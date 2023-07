"1 vạn" lợi thế khi nhập học sớm ngành CNTT tại Aptech

Thị trường nhân lực ngành CNTT với nhu cầu ngày càng cao

Theo số liệu thống kê dựa trên Báo cáo về thị trường IT Việt Nam của TopDev nhu cầu nhân lực cho ngành Công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam tăng cao liên tục. Dự báo từ năm 2022 - 2024, Việt Nam vẫn thiếu hụt 150.000 - 195.000 lập trình viên/kỹ sư hằng năm.

Đáng chú ý, hiện nay chỉ có 35% trong số 57.000 sinh viên chuyên ngành IT đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, số còn lại phải đào tạo lại. Dù được săn đón với mức lương hấp dẫn, nguồn cung nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu và tốc độ phát triển của ngành. Sự thiếu hụt này xuất phát từ chênh lệch giữa trình độ của lập trình viên và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Theo thống kê tình hình việc làm năm 2022, các sinh viên Aptech tốt nghiệp năm 2022 đã đi làm, thậm chí có bạn đã tìm được việc làm ngay từ học kỳ 3, 4.

Hiểu được điều đó, Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech luôn tích cực đẩy mạnh chất lượng đào tạo cũng như những dịch vụ hỗ trợ nhằm giúp các bạn sinh viên yên tâm học tập cũng như có thể rèn luyện bản thân một cách toàn diện nhất. Cùng điểm qua những lợi thế khi học CNTT tại Aptech nhé.

"Combo" môn học IT Foundation xây dựng nền tảng trước khi bước vào các môn chuyên ngành

Một đặc điểm khác biệt của Aptech so với những đơn vị đào tạo khác chính là sinh viên sẽ được học ngay vào các môn chuyên ngành ngay từ học kỳ đầu tiên. Trước khi bước vào những môn học chuyên sâu trong chương trình chính thức, các bạn sẽ được nhận Combo các môn học IT Foundation giúp xây dựng những nền tảng vững chắc cho các bạn sinh viên, đặc biệt dành cho các bạn chưa có điều kiện tiếp xúc nhiều với máy tính. Chính vì thế, khi bước vào chương trình đào tạo chính, các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ và tự tin hơn vì đã được cung cấp nền tảng về công nghệ.

Khóa học tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Hiểu được những cơ hội và tiềm năng của phát triển của tiếng anh, Aptech triển khai chương trình đào tạo khóa học Tiếng Anh chuyên ngành & Giao tiếp: English For Aptech Student với mục tiêu giúp cho sinh viên có thể tự tin với các thuật ngữ và giao tiếp trong lĩnh vực CNTT, phát triển đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với các chủ đề rất hấp dẫn liên quan đến chuyên ngành.

Ngoài ra học viên cũng sẽ được rèn luyện 4 kỹ năng trên với môi trường làm việc tại doanh nghiệp, những tình huống giao tiếp hàng ngày trong công việc với đồng nghiệp, xử lý tình huống, rèn luyện phát âm chính xác.

Khóa học tiếng anh chuyên ngành CNTT dành cho học viên Aptech

Gói chăm sóc kỹ năng - nghề nghiệp toàn diện Aptech Plus (Aptech Career Care Package)

Nhận thức được sự cần thiết của những kỹ năng mềm trong việc phát triển nghề nghiệp hiện nay. Aptech Plus (Aptech Career Care Package) của Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech chính thức được đưa vào chương trình học của mỗi học viên với 3 gói chính: Classic, Gold và Platinum, trở thành một phần không thể thiếu trong chương trình học tại Aptech. Bởi vì hơn ai hết, Aptech luôn mong muốn đem đến một môi trường mà ở nơi đó, mỗi học viên được phát triển bản thân một cách toàn diện về mọi mặt.

Gói Aptech Plus mang đến sự tiện lợi cùng nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị cho sinh viên trong suốt thời gian học tập tại Aptech

Nói một cách dễ hiểu hơn, Aptech Plus chính là series các hoạt động, sự kiện, workshop với nhiều chủ đề được tổ chức từ đầu năm đến cuối năm. Tùy theo khóa đăng ký ban đầu, học viên sẽ được tham gia và trải nghiệm đầy đủ các hoạt động nhằm bổ sung kiến thức chuyên sâu, nâng cao những kỹ năng mềm, vui chơi giải trí… bên cạnh khoảng thời gian học tập tại trường.

Các hỗ trợ khác

Bên cạnh những hình thức hỗ trợ về kiến thức chuyên môn cũng như hoạt động nâng cao thể chất, kỹ năng mềm, sinh viên Aptech còn được hỗ trợ những dịch vụ về học tập như: sắp xếp ca học linh hoạt, bố trí các lớp học review kiến thức cho sinh viên,... hay những hỗ trợ về sức khoẻ như: đăng ký thẻ bảo hiểm y tế, các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao,...

So sánh mình với các bạn sinh viên ngành CNTT khác, cùng thời điểm này so với năm ngoái 2022, bạn Trương Trung Nguyên - Sinh viên lớp C2208I1 cũng chia sẻ: "Em rất yêu thích ngành CNTT và rất vui vì đã được học tập tại đây. Khi các bạn đồng trang lứa với em đang phải chọn trường mà em đã được đi học và tiếp xúc với các nền tảng của ngành rồi thì em cảm giác rất an toàn bởi em không phải băn khoăn lo lắng nhiều về tương lai của mình. Ngay từ khi nhập học em đã được các Thầy/Cô, các chuyên gia về ngành định hướng lộ trình phát triển rõ ràng."

Về cảm nhận sau khi học tại Aptech khi mới tốt nghiệp THPT 2022 Lê Thị Phương Anh - Sinh viên lớp C2208I1 cũng chia sẻ: "Sau khi có thêm sự định hướng của thầy cô và các chuyên gia trong ngành công nghệ thì em thấy con đường học lập trình dễ dàng hơn. Em biết mình cần phải làm gì để có thể phát triển bản thân hơn trong tương lai.

Trương Trung Nguyên & Lê Thị Phương Anh - học viên khoá 2022 tại Aptech

Chỉ sau 01 năm học tập và tiếp cận những hỗ trợ tại đây, các bạn sinh viên cùng phụ huynh rất tin tưởng vào những định hướng phát triển và đào tạo của Aptech. Niềm tin đến từ phụ huynh cùng các bạn sinh viên chính là món quà tinh thần lớn nhất cho Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech trong quá trình không ngừng nỗ lực đào tạo nên những đội ngũ lập trình viên chuyên nghiệp.

Hiện tại Aptech vẫn đang tuyển sinh với combo học bổng và quà tặng dành riêng các bạn vừa tốt nghiệp THPT 2023. Xem chi tiết những học bổng tại đây: https://aptechvietnam.com.vn