Từ những cảnh nóng kéo dài không cần thiết đến những màn tra tấn thể xác và tinh thần, các bộ phim 18+ gây tranh cãi tại Liên hoan phim Cannes trong thập kỷ qua không chỉ dừng ở việc “gây sốc để nổi”, mà còn chạm tới những tranh luận gai góc nhất về quyền con người, tự do nghệ thuật, và đạo đức trong điện ảnh.

Cùng khám phá phần 2 của bài viết "10 phim 18+ gây tranh cãi nhất LHP Cannes 10 năm qua" để tìm hiểu về những tác phẩm gây tranh cãi bậc nhất đại hội điện ảnh danh giá nhất thế giới này:

6. Love (2015) - Phim gây ám ảnh

Love (2015) là một phim tâm lý – tình dục của đạo diễn Gaspar Noé, kể về Murphy, một chàng trai trẻ người Mỹ sống ở Paris, hồi tưởng về mối quan hệ cuồng nhiệt và đầy dục vọng với bạn gái cũ Electra. Bộ phim gây sốc vì chứa nhiều cảnh nóng thật, không che đậy, mang tính thể nghiệm và khai thác tình yêu qua lăng kính thể xác và nỗi ám ảnh.

Tại Cannes 2015, Love không tham gia tranh giải chính thức, nhưng buổi công chiếu vẫn gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội, từ việc có nên gọi đây là “phim khiêu dâm nghệ thuật” hay không, cho đến chuyện ranh giới giữa “khiêu dâm” và “nghệ thuật” thực sự nằm ở đâu. Nhiều người xem đứng dậy bỏ về giữa phim, trong khi một bộ phận khác tán thưởng nồng nhiệt vì tính trần trụi và thành thật của cảm xúc con người mà tác phẩm truyền tải.

Phim bị gắn nhãn 18+ cực đoan ở hầu hết các quốc gia, và tại một số nơi như Hàn Quốc, Nga, hoặc Singapore, phim bị cấm chiếu hoàn toàn. Tại Pháp, Love gây ra tranh cãi dữ dội vì xếp hạng dành cho khán giả trên 16 tuổi – nhẹ hơn mức kỳ vọng của nhiều nhà kiểm duyệt, khiến các nhóm bảo thủ chỉ trích mạnh mẽ chính quyền.

7. The Neon Demon (2016) - Khán giả la ó

Là một trong những phim 18+ gây chia rẽ nhất Cannes 2016, The Neon Demon là hành trình kinh hoàng vào thế giới thời trang của một cô gái trẻ bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng, ghen tị, sắc đẹp và dục vọng. Bộ phim chứa hàng loạt hình ảnh siêu thực mang tính biểu tượng cao, song cũng bao gồm cảnh ăn thịt người, necrophilia (quan hệ với xác chết) và đồng tính nữ tàn bạo.

Cảnh tượng vừa gợi cảm vừa rùng rợn khiến không ít khán giả la ó, huýt sáo và rời rạp – hiện tượng không hiếm tại Cannes nhưng là dấu hiệu rõ nét cho một tác phẩm "chia để trị".

Tuy nhiên, không thể phủ nhận, đạo diễn Nicolas Winding Refn đã tạo nên một tác phẩm mạnh mẽ về cách xã hội “nuốt chửng” phụ nữ trẻ dưới danh nghĩa vẻ đẹp. Một bộ phim không dành cho người yếu tim, nhưng thách thức sâu sắc lằn ranh giữa sự kinh dị và nghệ thuật.

8. Much Loved (2015) - Phim bị cấm chiếu, nữ chính bị dọa giết

Khác với các bộ phim châu Âu nói trên, Much Loved là tác phẩm nói tiếng Ả Rập gây chấn động vì đã phơi bày thực trạng mại dâm tại Morocco, một chủ đề vô cùng nhạy cảm trong xã hội Hồi giáo. Bộ phim kể về cuộc sống hàng ngày của các cô gái mại dâm ở Marrakech – trần trụi, khắc nghiệt và vô cùng thật.

Ngay sau buổi chiếu tại Cannes, phim bị cấm chiếu tại Morocco, và nữ chính Loubna Abidar đối mặt với các lời đe dọa tính mạng. Cô thậm chí bị hành hung trên đường phố Casablanca vì vai diễn trong phim.

Tại Cannes, giới phê bình khen ngợi bộ phim như một tiếng nói can đảm và chân thật, nhưng đồng thời cũng đẩy vấn đề tự do nghệ thuật và đạo đức xã hội lên cao trào. Much Loved không chỉ là một bộ phim, mà là một sự kiện xã hội mang tính cảnh tỉnh.

9. Climax (2018) - Phim không kịch bản, khán giả sốc đến ngất xỉu

Climax bắt đầu như một bộ phim nghệ thuật về nhóm vũ công trẻ chuẩn bị biểu diễn, nhưng nhanh chóng biến thành cơn ác mộng siêu thực khi cả nhóm bị tẩm LSD vào rượu. Trong khoảng thời gian chưa đầy 100 phút, bộ phim đẩy người xem vào trạng thái choáng váng, hỗn loạn, hoảng loạn và gần như ngộp thở với góc quay một lần không cắt dài gần 40 phút, nhạc điện tử dồn dập, ánh sáng chớp giật và những cảnh nóng – bạo lực – loạn trí xảy ra không ngừng nghỉ.

Gaspar Noé mô tả phim là một “trải nghiệm cảm giác cơ thể” hơn là một câu chuyện kịch bản thông thường. Phim không có kịch bản cố định; các diễn viên tự do ứng biến, tạo nên không khí chân thực và bất định đến mức… khiến khán giả rời rạp hoặc cảm thấy choáng váng, với một số báo cáo về ngất xỉu tại các liên hoan phim khác như Fantastic Fest.

Dù vậy, khác với Love (2015), Climax được các nhà phê bình quốc tế khen ngợi dữ dội vì đột phá về mặt hình thức. Tạp chí Cahiers du Cinéma xếp phim #1 trong danh sách phim hay nhất năm 2018, còn IndieWire gọi đây là "tác phẩm đáng kinh ngạc nhất trong sự nghiệp Noé".

10. Sauvage (2018) - "Xúc phạm" người xem

Sauvage theo chân Leo, một chàng trai trẻ 22 tuổi sống lang thang và làm nghề mại dâm nam tại Strasbourg, Pháp. Không chỉ là một bộ phim về "lao động tình dục", Sauvage đào sâu vào thể xác, sự tổn thương, nỗi cô đơn và khát khao được yêu thương trong một thế giới bạo liệt và thờ ơ.

Điều khiến bộ phim 18+ này gây tranh cãi mạnh tại Cannes là cách đạo diễn miêu tả trần trụi mọi khía cạnh đời sống của Leo – từ việc hút ma túy, quan hệ không an toàn, đến những cảnh bị khách hàng bạo hành hoặc làm nhục vì là người đồng tính. Nhiều cảnh nóng trong phim không che đậy và không né tránh ống kính, khiến khán giả sốc nặng. Tại Cannes 2018, Sauvage khiến nhiều khán giả rời rạp giữa chừng hoặc nói rằng họ cảm thấy “bị xúc phạm” bởi mức độ trần trụi của phim. Dù vậy, phim vẫn nhận được sự khen ngợi từ giới phê bình nghiêm túc, với diễn xuất “để đời” của Félix Maritaud được ca ngợi là “trái tim đập rộn ràng giữa một thế giới lạnh lẽo”.