10 nhãn hiệu tã bỉm được được các "mẹ bỉm" Trung Quốc yêu thích, loại dẫn đầu cực kỳ quen thuộc

Việc lựa chọn tã bỉm chất lượng cho bé luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Ở quốc gia nào cũng vậy, các "bà mẹ bỉm sữa" luôn đặt ra yêu cầu rất cao cho các sản phẩm về bỉm bởi đây là sản phẩm đồng hành cực kỳ quan trọng trong những năm tháng đầu đời của con thơ. Theo tính toán của các chuyên gia, trong 1 năm đầu đời, trẻ có thể tiêu thụ từ 4000-5000 chiếc bỉm.

Tại một thị trường lớn như Trung Quốc, các sản phẩm tã bỉm được xem là mặt hàng nhận được nhiều sự quan tâm. Tại đây, người ta có thể chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của không chỉ các thương hiệu bỉm quốc tế mà cả nội địa.

Tã dán và tã quần là những vật dụng thiết yếu hàng ngày của bé, với hàng nghìn thương hiệu khác nhau và vô số kênh bán hàng, việc lựa chọn không hề dễ dàng. Nhiều bà mẹ liên tục thay đổi thương hiệu để thử nghiệm, trong khi một số khác lại chọn mua theo tiêu chí "thương hiệu lớn, giá cao thì chắc là tốt".

Một số năm gần đây, nhiều hãng bỉm nội địa Trung Quốc có sự trỗi dậy vô cùng rầm rộ. Nhiều người tò mò liệu đây là sự phát triển thực sự, hay chỉ đơn giản là kết quả của chiến dịch quảng cáo?

Dựa trên thống kê về độ yêu thích của các bà mẹ, ông bố bỉm sữa trên các sàn thương mại điện tử Trung Quốc thì các thương hiệu được yêu thích chủ yếu đến từ Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Đức...

Top 10 thương hiệu bỉm được yêu thích ở Trung Quốc

1. Huggies

Huggies được thành lập vào năm 1978, thuộc tập đoàn lớn có tên là Kimberly-Clark. Hầu hết người dùng có thể không quen thuộc với thương hiệu Kimberly-Clark, nhưng công ty này là một doanh nghiệp có lịch sử hàng thế kỷ được thành lập vào năm 1872. Ngoài Huggies, công ty còn có các sản phẩm thương hiệu nổi tiếng như khăn giấy ướt Kleenex, băng vệ sinh Kotex và tã người lớn Depend (thương hiệu tã người lớn đầu tiên trên thế giới).

Huggies nổi tiếng với thiết kế vừa vặn, chất liệu mềm mại và khả năng chống tràn hiệu quả, mang lại sự thoải mái cho bé trong suốt thời gian sử dụng.

Giá trung bình của một miếng tã Huggies phụ thuộc vào loại sản phẩm, kích cỡ và số lượng miếng trong mỗi gói.

2. Pampers

Pampers là một trong những thương hiệu tã bỉm được các mẹ bỉm sữa tại Trung Quốc đặc biệt tin dùng nhờ chất lượng vượt trội. Với khả năng thấm hút siêu tốt, bề mặt mềm mại và thiết kế chống hăm da, Pampers giúp bé luôn khô thoáng và thoải mái suốt cả ngày.

Bên cạnh đó, với mức giá hợp lý, Pampers không chỉ phù hợp với nhiều phân khúc gia đình mà còn được đánh giá cao về độ bền và an toàn cho làn da nhạy cảm của bé. Nhờ những ưu điểm này, Pampers đã trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh Trung Quốc, đặc biệt là những gia đình muốn đầu tư vào một sản phẩm chất lượng cao cho con yêu.

3. Babycare

Vài năm trở lại đây, Babycare trở thành 1 thương hiệu dành cho bà mẹ và trẻ em được yêu thích tại Trung Quốc. Babycare là thương hiệu nội địa Trung chuyên cung cấp sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh với tiêu chuẩn an toàn cao. So với các thương hiệu ngoại nhập như Huggies hay Pampers, Babycare có mức giá cạnh tranh hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Hiện nay, Babycare đã mở rộng thị trường ra nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, nơi thương hiệu này được nhiều bà mẹ trẻ yêu thích.

Babycare nổi bật với phong cách tối giản, hiện đại và tập trung vào chất lượng cao.

4. Merries

Merries là thương hiệu bỉm Nhật Bản được mẹ bỉm Trung Quốc yêu thích nhờ độ mềm mại, an toàn cho da bé, thấm hút vượt trội và siêu thoáng khí. Với chất liệu bông hữu cơ, bỉm giúp bé luôn khô ráo, ngăn ngừa hăm tã, đặc biệt thích hợp với làn da nhạy cảm. Công nghệ 3 lớp thấm hút giữ bé khô thoáng suốt 12 giờ, trong khi hệ thống thoáng khí giúp giảm hầm bí, đặc biệt phù hợp với khí hậu Trung Quốc.

Thiết kế bỉm ôm vừa vặn, đai lưng co giãn mềm mại, không gây hằn đỏ, giúp bé thoải mái vận động.

Merries có hai phiên bản: Nội địa Nhật (1.8 - 3.5 CNY/miếng, khoảng 6,300 - 12,200 VND) và phiên bản Trung Quốc (1.2 - 2.8 CNY/miếng, khoảng 4,500 - 10,000 VND), giúp mẹ bỉm dễ dàng lựa chọn theo ngân sách.

Là thương hiệu Nhật Bản uy tín, Merries mang lại sự an tâm và là lựa chọn hàng đầu cho các bậc cha mẹ muốn tìm bỉm cao cấp, an toàn và đáng tin cậy.

5. Moony

Moony là một trong những thương hiệu bỉm cao cấp được nhiều bậc cha mẹ Trung Quốc tin dùng. Moony thuộc tập đoàn Unicharm Corporation, một tập đoàn Nhật Bản chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc mẹ và bé.

Moony là dòng bỉm cao cấp hơn, được thiết kế đặc biệt dành cho làn da nhạy cảm của bé, có độ mềm mịn vượt trội. Moony là lựa chọn lý tưởng cho những cha mẹ Trung Quốc muốn đầu tư vào bỉm cao cấp, an toàn và siêu mềm mại cho bé. Tuy nhiên, do giá cao hơn so với bỉm nội địa Trung Quốc, không phải gia đình nào cũng sẵn sàng chi trả.

6. MamyPoko

MamyPoko là một trong những thương hiệu bỉm được nhiều bậc cha mẹ Trung Quốc tin dùng. Dù không phổ biến như Huggies hay Pampers, nhưng MamyPoko vẫn chiếm một thị phần đáng kể nhờ vào chất lượng cao cấp và công nghệ thấm hút hiện đại.

MamyPoko được xem là phiên bản phổ thông, giá thành mềm mại hơn người anh em Moony của mình. MamyPoko có nhiều dòng sản phẩm với mức giá đa dạng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.

7. Bebebus

Bebebus là 1 sản phẩm nội địa Trung nhận được nhiều sự yêu thích thời gian gần đây vì chất lượng và mức giá hợp lý. Bebebus sử dụng bông hữu cơ kết hợp với công nghệ vi sợi siêu mềm, tạo cảm giác êm ái và bảo vệ làn da bé. Bỉm chỉ dày 2 - 3mm, nhưng vẫn đảm bảo thấm hút nhanh, giúp bé thoải mái vận động. Bebebus đang ngày càng được ưa chuộng và trở thành một trong những thương hiệu bỉm nội địa Trung cao cấp được tin dùng nhất hiện nay.

Theo đánh giá, Bebebus có giá thành hợp lý so với các dòng bỉm cao cấp như Pampers, Huggies. Chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với tiêu chí an toàn của các mẹ hiện đại. Thiết kế sang trọng, bắt mắt, phù hợp với xu hướng tiêu dùng cao cấp tại Trung Quốc. Đánh giá tốt trên các sàn thương mại điện tử như Tmall, JD, Taobao, với nhiều phản hồi tích cực về độ thấm hút và mềm mại.

8. Lelch

Lelch là thương hiệu bỉm cao cấp nội địa Trung. Lelch được đánh giá có chất lượng cao cấp ngang với các thương hiệu quốc tế như Merries, Moony. Thiết kế đẹp, mềm mại, phù hợp với làn da nhạy cảm của bé sơ sinh. Được đánh giá cao trên các sàn thương mại điện tử như Tmall, JD.com, thích hợp cho bé ngủ qua đêm, hạn chế việc phải thay bỉm nhiều lần. Dù giá thành hơi cao so với một số bỉm nội địa Trung khác, nhưng Lelch vẫn là một lựa chọn phổ biến của các bậc phụ huynh muốn đầu tư vào bỉm cao cấp.

9. BOBDOG

Đây là 1 thương hiệu bỉm phổ thông nội địa Trung được ưa chuộng. BOBDOG được nhiều mẹ bỉm Trung Quốc yêu thích vì giá thành phải chăng, phù hợp với các gia đình có nhu cầu sử dụng bỉm hàng ngày với mức giá hợp lý.

Chất lượng đảm bảo, đạt tiêu chuẩn an toàn với làn da nhạy cảm của bé. Thiết kế tiện lợi, chống tràn hiệu quả giúp bé ngủ ngon hơn và vận động thoải mái. Phổ biến trên các sàn thương mại điện tử lớn như Tmall, JD, Taobao, với hàng ngàn đánh giá tích cực từ các bậc phụ huynh.

10. 宜婴 (Yi Ying)

Yi Ying là thương hiệu bỉm nội địa Trung giá rẻ, chất lượng ổn định. Chi phí tiết kiệm, phù hợp với những gia đình có nhu cầu sử dụng bỉm hàng ngày. Chất lượng ổn định, không quá nổi bật như các thương hiệu cao cấp nhưng vẫn đáp ứng đủ tiêu chí an toàn. Phù hợp với bé ít vận động hoặc bé sơ sinh, khi chưa cần đến những loại bỉm có độ thấm hút quá cao. Dễ mua trên các sàn thương mại điện tử như Tmall, JD, Taobao, với nhiều lựa chọn combo tiết kiệm.

Thói quen mua sắm bỉm của người Trung Quốc

Dựa vào top 10 thương hiệu bỉm được yêu thích tại Trung Quốc, có thể thấy người tiêu dùng Trung Quốc có xu hướng lựa chọn bỉm dựa trên các yếu tố về thương hiệu, giá cả, sự thuận tiện trong mua sắm và phù hợp với trẻ. Hiện tại, tại thị trường Trung, các thương hiệu ngoại nhập vẫn rất được ưa chuộng.

Cụ thể, các thương hiệu Nhật Bản như Merries, Moony, MamyPoko và Mỹ như Huggies, Pampers chiếm phần lớn thị phần, nhờ vào uy tín, chất lượng cao và sự an toàn. Người Trung Quốc đánh giá cao công nghệ Nhật Bản, đặc biệt là khả năng thấm hút và thoáng khí, do đó, bỉm Nhật vẫn là lựa chọn hàng đầu dù giá cao hơn bỉm nội địa.

Bên cạnh đó, các thương hiệu nội địa như Babycare, Bebebus, Lelch, BOBDOG đang phát triển mạnh, với thiết kế hiện đại, giá thành cạnh tranh. Người tiêu dùng Trung Quốc dần ưa chuộng hàng nội địa, đặc biệt là các sản phẩm có công nghệ sản xuất cao cấp, tương đương hàng nhập khẩu nhưng giá tốt hơn.

Sự phát triển của ngành thương mại điện tử cũng góp phần đẩy mạnh xu hướng mua sắm của người Trung. Hầu hết các giao dịch bỉm diễn ra trên Tmall, JD, Taobao, Douyin với nhiều chương trình khuyến mãi, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm giá tốt hơn. Người Trung thích mua theo combo lớn để tiết kiệm (ví dụ: Thùng 100-200 miếng thay vì gói nhỏ). Ngoài các yếu tố về giá cả, thương hiệu thì người tiêu dùng Trung Quốc vẫn ưu tiên bỉm siêu mỏng, thoáng khí và chống hăm.

Do thời tiết Trung Quốc có mùa hè nóng ẩm, nên bỉm thoáng khí rất được ưa chuộng. Các thương hiệu như Merries, Moony, Babycare đều tập trung vào tính năng này. Độ mềm mại và an toàn cũng là yếu tố quan trọng, vì cha mẹ Trung Quốc sẵn sàng chi tiền nhiều hơn để đảm bảo con không bị kích ứng da.

So sánh xu hướng tiêu dùng bỉm tại Trung Quốc và Việt Nam

Người tiêu dùng Trung Quốc chi tiêu nhiều hơn, sẵn sàng bỏ tiền mua bỉm cao cấp, đặc biệt là các thương hiệu Nhật Bản (Merries, Moony), Mỹ (Huggies, Pampers) và nội địa cao cấp (Babycare, Bebebus, Lelch). Họ chuộng bỉm chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và không quá nhạy cảm với giá.

Khác với Trung Quốc, nơi người tiêu dùng sẵn sàng chi mạnh tay cho bỉm cao cấp, phụ huynh Việt Nam thường cân nhắc giá cả nhiều hơn khi mua bỉm. Người tiêu dùng Việt cân nhắc chi tiêu nhiều hơn, ưu tiên bỉm có mức giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Các thương hiệu tầm trung như Bobby, Pampers, MamyPoko, Goon phổ biến hơn do phù hợp với mức thu nhập của đa số gia đình.

Người Trung Quốc chi tiêu nhiều hơn cho bỉm, trong khi người Việt chọn sản phẩm có giá tốt nhất trong khả năng tài chính.

Người tiêu dùng Trung Quốc chi mạnh tay, ưu tiên chất lượng và mua online nhiều hơn, trong khi người Việt chọn bỉm theo ngân sách, mua thử trước và có xu hướng mua tại siêu thị/cửa hàng mẹ & bé nhiều hơn.

Tựu chung lại, thị trường bỉm Trung Quốc có sự cạnh tranh khốc liệt, với nhiều thương hiệu quốc tế như Merries, Moony, Huggies, Pampers và cả những thương hiệu nội địa cao cấp như Babycare, Bebebus, Lelch. Người tiêu dùng Trung Quốc sẵn sàng chi tiêu nhiều cho các dòng bỉm có công nghệ tiên tiến, siêu mỏng, thoáng khí, chống hăm tốt. Họ chủ yếu mua hàng online trên các sàn thương mại điện tử lớn như Tmall, JD, Taobao, Douyin, với các chương trình giảm giá hấp dẫn.

Thị trường bỉm Việt Nam có sự cân bằng giữa bỉm nội địa và các thương hiệu quốc tế phổ biến. Người tiêu dùng Việt cân nhắc giá cả nhiều hơn so với Trung Quốc, thường chọn sản phẩm có chất lượng tốt nhưng giá hợp lý.

Họ có thói quen canh sale trên Shopee, Lazada, Tiki nhưng cũng thường xuyên mua tại siêu thị, cửa hàng mẹ & bé (Con Cưng, Bibomart, Kids Plaza) để đảm bảo hàng chính hãng.