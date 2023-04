1 ca khúc từng bị gọi là "thảm họa" được làm mới kiểu vũ điệu cồng chiêng: "Nghe sang hơn hẳn, quên mất luôn bản gốc"!

Trong tập mới nhất của The Heroes, team MJ đã dự thi với ca khúc Ừ! Em Xin Lỗi - một sáng tác của Khắc Hưng, thể hiện bởi Hoàng Yến Chibi từng tạo nên nhiều "làn sóng" tranh cãi trên mạng xã hội. Xuất hiện trên sân khấu, Vũ Thảo My gây ấn tượng với trang phục bắt mắt cùng loạt vũ đạo cực cuốn. Màn trình diễn này còn được hỗ trợ bởi nam ca sĩ Charles và ngay sau đó đã nhận được nhiều sự chú ý khi đã "khoác áo mới" cho 1 bài hát từng bị gọi là "thảm họa".

Ừ! Em Xin Lỗi - Team MJ

Khác hẳn bản gốc, Vũ Thảo My lại chọn bản phối mang đậm nét văn hóa Tây Nguyên với những tiếng chiêng, trống và trang phục thổ cẩm đẹp mắt. Với lợi thế về giọng hát cùng khả năng vũ đạo chuyên nghiệp, cô đã mang đến 1 sân khấu đầy màu sắc với các chất liệu hình ảnh, âm nhạc gần gũi. Đồng thời, cô cũng chọn cách xử lý bài hoàn toàn khác với những câu ngắt nghỉ lạ tai nhưng rất cuốn hút. Và màn góp giọng của Charles cũng khiến bài hát này trở nên khác biệt và đặc sắc hơn trước.

Vốn là 1 giọng ca không quá xa lạ với khán giả, khả năng ca hát của Vũ Thảo My luôn được đánh giá cao kể từ khi nhập cuộc. Việc chọn 1 bài hát từng gây tranh cãi như Ừ! Em Xin Lỗi để tranh tài trong vòng thi quan trọng lần này, Vũ Thảo My khiến không ít người hâm mộ cảm thấy quan ngại. Tuy nhiên, phản ứng của dàn ban giám khảo cùng khán giả lại vô cùng tích cực thậm chí có cả “cơn mưa” lời khen. Nhạc sĩ Đỗ Hiếu cho rằng Vũ Thảo My khá giống với Rihanna từ màu da, cách hát rất hiện đại và phong thái làm chủ sân khấu ấn tượng còn nhà sản xuất Đoàn Minh Vũ nhận định tiết mục của nữ ca sĩ là “hoàn hảo”.

Ngay sau khi màn trình diễn Ừ! Em Xin Lỗi của team MJ lên sóng đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Không ít ý kiến cho rằng Vũ Thảo My khá mạo hiểm khi lựa chọn bài hát này. Nhưng 1 số khác lại dành nhiều lời khen cho cô nàng về cách hát và cách xử lý khiến ca khúc trở nên khác biệt và cuốn hút hơn. Thậm chí, có khán giả còn thốt lên: "Thì ra bài này không 'phế'!". Tuy nhiên vẫn có những bình luận bài tỏ sự yêu thích với phiên bản của Hoàng Yến Chibi.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Bản phối mới cùng giọng hát của Vũ Thảo My càng nghe càng mê ly.

- Nghe sang hơn hẳn, hóa ra bài này có thể hay như vậy.

- Quên mất bản gốc luôn rồi, nâng tầm bài hát thật sự.

- Riêng mình vẫn thấy bản gốc của Hoàng Yến Chibi vẫn hay nhưng Vũ Thảo My hát cũng rất ổn.

- Bản gốc như kiểu thiếu nữ giận dỗi, bản cover như 1 người phụ nữ thao túng tâm lý.

- Thảo My hát hay nhưng mà bài này cách hát của Hoàng Yến Chibi hợp hơn mà.

- Bản cũ đúng chất hơn.

Ừ! Em Xin Lỗi được ra mắt vào năm 2022, đây cũng chính là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Hoàng Yến Chibi sau 3 năm im ắng. MV được nữ ca sĩ chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư mạnh về phần nghe lẫn phần nhìn. Nhưng đáng tiếc, ca khúc này lại nhận nhiều phản hồi không tốt từ phía khán giả. Một số ý kiến cho rằng nội dung vô nghĩa, lời hát sáo rỗng, thậm chí, Ừ! Em Xin Lỗi còn được xếp vào danh sách ca khúc thảm họa trong năm 2022 hay từng bị gọi là "thảm họa".

Ừ! Em Xin Lỗi MV - Hoàng Yến Chibi