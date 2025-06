1 Em Xinh Say Hi được ví như "chồng quốc dân": Visual ngầu đét từ stage ra ngoài đời, được Trấn Thành khen hết lời

Em Xinh Say Hi không chỉ tạo nên làn sóng quan tâm trên mạng xã hội mà còn góp phần đưa nhiều gương mặt trẻ đến gần hơn với công chúng. Trong số đó, cái tên LyHan nổi bật như một hiện tượng đáng chú ý. Và mới đây, trong sự kiện thể thao đặc biệt VieON All-Star Championship 2025, sức hút của LyHan đã được chứng minh.

Cụ thể mới đây, LyHan gây chú ý khi xuất hiện tại các sân chơi thể thao, đặc biệt là sự kiện VieON All-Star Championship 2025. Trong phần giao lưu mở màn, khi dàn Em Xinh cùng nhau bước ra sân khấu và lần lượt gửi lời chào đến khán giả, sự chú ý bỗng đổ dồn về phía LyHan.

Sau Orange và Lamoon, đến lượt LyHan cầm micro, cả khán đài bất ngờ nổ tung bởi tiếng reo hò, hú hét kéo dài không ngớt. Bầu không khí trở nên rộn ràng đến mức chính LyHan cũng phải khựng lại vài giây, ngỡ ngàng trước sự phấn khích của khán giả. Dù không cần nói nhiều, chỉ với khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, người xem cũng đủ cảm nhận được đón nhận nồng nhiệt mà công chúng đang dành cho LyHan ở thời điểm hiện tại.

Cả khán đài cuồng nhiệt vì sự xuất hiện của LyHan

Sở hữu visual lạnh lùng pha chút bí ẩn, LyHan không cần gồng mình để nổi bật giữa dàn tân binh. Dù phần lên sóng ở Em Xinh Say Hi không quá nhiều nhưng LyHan đủ để lại ấn tượng với khán giả. Ở nữ ca sĩ có sự pha trộn thú vị giữa nét ngầu của một fashionista Gen Z với sự dữ dội rất riêng trong âm nhạc.

Ở các tập Em Xinh Say Hi lên sóng, LyHan chiếm spotlight nhờ kỹ năng vũ đạo khá nhỉnh so với dàn nghệ sĩ còn lại. Bên cạnh đó, phong cách trình diễn cuốn hút, cool ngầu và thần thái khó lẫn vào đâu khiến LyHan càng trở nên cuốn hút. Trên các nền tảng mạng xã hội, LyHan nhận về nhiều lượt thảo luận. Chính phong cách cool ngầu nên người hâm mộ còn ví von LyHan như "chồng quốc dân" mới nổi.

Màn dance battle của "chồng quốc dân" Lyhan và Mỹ Mỹ khuấy động khán đài

Trước khi chính thức debut vào cuối năm 2024, LyHan đã là một cái tên quen thuộc với cộng đồng TikTok khi sở hữu gần 2 triệu người theo dõi. Các clip của cô thu hút bởi giọng hát ngọt ngào, nội lực cùng thần thái đầy tự tin. Trong thời điểm nhiều nghệ sĩ trẻ theo đuổi hình ảnh nữ tính, đáng yêu thì LyHan chọn một hướng đi riêng: sắc sảo, mạnh mẽ và hơi nổi loạn.

Tại Em Xinh Say Hi, LyHan ghi dấu ấn ngay trong tập đầu tiên thuộc đội hình Liên Quân 2. Phần xuất hiện ngắn ngủi của cô trong màn trình diễn nhóm đã lập tức viral trên mạng xã hội nhờ visual “bén ngót”, động tác dứt khoát cùng ánh mắt "sát thương cao". LyHan không cần chiêu trò, không cần quá nhiều thoại, chỉ vài giây lướt qua sân khấu là đủ để khán giả phải tìm kiếm danh tính.

LyHan thành tâm điểm chú ý bởi màn break dance trong phần thi Liên quân

Thần thái cool ngầu của LyHan giúp cô hút thêm lượng fan khủng

Phong cách đời thường của LyHan cũng rất chất chơi

Không những vậy, LyHan còn gây ấn tượng cho Trấn Thành và được nam MC dành lời khen có cánh. Theo đó, trong tập 3 Em Xinh Say Hi vừa qua, Trấn Thành đã bày tỏ xúc động trước sự chân thành mà LyHan mang đến qua một câu nói của cô nàng.

Khi được hỏi rằng mình có thể mang lại điều gì cho team, LyHan đã trả lời ngắn gọn rằng: "Em sẽ phụ mọi người những phần mà mọi người không can thiệp được nữa". Câu trả lời đầy sức thuyết phục và tinh tế đã để lại ấn tượng về LyHan mà với theo Trấn Thành nhận xét, là một người biết quan sát và sẵn sàng đứng phía sau hỗ trợ đồng đội.