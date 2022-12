10 phim điện ảnh được tìm kiếm nhiều nhất 2022 tại Việt Nam: Em Và Trịnh theo sát một bom tấn triệu đô

Mới đây, Google vừa công bố danh sách 10 phim điện ảnh được tìm kiếm nhiều nhất 2022 tại Việt Nam. Chỉ có 3 phim Việt Nam xuất hiện trong danh sách, còn lại đều là những bom tấn Âu Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Với việc ra mắt phần 2 (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), từ khóa Doctor Strange ngay lập tức được giới mê phim "săn lùng". Theo như kết quả thống kê, từ khóa "chạm đỉnh" tìm kiếm vào ngày 8 - 14/5/2022, đây cũng là thời điểm phim ra mắt khán giả Việt và cháy vé tại phòng chiếu.

Tuy gây ra tranh cãi về chất lượng, nhất là các yếu tố liên quan đến sự kiện có thật nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Em Và Trịnh trong năm vừa qua. Ngay cả khi phim đã rút khỏi các cụm rạp, cái tên này vẫn liên tục được nhắc đến thông qua các nhân vật có thật. Phim lấy cảm hứng từ cuộc đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những người phụ nữ đi qua cuộc đời và âm nhạc của ông.

3. Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn là phiên bản phim ngắn phát hành cùng với Em Và Trịnh, chỉ xoay quanh những năm tháng tuổi trẻ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cùng với sức hút và những tranh cãi bên lề, phiên bản ngắn này dù rút khỏi rạp rất nhanh nhưng vẫn trở thành từ khóa được khán giả săn đón.

Thêm một bộ phim siêu anh hùng nữa lọt vào danh sách tìm kiếm nhiều nhất 2022 - Người Dơi. Bộ phim đến từ nhà DC với sự góp mặt của nam chính Robert Pattinson nhận được cơn mưa lời khen khi công chiếu tại Việt Nam nên việc được tìm kiếm nhiều cũng là điều dễ hiểu.



5. Minions

Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru công chiếu hồi đầu tháng 7 tại phòng vé Việt. Vốn là tựa phim nức tiếng, Minions lần này tiếp tục thành công vang dội, trở thành từ khóa được người Việt săn đón. Phim đã cán mốc doanh thu hơn 100 tỷ đồng và trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.



Bẫy Ngọt Ngào là bộ phim điện ảnh Việt quy tụ dàn diễn viên đình đám với những cái tên nổi bật như Minh Hằng, Diệu Nhi, Bảo Anh... nên dễ hiểu khi nó được tìm kiếm rất nhiều trên Google năm vừa qua. Chưa kể phim có chất lượng khá tốt, liên tục dẫn đầu phòng vé một thời gian dài nên vị trí số 6 là hoàn toàn xứng đáng.

7. Conan Movie 25

Conan Movie 25 hay còn có tên gọi đầy đủ là Conan Movie 25: The Bride Of Halloween là tựa phim "phá đảo" phòng vé Việt suốt một thời gian dài. Phần phim này được cho là một bước tiến, sự gỡ gạc cho thương hiệu Thám Tử Lừng Danh Conan sau Viên Đạn Đỏ gây ra nhiều tranh cãi về chất lượng. Phim đóng vai trò như một món quà dành tặng người hâm mộ Conan trong suốt 25 năm chinh chiến màn ảnh, trải qua 25 tựa phim điện ảnh đặc sắc, chính bởi vậy nó lại càng được tìm kiếm nhiều hơn.

8. One Piece Red

Thêm một tựa phim hoạt hình nữa xuất hiện trong danh sách này và cũng là bộ phim kỷ niệm 25 năm từ khi Luffy và Băng Hải tặc Mũ Rơm ra mắt khán giả. Ngay từ khi mới ra mắt tại Nhật Bản, One Piece Red đã tạo ra cơn sốt trên khắp đất nước mặt trời mọc và trở thành từ khóa được săn lùng ở Việt Nam, nhất là vào hai khoảng thời gian là tháng 8 và tháng 11 (thời điểm công chiếu ở Việt Nam).

Black Adam là tựa phim bom tấn công chiếu tại Việt Nam từ tháng 10 vừa qua. Ngay từ khâu quảng bá và thời điểm ra mắt tại nước ngoài, Black Adam đã là từ khóa được săn đón ở Việt Nam.

Bỗng Dưng Trúng Số là "hiện tượng lạ" của phòng vé Việt năm vừa qua. Tựa phim Hàn này không gây được tiếng vang quá lớn tại Hàn Quốc nhưng lại trở thành "bom tấn" ở Việt Nam, thậm chí còn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội suốt một thời gian dài. Nội dung hài hước lại thêm phần phụ đề "bắt trend" khiến phim được săn đón hơn bao giờ hết cũng lập kỷ lục doanh thu phòng vé Việt.

Nguồn ảnh: CGV, Warner Bros., Hancinema