10 người giàu nhất thế giới 2024 đi xe gì?

1. Bernard Arnault

Tài sản: 233 tỷ USD

Nguồn tài sản: LVMH

Bernard Arnault lần thứ hai liên tiếp đứng đầu danh sách người giàu thế giới của Forbes. Ông hiện là CEO kiêm Chủ tịch tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH. Hãng này hiện sở hữu 75 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm, như Sephora, Tiffany & Co, Givenchy, Christian Dior, Dom Perignon and Moët Hennessy.

Theo TheSun, những năm qua, tỷ phú Bernard Arnault đã mạnh tay chi tiền tậu không ít siêu xe. Ông sở hữu những chiếc xe sang trọng từ Ferrari, Bugatti, Aston Martin, BMW và Mercedes-Benz như nhiều người giàu có khác.

Trong đó, ông Bernard Arnault rất thích Ferrari. Ông đã mua ít nhất 6 chiếc "Ngựa chồm". Ông còn là một trong số 77 chủ nhân của Aston Martin One-77 phiên bản giới hạn, Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse trị giá 2,5 triệu USD hay Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss trị giá 3,5 triệu USD. Ngoài ra còn nhiều chiếc xe ấn tượng khác.

2. Elon Musk

Tài sản: 195 tỷ USD

Nguồn tài sản: Tesla, SpaceX

Là người đứng đầu Tesla, nhiều người nghĩ rằng Elon Musk chỉ thích xe điện. Nhưng thực tế không phải vậy.

Dĩ nhiên Elon Musk sở hữu nhiều xe mang logo chữ T. Một trong số đó đã bay lên vũ trụ và vẫn đang ở ngoài đó. Chiếc xe ông sử dụng hằng ngày là Tesla Model S Performance, đôi khi là Model 3 Performance, nhưng nếu đi cùng con sẽ là Model X.

Ông từng lái xe hằng ngày với McLaren F1 cho đến khi bị tai nạn. Ông đặc biệt yêu Lotus Esprit sau khi xem "The Spy Who Loved Me" nằm trong loạt phim Bond, năm 2013, tỷ phú công nghệ Elon Musk chi gần 1 triệu USD để sở hữu chiếc xe này.

Tất nhiên, giống như nhiều người, Musk rất thất vọng khi thấy rằng chiếc xe không thể thực sự biến thành một chiếc tàu ngầm.

3. Jeff Bezos

Tài sản: 194 tỷ USD

Nguồn tài sản: Amazon

Theo Carhp, Jeff Bezos, CEO của Amazon, sở hữu bộ sưu tập siêu xe trị giá 20 triệu USD.

Ông sở hữu một số xe thuộc hàng đắt và hiếm nhất thế giới đến từ nhiều thương hiệu như Bugatti, Cadillac, Ferrari, Koenigsegg, Lamborghini, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz và W Motors. Ngoài ra, ông còn có 2 chuyên cơ cùng một siêu du thuyền tư nhân thuộc hàng khủng nhất thế giới.

Nhưng khi đi làm, Jeff Bezos lại chỉ sử dụng chiếc xe Honda Accord khá giản dị. Đây là chiếc ô tô đầu tiên mà ông chủ Amazon mua. Đến nay, ông vẫn gắn bó với nó.

Khi được CBS hỏi tại sao ông lại có một chiếc xe đơn giản như vậy, Bezos trả lời đó là chiếc xe thực sự tốt.

4. Mark Zuckerberg

Tài sản: 177 tỷ USD

Nguồn tài sản: Facebook

Ai cũng nghĩ tỷ phú thế giới sẽ sở hữu bộ sưu tập siêu xe đắt tiền nhưng gara của Mark Zuckerberg lại có những chiếc xe thực sự bình dân.

Chẳng hạn, Mark Zuckerberg thường xuyên được phát hiện lái xe quanh khu phố Palo Alto trên chiếc Honda Fit.

Được đặt tên là Honda Jazz ở nhiều thị trường bên ngoài Mỹ, đây là một chiếc hatchback 5 cửa được trang bị "Ghế ma thuật" có thể gập lại theo nhiều cách để chứa hàng hóa với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Mẫu xe này có giá khoảng 16.190 USD.

Hay Infiniti G Sedan được đánh giá là một chiếc ô tô tuyệt vời về mọi mặt. Một trong những ưu điểm nổi bật của xe là sự thoải mái và sang trọng. Tuy nhiên, nó vẫn không phù hợp với lối sống của một tỷ phú.

Bên cạnh những chiếc xe bình dân, tỷ phú Mark Zuckerberg cũng sở hữu một siêu xe. Đó là chiếc Pagani Huayra hai chỗ ngồi có giá từ 1,5 triệu đến 2 triệu USD.

Pagani Huayra là siêu xe yêu thích của Mark Zuckerberg. Pagani Huayra sở hữu ngoại thất phong cách và được trang bị động cơ 6 lít V12 tăng áp.

5. Larry Ellison

Tài sản: 141 tỷ USD

Nguồn tài sản: Oracle

Người sáng lập Oracle thường lái Lexus LS 600h (ảnh), nhưng dĩ nhiên đó không phải chiếc xe duy nhất ông sở hữu. Ông còn có McLaren F1, Audi R8…

6. Warren Buffett

Tài sản: 133 tỷ USD

Nguồn tài sản: Berkshire Hathaway

Warren Buffet là một kiểu "người Phố Wall điển hình", kiếm được hàng tỉ USD nhờ vô số khoản đầu tư khôn ngoan.

Cách đầu tư của ông cũng ảnh hưởng đến quan điểm mua xe. Warren Buffett nổi tiếng với việc gắn bó lâu dài với một chiếc xe lâu đến mức con gái phải bực mình. Dưới sức ép của con gái, cuối cùng ông cũng đành đổi từ Cadillac DTS sang Cadillac.

7. Bill Gates

Tài sản: 128 tỷ USD

Nguồn tài sản: Microsoft

Bill Gates sở hữu nhiều chiếc xe sang, độc, hiếm. Nhưng ông không khoe khoang nên người ta không biết rõ ông thực sự sở hữu những chiếc xe nào. Chỉ biết chắc có Porsche 959, Porsche Taycan. Ngoài ra còn có Mercedes-Benz, Lamborghini và Ferrari.

8. Steve Ballmer

Tài sản: 121 tỷ USD

Nguồn tài sản: Microsoft

Là người gốc Detroit, lại sinh ra trong gia đình làm cho Ford, dễ hiểu vì sao cựu CEO Microsoft trung thành với xe Ford. Khi mua chiếc Ford Fusion vào năm 2010, đích thân CEO Ford lúc bấy giờ, Allan Mullally, đã mang xe đến tận nhà giao cho Ballmer

9. Mukesh Ambani

Tài sản: 116 tỷ USD

Nguồn tài sản: Đa ngành

Tỉ phú Ấn Độ, người giàu nhất châu Á, sở hữu một đội xe bao gồm Rolls-Royce, BMW, Aston Martins. Nhưng nổi bật nhất là Rolls-Royce Cullinan mạ vàng hay Mercedes-Maybach 62 hàng thửa do vợ tặng

10. Larry Page

Tài sản: 114 tỷ USD

Nguồn tài sản: Google

Larry Page và Sergey Brin đã cùng thành lập Google, chia sẻ nhiều sở thích chung về ô tô với Tesla Roadster và Toyota Prius trong garage.

