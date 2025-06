1 tài liệu cực trọng yếu tại Việt Nam nay được vận chuyển theo đường bảo mật của Bộ Quốc phòng

Vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT theo phương thức hoàn toàn mới

Tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 4/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết năm nay, việc vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT sẽ được thực hiện theo một phương thức hoàn toàn mới: sử dụng đường truyền bảo mật do Cục Cơ yếu (Bộ Quốc phòng) đảm trách, thay cho cách thức truyền thống.

Theo Bộ trưởng, kỳ thi năm 2025, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6, có tính chất đặc biệt khi đồng thời áp dụng cho hai nhóm thí sinh: một nhóm học theo chương trình giáo dục phổ thông mới và nhóm còn lại theo chương trình cũ. Điều này khiến công tác xây dựng đề thi và tổ chức kỳ thi trở nên phức tạp gấp đôi so với những năm trước.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long hiện đang chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập các đoàn kiểm tra, theo dõi sát sao công tác chuẩn bị. Đồng thời, Bộ cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để đảm bảo an ninh và an toàn tối đa cho kỳ thi.

"Một điểm mới quan trọng năm nay là việc vận chuyển đề thi. Lần đầu tiên, đề thi sẽ không vận chuyển theo phương thức truyền thống mà sẽ được chuyển qua đường bảo mật của Cục Cơ yếu (Bộ Quốc phòng)", Bộ trưởng nhấn mạnh. Ông cho biết đây là một bước tiến lớn giúp khắc phục nhiều hạn chế của phương thức cũ – từng phải dùng đến máy bay trực thăng để đưa đề thi ra Côn Đảo.

Ngoài nội dung liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, người đứng đầu ngành giáo dục cũng cập nhật tiến độ triển khai các đề án lớn, trong đó có kế hoạch đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đề án này đã được hoàn thiện và dự kiến sẽ trình Thủ tướng trong tuần tới.

Những điểm mới quan trọng trong kỳ thi năm nay

Trước đó, ngày 30/5 vừa qua, tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố những điểm mới quan trọng liên quan đến đề thi và công tác tổ chức kỳ thi năm nay.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã nêu rõ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều điều chỉnh so với năm trước, đặc biệt là sự phân tách rõ ràng giữa hai nhóm thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 và chương trình 2018.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc sử dụng hai bộ đề thi riêng biệt cho hai nhóm thí sinh. Theo đó, các em học sinh theo chương trình 2006 sẽ thi theo quy chế của năm 2024, còn những em theo chương trình 2018 sẽ áp dụng quy chế mới, ban hành cho kỳ thi năm 2025.

Ông Chương chia sẻ: "Về số lượng đề thi trắc nghiệm, với chương trình 2006 có 24 mã đề, nên trong phòng thi luôn có 24 mã đề của mỗi môn thi. Nhưng đối với chương trình 2018, trong một phòng thi có thể nhiều môn thi tự chọn khác nhau, do bài thi theo số môn thi và số thí sinh tham gia nên mã đề có sự khác nhau; chỉ in đủ số lượng thí sinh trong phòng thi.

Thí sinh cần lưu ý về Atlat địa lý Việt Nam với chương trình 2006, thí sinh được phép mang tài liệu này vào phòng thi. Còn với chương trình 2018 thí sinh không mang Atlat vào phòng thi".

Kỳ thi năm nay dự kiến diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6, với sự tham gia của khoảng 1.127.000 thí sinh, tăng khoảng 100.000 so với năm ngoái. Trong đó, khoảng 25.000 thí sinh là học sinh học theo chương trình 2006.

Để hỗ trợ tối đa cho thí sinh trong việc hoàn thiện thông tin đăng ký, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp với các sở giáo dục địa phương để cập nhật cơ sở dữ liệu đến hết ngày 11/6. Trong thời gian này, thí sinh vẫn có thể điều chỉnh thông tin cá nhân, dựa trên đề xuất từ các sở để đảm bảo chính xác và phù hợp nhất.

Sau thời điểm đóng cổng đăng ký, Bộ sẽ bắt đầu xây dựng phương án tổ chức phòng thi. Dự kiến kết quả thi sẽ được công bố vào lúc 8h sáng ngày 16/7/2025.

Bí kíp để giữ vững tâm lý trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Để duy trì sức khỏe tốt cả về thể chất lẫn tinh thần, học sinh nên xây dựng lịch học hợp lý, kết hợp ôn luyện với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học. Ngủ đủ giấc khoảng 7 đến 8 tiếng mỗi ngày đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi năng lượng và tăng cường khả năng tiếp thu kiến thức.

Ngoài ra, học sinh có thể đan xen giữa việc học và thư giãn bằng những hoạt động đơn giản như xoa bóp nhẹ, hít thở sâu, tập các bài thư giãn tinh thần… Những cách này giúp giảm áp lực, ổn định cảm xúc và tăng khả năng ghi nhớ thông tin.

Cũng cần thận trọng với các chất kích thích như cà phê, trà đặc… Việc sử dụng quá mức có thể gây mất ngủ, lo âu và mệt mỏi kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất học tập và thi cử.

Phụ huynh có vai trò đặc biệt trong giai đoạn trước kỳ thi. Sự đồng hành, động viên kịp thời từ cha mẹ sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho con, giúp các em giữ vững niềm tin vào bản thân. Quan trọng hơn cả, cha mẹ nên tránh đặt nặng áp lực đỗ hay trượt mà nên coi kỳ thi như một dịp để con thử sức, học hỏi và trưởng thành.

Việc chuẩn bị những bữa ăn giàu dinh dưỡng, hợp lý trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi cũng là cách thiết thực để chăm sóc sức khỏe cho con.

Về phía các em học sinh, nếu cảm thấy áp lực quá lớn, đừng ngần ngại tìm đến bạn bè, anh chị hoặc người thân để chia sẻ. Việc được lắng nghe và thấu hiểu sẽ giúp tâm lý nhẹ nhàng hơn, tạo điều kiện tốt để bước vào kỳ thi với tinh thần tự tin và thoải mái.

Tổng hợp