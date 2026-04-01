Con gái lớp 6 bị nhóm bạn thân cô lập, nói xấu suốt 2 tháng trời, mẹ lo lắng phải lên mạng xin lời khuyên

Khi con bước vào lứa tuổi cấp 2, nhiều phụ huynh thường nghĩ những mâu thuẫn bạn bè chỉ là chuyện trẻ con, rồi sẽ tự qua. Nhưng thực tế, không ít trường hợp lại diễn biến theo hướng tiêu cực hơn thành cô lập, nói xấu, thậm chí bạo lực tinh thần kéo dài. Khi điều này xảy ra, câu hỏi lớn nhất không còn là ai đúng ai sai, mà là người lớn nên làm gì để bảo vệ con đúng cách, kịp thời và đủ tinh tế.

Câu chuyện của một phụ huynh chia sẻ gần đây trên MXH đang nhận được nhiều sự quan tâm. Theo đó, con gái chị đang học lớp 6, bị chính nhóm bạn thân trong lớp cô lập và nói xấu suốt khoảng 2 tháng. Ban đầu, gia đình chọn cách ở bên cạnh, động viên con bình tĩnh và tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Nhưng theo thời gian, tình hình không những không cải thiện mà còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Cô bé bắt đầu lo lắng, bận tâm quá mức, không còn tập trung vào việc học. Mỗi lần cố gắng kết bạn hay chơi với ai khác, em lại bị các bạn thì thầm, lan truyền những điều không tốt phía sau. Từ một vấn đề tình bạn, sự việc dần chuyển thành áp lực tâm lý thực sự đối với một học sinh mới bước vào tuổi dậy thì.

Dưới phần bình luận, nhiều phụ huynh và người từng trải qua hoàn cảnh tương tự đã chia sẻ nhiều góc nhìn rất thực tế:

- Theo em chị nên nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm (GVCN). Em cũng từng bị nhóm bạn cô lập năm lớp 6,7 do GVCN thờ ơ hoặc quá hiền. Lên lớp 8 GVCN nghiêm là chúng nó không dám làm gì. Giờ em đi làm rồi, nhưng nghĩ lại vẫn sợ thời gian đó.

- Bác hỏi cháu xem có muốn chuyển lớp không rồi đề xuất với cô chủ nhiệm xem sao.

- Chuyển trường chuyển lớp đi bạn. Mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi đâu.

- Mẹ nên nói chuyện với cô và bảo con nên vào phòng tâm lý tâm sự, con bé nhà mình cũng thế, bị bạo lực lời nói và cô lập, các cô ở phòng tâm lý cùng cô chủ nhiệm đã giải quyết rất tốt, thậm chí cô hiệu phó cũng vào cuộc.

- Đầu tiên bạn nên tâm sự với giáo viên chủ nhiệm để có biện pháp can thiệp. Sau đó động viên con nói ra vấn đề của mình trước lớp. Tuổi này rất hay gặp tình huống như vậy. Nếu không cải thiện được thì nên chuyển trường.

Nhìn từ nhiều góc độ, có thể thấy đây không phải câu chuyện cá biệt. Ở độ tuổi 11-12, trẻ bắt đầu hình thành nhóm bạn, nhu cầu được công nhận và tâm lý đám đông rất rõ rệt. Chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ, nếu không được định hướng kịp thời, rất dễ biến thành hành vi cô lập hoặc bắt nạt tinh thần kéo dài. Điều đáng nói là tổn thương ở giai đoạn này thường không ồn ào, nhưng lại âm ỉ và ảnh hưởng lâu dài đến sự tự tin của trẻ.

Từ những chia sẻ trên, vấn đề không chỉ dừng ở việc giải quyết một tình huống, mà còn là cách phụ huynh đồng hành cùng con trong những giai đoạn nhạy cảm như vậy. Thay vì chờ mọi chuyện tự qua, phụ huynh có thể cân nhắc một vài hướng tiếp cận rõ ràng hơn:

Không xem nhẹ dấu hiệu cô lập, can thiệp sớm và tìm đúng người

Khi con bắt đầu có biểu hiện lo lắng, sợ đi học, mất tập trung… đó không còn là chuyện nhỏ. Việc trao đổi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm hoặc ban giám hiệu là cần thiết để nhà trường nắm được tình hình và có biện pháp xử lý kịp thời.

Đồng hành tâm lý với con, thay vì chỉ khuyên “cố lên”

Ở độ tuổi này, trẻ rất cần được lắng nghe. Thay vì chỉ động viên chung chung, phụ huynh nên giúp con gọi tên cảm xúc, hiểu rằng việc buồn, tổn thương là bình thường, từ đó từng bước lấy lại sự tự tin.

Linh hoạt thay đổi môi trường nếu cần thiết

Nếu tình trạng kéo dài và không cải thiện dù đã can thiệp, việc chuyển lớp hoặc chuyển trường không phải là thất bại, mà có thể là một cách bảo vệ con. Quan trọng nhất vẫn là môi trường an toàn để trẻ phát triển.