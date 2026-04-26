10 năm Bigo Live và hành trình tôn vinh phụ nữ hiện đại

Tối vừa qua tại TP.HCM, đêm chung kết MISS BIGO 2026 diễn với sự góp mặt của đông đảo khách mời, giới sáng tạo nội dung cùng hàng triệu lượt theo dõi qua livestream trên nền tảng Bigo Live.

Sự kiện năm nay mang chủ đề “Tôn Vinh Tuyệt Sắc Muôn Màu” (Embrace Different), không chỉ là sân chơi tìm kiếm gương mặt xuất sắc nhất mà còn là dịp tôn vinh phụ nữ hiện đại biết sống đúng bản sắc, tự tin thể hiện tiếng nói riêng và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Cuộc thi đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm phát triển của Bigo Live trên toàn cầu. Sau một thập kỷ mở rộng, nền tảng này đã sở hữu hơn 700 triệu người dùng tại hơn 150 quốc gia, trở thành một trong những hệ sinh thái livestream lớn trên thế giới. Việc lựa chọn Việt Nam là nơi tổ chức MISS BIGO 2026 cũng cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của thị trường trong khu vực Đông Nam Á.

Sau hành trình tranh tài kéo dài nhiều vòng, ngôi vị cao nhất đã thuộc về KeXin See đến từ Trung Quốc. Hai vị trí Á quân lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi của Việt Nam và Kholodova Anastasiia đến từ Nga.

MISS BIGO 2026 quy tụ 26 thí sinh nổi bật nhất đại diện cho nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ

Sau giây phút đăng quang, tân Quán quân KeXin See cho biết cô vẫn còn nhiều cảm xúc và chưa hết bất ngờ.

Người đẹp chia sẻ bản thân vốn hoạt động trong lĩnh vực ca hát và livestream, vì vậy việc giành chiến thắng ở một cuộc thi sắc đẹp là trải nghiệm đặc biệt. “Đây giống như một điều kỳ diệu đối với tôi”, cô bày tỏ.

Theo KeXin See, hành trình vừa qua là kết quả của sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và sự hỗ trợ từ những người luôn đồng hành phía sau. Cô cũng cho rằng yếu tố may mắn đã giúp mình chạm tới ngôi vị cao nhất.

Trong năm đương nhiệm, KeXin See mong muốn lan tỏa sự tự tin đến những phụ nữ trẻ, đặc biệt là những người từng nghi ngờ giá trị bản thân.

“Tôi không nghĩ mình là người hoàn hảo, nhưng hôm nay tôi có mặt ở đây với chiếc vương miện. Tôi hy vọng điều đó sẽ truyền động lực cho nhiều cô gái khác”, cô nói.

Người đẹp cũng dành nhiều tình cảm cho Việt Nam khi cho rằng đây là nơi mang đến cho cô may mắn đặc biệt. Trong thời gian tới, cô mong muốn có thêm cơ hội quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trong khi đó, giám khảo Phạm Tuấn Ngọc (Á vương 1 Man of the World 2022) nhận định dàn thí sinh năm nay sở hữu năng lượng rất lớn, tinh thần thi đấu rõ rệt ngay từ hậu trường. Theo anh, nếu muốn tiến xa ở đấu trường quốc tế, yếu tố đầu tiên thí sinh cần có là nguồn năng lượng tích cực và sự tự tin.

Nam giám khảo cho rằng ngoại hình đẹp là điều cần thiết, nhưng chưa đủ. Một đại diện nổi bật còn phải biết nói trước đám đông, có chính kiến, hiểu biết xã hội và khả năng truyền tải quan điểm của mình một cách thuyết phục.

Khi được hỏi giữa sắc vóc và tư duy truyền cảm hứng, Tuấn Ngọc thẳng thắn cho rằng người chiến thắng thời nay nên có cả hai. Theo anh, khán giả hiện đại không chỉ nhìn vào vẻ ngoài mà còn quan tâm nhân cách, chiều sâu suy nghĩ và những giá trị mà người đó lan tỏa.

Cùng quan điểm về vẻ đẹp toàn diện, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Hoàng Thùy đánh giá cao chất lượng đồng đều của các thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Nữ siêu mẫu cho biết việc lựa chọn người chiến thắng không dễ dàng vì nhiều gương mặt có sự đầu tư chỉn chu từ diện mạo đến phần thi tài năng.

Theo Hoàng Thùy, một thí sinh nổi bật ngoài ngoại hình còn phải có khả năng làm chủ sân khấu và kết nối khán giả. Cô cũng dành lời khen cho những creator lần đầu đứng trên sân khấu lớn nhưng vẫn giữ được bản lĩnh, sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực.

Đặc biệt, khi nói về khái niệm “vẻ đẹp khác biệt”, Hoàng Thùy nhấn mạnh đó là vẻ đẹp đến từ sự nỗ lực. Với cô, chỉ cần nhìn cách một thí sinh đầu tư cho phần trình diễn, cách họ tập luyện và cố gắng, ban giám khảo có thể cảm nhận được giá trị thật phía sau.

Qua hành trình của MISS BIGO 2026, có thể thấy tiêu chí sắc đẹp đang thay đổi mạnh mẽ trong thời đại số. Nếu trước đây nhan sắc thường gắn với gương mặt đẹp, hình thể chuẩn hay phong thái trình diễn, thì hiện tại những yếu tố đó chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn.

Một người chiến thắng ngày nay cần thêm nhiều kỹ năng: Giao tiếp tốt, biết sử dụng nền tảng số, có tư duy tích cực, khả năng tạo ảnh hưởng và tinh thần kết nối cộng đồng. Đặc biệt, ở sân chơi dành cho creator như MISS BIGO, cá tính cá nhân và khả năng truyền cảm hứng càng trở nên quan trọng.

Cuộc thi cũng phản ánh sự dịch chuyển của ngành giải trí, khi các streamer, idol trực tuyến và nhà sáng tạo nội dung ngày càng có nhiều cơ hội bước lên những sân khấu lớn. Họ không còn đứng ngoài các cuộc thi nhan sắc mà đang trở thành thế hệ thí sinh mới: năng động, đa kỹ năng và hiểu rõ cách chạm tới khán giả.

Với chiến thắng của KeXin See cùng những chia sẻ từ dàn giám khảo, MISS BIGO 2026 không chỉ khép lại bằng chiếc vương miện dành cho người xuất sắc nhất. Sự kiện còn mở ra hình dung rõ nét hơn về chuẩn phụ nữ hiện đại: Đẹp về diện mạo, mạnh về nội lực, thông minh trong tư duy và đủ tự tin để tỏa sáng theo cách riêng của mình.