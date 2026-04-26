1 TikToker cảnh báo khẩn: "Cha mẹ có con trai đừng chủ quan nữa…", nghe xong mà run bần bật

"Cha mẹ có con trai đừng chủ quan nữa…" - lời cảnh báo của một TikToker gần đây đang khiến nhiều phụ huynh giật mình. Người này cho biết, mới đây khi đi uống cafe cùng em mình, tình cờ nhìn vào màn hình điện thoại của đứa trẻ ngồi bên cạnh và tá hỏa khi xem nội dung trò chơi: một dạng game có yếu tố người lớn, càng lên cấp độ càng lộ rõ những hình ảnh nhạy cảm, thậm chí mang tính gợi dục.

Trong suốt thời gian dài, đứa trẻ say sưa chơi, còn bố mẹ ngồi đối diện vẫn cười nói, hoàn toàn không biết con mình đang tiếp xúc với điều gì. Khoảnh khắc đó, người chứng kiến chỉ biết im lặng, nhưng sau đó đã chia sẻ lại như một lời nhắc nhở: đừng mặc định rằng cứ là game thì an toàn và cũng đừng nghĩ trẻ cầm điện thoại là đang xem những thứ vô hại.

Ảnh cắt từ clip

Thực tế, nỗi lo này không còn mới. Trong thời đại mà một chiếc điện thoại có thể mở ra cả thế giới, ranh giới giữa nội dung phù hợp và lệch chuẩn ngày càng mong manh. Một cú chạm nhầm, một đường link gợi ý, hay thậm chí chỉ là chơi thử cho biết cũng đủ để trẻ tiếp cận với những hình ảnh không đúng lứa tuổi.

Điều đáng nói là, nhiều phụ huynh vẫn đang chủ quan. Họ trao thiết bị cho con như một cách giữ con ngoan, để con ngồi yên, không quấy khóc, mà quên mất rằng thứ thực sự cần kiểm soát không phải là thời gian, mà là nội dung.

Dưới đoạn chia sẻ, không ít cha mẹ thừa nhận mình từng rơi vào tình huống tương tự. Có người kể rằng con từng được cho dùng iPad từ khi mới 2 tuổi, chỉ để quẹt quẹt xem YouTube cho đỡ quấy. Nhưng rồi đến khi thiết bị bị thu lại, đứa trẻ lập tức ăn vạ, khóc lóc, thậm chí phản ứng dữ dội. Cuối cùng, người mẹ buộc phải dừng hẳn việc cho con dùng iPad, chuyển sang cho xem YouTube Kids trên TV với thời gian giới hạn. Không chỉ vậy, chính bố mẹ cũng phải thay đổi thói quen, hạn chế sử dụng điện thoại trước mặt con, chỉ dám dùng khi con đã ngủ.

Một phụ huynh khác chia sẻ cách quản lý cứng rắn hơn: con vẫn được xem TV, nhưng chỉ trong danh sách chương trình đã được kiểm duyệt. Nếu tự ý chuyển sang nội dung khác, hình phạt sẽ là cấm xem trong một tuần, tái phạm sẽ nâng lên một tháng. Nghe có vẻ nghiêm khắc, nhưng với nhiều gia đình, đó lại là cách để thiết lập ranh giới rõ ràng ngay từ đầu.

Những câu chuyện như vậy cho thấy, vấn đề không nằm ở việc có nên cho con dùng thiết bị hay không, mà là dùng như thế nào. Công nghệ tự nó không xấu, nhưng nếu thiếu sự đồng hành của người lớn, nó rất dễ trở thành con dao hai lưỡi.

Đặc biệt với trẻ nhỏ, sự tò mò là bản năng. Những nội dung mang tính kích thích, gợi mở lại càng dễ thu hút. Trẻ có thể không hiểu hết ý nghĩa, nhưng những hình ảnh ấy vẫn âm thầm tác động đến nhận thức, cảm xúc, thậm chí là hành vi sau này. Nguy hiểm hơn, nếu việc tiếp xúc diễn ra lặp lại mà không có sự định hướng, trẻ rất dễ hình thành những hiểu biết lệch lạc về cơ thể, giới tính và các mối quan hệ.

Không ai có thể kiểm soát toàn bộ thế giới mạng, nhưng cha mẹ hoàn toàn có thể kiểm soát “cánh cửa” mà con bước vào. Đó có thể là việc cài đặt chế độ lọc nội dung, lựa chọn ứng dụng phù hợp, đặt thiết bị ở không gian chung thay vì để con sử dụng một mình, hay đơn giản là thỉnh thoảng ngồi xuống xem cùng con.

Quan trọng hơn, là sự hiện diện. Khi trẻ có đủ sự kết nối với cha mẹ trong đời sống thực, được trò chuyện, được chơi cùng, được lắng nghe nhu cầu tìm kiếm thế giới riêng trên màn hình cũng sẽ giảm đi đáng kể.

Lời cảnh báo từ một đoạn clip có thể khiến nhiều người giật mình, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ. Bởi điều đáng sợ không phải là một trò chơi lệch chuẩn mà là sự thờ ơ kéo dài. Và trong câu chuyện này, thứ cần được kiểm tra không chỉ là chiếc điện thoại của con, mà còn là cách người lớn đang đồng hành cùng con mỗi ngày.