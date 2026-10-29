10 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới hiện tại theo nghiên cứu khoa học

Một nghiên cứu nghiêm túc và mang tính phê bình đã công bố danh sách những người đàn ông đẹp trai nhất thế giới dựa trên cơ sở khoa học.

Bác sĩ Julian De Silva, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt làm việc tại London (Anh), đã sử dụng Tỷ lệ vàng về vẻ đẹp của người Hy Lạp cổ đại để xác định 10 gương mặt nam nổi tiếng thu hút nhất.

"Những kỹ thuật lập bản đồ bằng máy tính hoàn toàn mới này cho phép chúng ta giải đáp một số bí ẩn về những yếu tố tạo nên vẻ đẹp thể chất của một người, và công nghệ này rất hữu ích khi lập kế hoạch phẫu thuật cho bệnh nhân," De Silva nói.

Tỷ lệ vàng — 1,618 (ϕ) : 1 — là một phương trình toán học cổ của Hy Lạp được cho là thước đo không thể phủ nhận về vẻ đẹp thực sự, và cấu trúc khuôn mặt của bạn càng gần với các con số này thì bạn càng đẹp.

Công thức toán học do người Hy Lạp phát minh ra này dùng để đo lường vẻ đẹp và có thể áp dụng cho hầu hết mọi thứ. Leonardo Da Vinci từng sử dụng hệ thống này trong tác phẩm nổi tiếng The Vitruvian Man để thể hiện cơ thể nam giới "hoàn hảo".

Dưới đây là danh sách 10 mỹ nam quyến rũ nhất theo khoa học và cách tính này:

(Nguồn ảnh: Getty/Nine)

10. Shah Rukh Khan – 86.76%

(Nguồn ảnh: Getty)

Shah Rukh Khan vừa đủ điểm lọt vào top 10 nhờ thần thái "mắt xanh môi trầm" vô cùng lạnh lùng và cuốn hút. "Ông vua của Bollywood" đạt 86.7% theo Tỷ lệ vàng. Bác sĩ De Silva nhận xét về ngôi sao này: "Ở tuổi 58, ông ấy vẫn sở hữu vẻ ngoài vô cùng cuốn hút và đang lão hóa một cách vô cùng phong độ."

9. Idris Elba – 87.94%

(Nguồn ảnh: Getty)

Idris Elba xếp ở vị trí thứ 9 với điểm số hoàn hảo là 87.94%. Mặc dù khuôn mặt của anh vô cùng đối xứng và chuẩn tỷ lệ. Bác sĩ De Silva cho biết: "Ở tuổi 52, Idris là người nam lớn tuổi thứ ba trong danh sách, nhưng anh ấy hầu như không có dấu hiệu lão hóa và vẫn giữ được phong độ tuyệt vời."

8. Charles Melton – 88,46%

(Nguồn ảnh: Getty)

Charles Melton, nổi tiếng từ series "Riverdale", đứng thứ 8 với 88,46%, được điểm cao về vị trí mắt, chiều dài và chiều rộng khuôn mặt, nhưng bị trừ điểm vì khoảng cách giữa mũi và môi trên.

"Cậu ấy có mẹ là người Hàn Quốc và bố là người Mỹ, và dòng máu lai này mang lại cho cậu ấy một vẻ ngoài đặc biệt nổi bật," De Silva nhận xét.

7. Nicholas Hoult – 89.84%

(Nguồn ảnh: Getty)

Nicholas Hoult có thể không phải lúc nào cũng được coi là một biểu tượng quyến rũ, nhưng anh lại sở hữu các tỷ lệ hoàn hảo – chuẩn đến mức giúp anh giành được điểm số 89.84%.

6. George Clooney – 89.9%

(Nguồn ảnh: FilmMagic)

George Clooney đạt 89.9% và không ai có thể phủ nhận ông là một trong những người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. "George Clooney là ngôi sao lớn tuổi nhất trong danh sách, nhưng ông vẫn là một người đàn ông cuốn hút kinh ngạc với các đường nét cổ điển vô cùng cân đối," De Silva nhận xét về người xếp vị trí thứ 6. Clooney, ở tuổi 63, đạt 89.9% do "sự sụt giảm thể tích cơ mặt và không thể tránh khỏi một số nếp nhăn/chảy xệ quanh mắt." Bác sĩ De Silva nói thêm: "Việc vẫn lọt vào top 10 ở tuổi 63 là điều vô cùng đáng kinh ngạc và là minh chứng cho vẻ đẹp tự nhiên xuất sắc của ông."

5. Jack Lowden – 90.33%

(Nguồn ảnh: Getty)

Mở đầu cho top 5 là Jack Lowden với điểm số 90.33%. "Không khó để hiểu tại sao anh ấy lại gây ấn tượng mạnh mẽ đến vậy với đôi mắt xanh sâu thẫm đó," De Silva nói về Lowden. Nam diễn viên có điểm số cao nhất ở đôi mắt, nhưng lại bị trừ điểm ở dáng mũi; đúng là không ai là hoàn hảo tuyệt đối cả.

4. Robert Pattinson – 92,15%

(Nguồn ảnh: Getty)

De Silva nhận xét rằng ngôi sao của "Twilight" "nằm trong top 5 ở hầu hết các hạng mục vì anh ấy sở hữu những đường nét khuôn mặt cổ điển và chiếc quai hàm sắc nét tuyệt vời. Điểm số duy nhất dưới mức trung bình là ở đôi môi của anh ấy, hơi mỏng và phẳng."

3. Paul Mescal – 92.38%

(Nguồn ảnh: Aidan Monaghan)

Bác sĩ De Silva đã chứng minh điều mà bất kỳ ai từng xem phim Normal People đều đã biết: Paul Mescal, 28 tuổi, thực sự là một "mẫu vật" hoàn hảo. Giờ đây, anh ấy có thể tiếp tục giữ vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách của mình trong khi tập trung giành vị trí đầu bảng vào lần tới. Anh có điểm số cao nhất ở chiếc cằm vuông vức (98.6%), mặc dù bị trừ chút điểm ở bờ môi.

2. Lucien Laviscount – 92.41%

(Nguồn ảnh: Getty)

Ngôi sao của bộ phim Emily in Paris, Lucien Laviscount, đã khiến các nhà toán học phải kinh ngạc bởi sự đối xứng kinh ngạc trên gương mặt. Nam diễn viên 32 tuổi đứng ở vị trí thứ hai với 92.41%. Giá như Emily biết được anh ấy hoàn hảo về mặt khoa học đến mức nào.

1. Aaron Taylor-Johnson – 93.04%

(Nguồn ảnh: Getty)

Không có gì bất ngờ, Aaron Taylor-Johnson đã được xướng tên là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới. De Silva cho biết: "Điều làm cho Aaron trở nên đặc biệt chính là hình dáng tổng thể của khuôn mặt, với điểm số 99.2%, chỉ thiếu đúng 0.8% nữa là đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối."

"Chiều rộng và chiều dài chiếc mũi của anh ấy cũng gần như hoàn hảo, đạt 98.8%."

"Anh ấy cũng sở hữu một chiếc cằm tạc tượng đẹp mắt, đạt 95%."

"Tất cả các chỉ số của anh đều rất cao, ngoại trừ khoảng cách giữa hai mắt (89%), khoảng cách giữa mũi và môi (89.6%) và bờ môi (86%)."

Taylor-Johnson xứng đáng có một vị trí trưng bày ở bảo tàng Louvre với một "gương mặt không góc chết" cực kỳ hoàn hảo như vậy.

Nguồn: NYPost