thời kỳ Tam Quốc Triều Tiên. Đội quân Hoa Lang được thành lập dưới thời kỳ này là những mãnh tướng và kỳ tài có chí lớn, hoài bão vẫy vùng thiên hạ, chấp nhận vào sinh ra tử để bảo vệ lý tưởng của thời đại.

True Beauty

Chuyển thể từ bộ truyện tranh đình đám cùng tên, sở hữu dàn cast chính ấn tượng, True Beauty được chờ đợi lên sóng ngay từ khi công khai dự án. Thế nhưng, khi lên sóng tại Hàn Quốc, phim không được đón nhận như dự đoán vì nội dung quá trẻ con và diễn xuất không ấn tượng của nam chính Cha Eun Woo.

Xét về nội dung, True Beauty kể câu chuyện lãng mạn học đường với mô-típ không mới mẻ. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn tạo thiện cảm với khán giả quốc tế nhờ lồng ghép yếu tố về nỗi lo lắng ngoại hình của lứa tuổi thiếu niên. Câu chuyện phim tươi sáng cùng nhiều phân đoạn hài hước cũng là yếu tố giúp phim thu hút một lượng lớn người xem tại các quốc gia châu Á.

Extraordinary You

Kịch bản xoay quanh cô nàng Eun Dan Oh (Kim Hye Yoon) một ngày đẹp trời bỗng phát hiện mình chỉ là một nhân vật phụ trong cuốn truyện tranh Secret. Từ đó, cô bắt đầu công cuộc cố gắng thay đổi "số mệnh" đã được tác giả sắp đặt sẵn.

Extraordinary You là một trong những bộ phim được yêu thích bậc nhất của các mọt phim Hàn. Tuy nhiên, tại thị trường trong nước, phim có thành tích khá lẹt đẹt khi rating giậm chân trong khoảng 3-4% suốt thời gian dài. Một số lý do được đưa ra là phim nhắm tới đối tượng thị trường ngách, đồng thời gặp phải đối thủ quá nặng ký là When the Camellia Blooms ra mắt cùng thời điểm.

It’s Okay To Not Be Okay



Là tác phẩm đánh giá sự trở lại của Kim Soo Hyun sau 5 năm, It’s Okay To Not Be Okay (Điên Thì Có Sao) đã tạo nên cơn sốt tại nhiều thị trường quốc tế nhờ cốt truyện độc đáo cũng như dàn diễn viên đình đám. Bộ phim thu hút sự chú ý vì mạnh dạn khai thác các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần và tổn thương thời thơ ấu của những người trẻ. Kịch bản là hành trình đi tìm gương mặt thật của 3 “đứa trẻ” Ko Mun Yeong (Seo Ye Ji), Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) và Moon Sang Tae (Oh Jung Se). Họ đều là những đứa trẻ sống trong hình hài người lớn, với vô vàn những tổn thương tâm lý từ quá khứ.



My Demon

Khi ra mắt, My Demon bị chê có câu chuyện cũ và tình tiết dễ đoán. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn được khán giả quốc tế đón nhận khi phát sóng trực tuyến nhờ phần nhìn mãn nhãn cùng nhiều yếu tố phụ trợ khác. Tác phẩm thuộc thể loại hài lãng mạn do Song Kang và Kim Yoo Jung đóng chính.

Phim kể về tiểu thư Do Hee (Kim Yoo Jung) được tin tưởng giao trọng trách kế vị tập đoàn dù chỉ là con nuôi của chủ tịch. Cô quyết tâm tìm hiểu về cái chết của mẹ nuôi mình vì nghi ngờ có uẩn khúc đằng sau. Cùng lúc đó, Do Hee vô tình vướng vào chuyện tình với Gu Won (Song Kang), một tên quỷ đã sống trên nhân gian 200 năm nhờ vào việc ký kết khế ước đặc biệt với con người.





