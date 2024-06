10 năm tình yêu của cặp đôi Ninh-Dương hiện lên sống động qua một thiết kế bếp

Căn bếp đẹp lấy cảm hứng tình yêu của Ninh-Dương



"The Dance Of Tulip" là một trong 50 thiết kế xuất sắc đang tranh tài tại Giải thưởng Thiết kế Bếp đẹp Việt Nam - Bespoke Be Home 2024 do Hiệp hội Thiết kế TP.Hồ Chí Minh (VDAS) tổ chức. Điều thú vị là căn bếp này được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của hai chàng trai Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương. Chặng đường 10 năm gắn bó của cả hai được ví như "cổ tích tình yêu" giữa đời thực, là động lực để hai nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Xuân Huy và Mai Quốc Huy sáng tạo nên "The Dance Of Tulip".

Ấn tượng đầu tiên về căn bếp đặc biệt này chính là sắc trắng trang nhã và tông xanh ngọc mát mắt, gợi nhắc đến những đoá hoa tulip trên nền cây lá xanh tươi trong lễ kỷ niệm 10 năm bên nhau của cặp đôi Ninh – Dương. Cặp đôi đã tinh tế lựa chọn hoa tulip, loài hoa biểu tượng cho sự tinh khiết, thanh tao và tình yêu vĩnh cửu để bày tỏ tình cảm của mình với bạn bè, người thân. Trên cơ sở đó, các NTK cũng lựa chọn loài hoa này làm tên gọi và cảm hứng chủ đạo cho thiết kế.

Lý giải về việc lựa chọn một câu chuyện tình yêu mang tính cá nhân, riêng tư vào việc sáng tạo, tác giả của "The Dance Of Tulip" chia sẻ: "Không chỉ là nơi để nấu nướng, gian bếp hiện đại đã mở rộng chức năng và ngày càng có xu hướng cá nhân hóa hơn". Thiết kế "The Dance Of Tulip" thể hiện rõ bản sắc cá nhân của gia chủ và tinh thần không ngại "đẹp" và "làm đẹp" bản thân. Căn bếp như sự hiện diện cho tình yêu của Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương, bình yên nhưng mãnh liệt và đầy tự hào.

"Nhân chứng" cho hạnh phúc

Nếu như ngôi nhà được nhiều người trìu mến gọi là "tổ ấm" thì căn bếp chính là "trái tim", là nơi giữ lửa hạnh phúc cho mỗi gia đình. Hành trình 10 năm vượt qua sóng gió, thử thách và cả định kiến để tự hào nắm tay, trao nhau lời yêu thương của Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương được các NTK khéo léo lồng ghép một cách tinh tế trong căn bếp "The Dance Of Tulip".

Yếu tố màu sắc trong thiết kế "The Dance Of Tulip" không chỉ được thể hiện qua sơn hay gạch ốp tường mà còn xuất hiện một cách rõ nét trong các thiết bị bếp thông minh. Để làm được điều này, các NTK đã sử dụng trọn Bộ sưu tập Bếp thông minh Samsung Bespoke bao gồm tủ lạnh, máy rửa bát, bếp từ, máy hút mùi, lò nướng… Với những tính năng thông minh, kết nối đơn giản, tiện ích cùng khả năng tự do phối các gam màu sắc trẻ trung, thời thượng cùng thiết kế âm tường hoàn hảo cho mọi không gian bếp, BST Bếp thông minh Samsung Bespoke đã hoàn thành xuất vai trò truyền tải câu chuyện tình yêu của cặp đôi Ninh – Dương qua sắc trắng tulip thuần khiết.

Hướng đến đối tượng người trẻ như Ninh – Dương, "The Dance Of Tulip" cũng sử dụng ngôn ngữ thiết kế tối giản, tận dụng các chất liệu cao cấp như kính và gỗ cùng hiệu ứng hiệu ứng chuyển màu gradient đẹp mắt. Giải màu xanh ngọc chuyển dần từ nhạt sang đậm ở khu vực đảo bếp và ghế ngồi là ẩn dụ tinh tế cho hành trình vun bồi tình cảm từ sơ khởi đến keo sơn, từ âm thầm trong bóng tối đến hạnh phúc, tự hào bước đi giữa những ủng hộ và yêu thương.

Sắc màu nói thay lời yêu

Dấu ấn nổi bật nhất trong căn bếp "The Dance Of Tulip" chính là những chiếc tủ lạnh Samsung Bespoke với tông Trắng Thạch Anh và Xanh Navy vô cùng cuốn hút. Khác với sắc trắng trên những chiếc tủ lạnh thông thường, phiên bản Tủ lạnh Samsung Bespoke Trắng Thạch Anh sử dụng chất liệu mặt gương độc đáo, tôn vinh màu trắng thuần khiết như tình yêu của cặp đôi Ninh Dương. Để làm nổi bật thông điệp "có đôi có cặp", một chiếc tủ lạnh Bespoke Ngăn đông trên với sắc Xanh Navy thời thượng cũng được đặt bên cạnh, tái hiện khoảnh khắc Ninh – Dương sánh bước bên nhau trong lễ kỷ niệm 10 năm của cặp đôi. Ngoài những sắc màu nói trên, tủ lạnh Samsung Bespoke còn cung cấp hàng loạt lựa chọn hấp dẫn khác như Hồng Pha Lê, Nâu Be, Nâu Ánh Than… cho phép người dùng thỏa sức thiết kế không gian bếp theo thẩm mỹ và cá tính riêng.