1 sao nữ Vbiz đã nghỉ chơi hội bạn mỹ nhân đình đám?

Một trong những nhóm bạn thân nổi tiếng trong showbiz Việt phải kể đến là hội chị em của Phanh Lee - Huyền Lizzie - Thu Hoài. Cả ba đều sinh năm 1990 và là những diễn viên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ, xuất thân là hot girl Hà thành.

Mới đây, MC Thu Hoài đã đăng tải đoạn video mới xuất hiện bên người bạn thân thiết Phanh Lee trên mạng xã hội. Trong clip, cô chia sẻ khoảnh khắc cũ của cả hai vào năm 2015. Tính tới thời điểm hiện tại, cặp bạn thân này đã có một thập kỷ gắn bó bên nhau. Kèm theo đó, Thu Hoài còn viết dòng chú thích: "Mãi bên nhau nhé" và gắn thẻ tài khoản của "phu nhân hào môn".

MC Thu Hoài chia sẻ khoảnh khắc thân thiết bên người bạn tri kỷ là diễn viên Phanh Lee

Cả hai đã quen biết và chơi thân với nhau từ năm 2015

Đáng chú ý, qua động thái của MC Thu Hoài, cư dân mạng lại rộ nghi vấn diễn viên Huyền Lizzie đã nghỉ chơi với hội mỹ nhân này. Nguyên do vì bộ 3 từng có mối quan hệ thân thiết, dính như sam trong các sự kiện và hoạt động thường ngày trong cuộc sống nhưng Thu Hoài lại không nhắc gì tới cô. Ngoài ra, netizen cho rằng thời gian qua họ cũng không còn lộ diện chung.

Thực tế vào tháng 9/2024 vừa qua, Thu Hoài - Phanh Lee - Huyền Lizzie vẫn cùng tham gia sự kiện thời trang. Bộ 3 này còn chụp chung một khung hình. Bức hình này đã được Huyền Lizzie chia sẻ trên trang cá nhân vào ngày 21/9. Đây là lần gần nhất hội bạn thân thiết này xuất hiện bên cạnh nhau.

Cư dân mạng nghi ngờ mối quan hệ giữa Huyền Lizzie và MC Thu Hoài, Phanh Lee đã trục trặc

Vào tháng 9 vừa qua, bộ 3 này vẫn cùng xuất hiện tại sự kiện thời trang

Trong dịp Tết vừa qua, nữ diễn viên Huyền Lizzie đã chia sẻ đoạn video Phanh Lee tiết lộ lý do việc gửi tặng mỗi người bạn 1 thỏi son từ thương hiệu nổi tiếng: "Có 1 lần mình được tặng son vào ngày mùng 1 đầu tháng, cả tháng ấy mình rất may mắn. Đầu năm nay mình muốn lan toả sự may mắn này đến với mọi người nên tặng mỗi bạn 1 thỏi son để cả năm các bạn được may mắn". Huyền Lizzie còn dành lời khen cho bạn thân: "Cảm ơn bạn yêu, lúc nào cũng chu đáo".

Huyền Lizzie và Phanh Lee, Thu Hoài từng dính như sam trong những hoạt động thường ngày và dịp đặc biệt

Dịp Tết vừa qua, Huyền Lizzie còn dành lời khen cho người bạn thân vì sự chu đáo

Huyền Lizzie từng lọt vào Top 5 cuộc thi Miss Teen năm 2009. Sau đó, cô tham gia showbiz Việt với nhiều vai trò người mẫu ảnh. Nhờ xinh đẹp và nổi tiếng nên Huyền Lizzie bén duyên với một số phim sitcom. Từ đây, con đường diễn xuất của cô được phát triển và có cơ hội góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách khác như: Cầu vồng tình yêu, Chạy trốn thanh xuân, Trái tim có nắng, Thương ngày nắng về…

Tuy nhiên, về chuyện tình cảm, Huyền Lizzie lại gặp nhiều trắc trở. Trước đó, nữ diễn viên từng kết hôn với một doanh nhân thành đạt nhưng đã đường ai nấy đi dù cả hai đã có 1 con trai chung. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên vướng tin hẹn hò với loạt sao nam Vbiz.

Qua một số "phản ứng hoá học" ngọt ngào trong bộ phim Thương ngày nắng về, Đình Tú và Huyền Lizzie thường xuyên dính vào tin đồn phim giả tình thật và được nhiều người "đẩy thuyền". Tuy nhiên cả hai đã phủ nhận và cho biết chỉ là bạn bè.