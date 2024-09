Bộ phim Đố Anh Còng Được Tôi sau một thời gian gây bão màn ảnh Hàn thì đã chính thức ra mắt tại Việt Nam tại sự kiện công chiếu tối 24/9 vừa qua. Vốn dĩ đây là tựa phim được khán giả Việt mong chờ đã lâu, bởi ngoài việc quy tụ dàn cast khủng thì nó còn là phần 2 của bom tấn đình đám Veteran - từng gây sốt phòng vé hồi năm 2015. Đặc biệt hơn nữa khi bộ phim này còn có sự xuất hiện của một nữ diễn viên người Việt với thời lượng lên hình khoảng 10 phút.



Sao nữ được nhắc tới ở đây là Tuệ Minh, đảm nhận vai một cô dâu Việt Nam cưới chồng Hàn. Sau khi chồng mất vì tai nạn, nhân vật này được hưởng số tiền bảo hiểm lớn. Vì lý do này mà cô bị cộng đồng mạng tấn công, bị đồn giết chồng vì tiền và có tư tình với người môi giới bảo hiểm. Dĩ nhiên sự thật không phải như vậy. Dù thời lượng lên hình khá ít nhưng Tuệ Minh được đóng chung với cả hai nam chính là Hwang Jung Min và Jung Hae In khi nhân vật của cô được Seo Do Cheol (Hwang Jung Min) cưu mang và bị Park Sun Woo (Jung Hae In) bắt cóc.

Tuệ Minh và Jung Hae In

Chia sẻ về cơ duyên đến với vai diễn đặc biệt này, Tuệ Minh cho biết: "Mình bất ngờ nhận được lời mời từ một công ty chuyên casting các dự án nước ngoài ở Việt Nam. Mình đã chần chừ tham gia vì nghe nói đây là vai diễn về một cô gái Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc. Mình tự nhận biết là gương mặt mình không quá thuần Việt để đảm nhận vai diễn này. Nhưng mình nghĩ 'Thôi cứ đi casting cho biết phía Hàn Quốc người ta làm việc thế nào?'. Rồi mình cứ mang tâm trạng thoải mái biết chắc sẽ 'rớt' để đi casting. Ai ngờ đâu mình lại vượt qua vòng 1, vòng 2, vòng 3 và có mặt trên bộ phim như hiện tại".

Hình ảnh Tuệ Minh trong phim

Hiện tại sau buổi họp báo ra mắt bộ phim ở TP. HCM, những thông tin, hình ảnh về Tuệ Minh nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tuy chỉ là một vai phụ xuất hiện vài phút nhưng việc được diễn chung với hai siêu sao xứ Hàn vẫn là một niềm tự hào lớn. Nói về cơ hội này, Tuệ Minh hào hứng chia sẻ: "Mình nghĩ họ là những ngôi sao lớn nên sẽ có những tiêu chuẩn tiếp xúc nhất định, chắc phải giữ khoảng cách xa lắm đây. Nhưng không, khi gặp rồi mới thấy những điều mình lo lắng là vô nghĩa vì họ vô cùng dễ thương và nhiệt tình. Chú Hwang Jung Min rất hài hước, luôn chủ động nói chuyện giao lưu cùng mình và còn nói muốn nhận được lời mời qua Việt Nam hợp tác một lần nữa. Còn anh Jung Hae In thì như một anh trai nhà bên, lúc nào cũng dịu dàng, lịch sự và cười hiền".

Tuệ Minh tại họp báo ra mắt phim ở Việt Nam

Không chỉ ấn tượng với sự chuyên nghiệp của dàn sao Hàn, Tuệ Minh còn xúc động bởi sự quan tâm và trân trọng mà ê-kíp Hàn Quốc dành cho cô. Vì phải quay trong điều kiện thời tiết lạnh đầy khắc nghiệt mà bản thân Tuệ Minh - một cô gái Việt Nam chưa thể thích nghi, ê-kíp Hàn Quốc đã hiểu được điều đó và luôn có sự trang bị chu đáo về đồ giữ ấm, miếng dán giữ nhiệt và túi sưởi cho cô trên phim trường. Thậm chí, ê-kíp còn chuẩn bị một căn lều riêng để Tuệ Minh nghỉ ngơi những lúc đợi quay với rất nhiều đèn sưởi xung quanh.

Được biêt Tuệ Minh từng theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Cô cũng từng tham gia một số khoá học diễn xuất và từng lọt top 6 tại cuộc thi Gương Mặt Điện Ảnh 2021. Trước khi có cơ hội đóng bom tấn Hàn, Tuệ Minh đã đóng một số phim Việt như Dưới Bóng Bình Yên, Bóng Của Thị Thành,… và được đánh giá cao về diễn xuất. Đố Anh Còng Được Tôi là bộ phim điện ảnh đầu tay của cô.



Một số hình ảnh ngoài đời của nữ diễn viên

Tại Hàn Quốc, Đố Anh Còng Được Tôi ghi nhận mức doanh thu hơn 54 tỷ Won (tương đương 1036 tỷ đồng) với 5,7 triệu vé bán ra chỉ trong vòng 12 ngày. Phim sẽ "hạ cánh" tại Việt Nam từ suất chiếu sớm vào lúc 18h ngày 26/9 và chính thức khởi chiếu vào ngày 27/9/2024.

Nguồn ảnh: Facebook nhân vật