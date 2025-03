1 Anh Trai thông báo tạm ngưng hoạt động

Mới đây, Gin Tuấn Kiệt khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi đăng tải bài viết thông báo về việc gặp chấn thương nghiêm trọng. Điều này buộc anh phải tạm ngừng mọi hoạt động biểu diễn và hạn chế vận động mạnh trong thời gian tới để tập trung hồi phục sức khỏe.

Theo chia sẻ của Gin Tuấn Kiệt, trước đó anh đã chủ động giảm tải lịch trình trong tháng 3 để dành thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, vì tình cảm từ khán giả và ekip, nam ca sĩ vẫn sắp xếp để tham gia trình diễn tại Anh Trai Say Hi Concert - Day 5. Đáng tiếc, do chấn thương nghiêm trọng mới gặp phải, Gin Tuấn Kiệt không thể thực hiện dự định này và buộc phải vắng mặt trong sự kiện quan trọng.

Trong bài đăng của mình, Gin Tuấn Kiệt gửi lời xin lỗi đến BTC chương trình cũng như khán giả vì sự cố không mong muốn này. Anh bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể góp mặt tại concert, đồng thời chúc đêm diễn vẫn sẽ bùng cháy như những lần trước.

Tâm thư thông báo tạm ngưng hoạt động để hồi phục chấn thương của Gin Tuấn Kiệt

Thông tin Gin Tuấn Kiệt gặp chấn thương và phải tạm ngưng hoạt động đã khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã gửi lời động viên, chúc nam ca sĩ sớm hồi phục để trở lại sân khấu trong trạng thái sức khỏe tốt nhất.

Nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc sức khoẻ đến Gin Tuấn Kiệt, mong nam ca sĩ sớm hồi phục

Gin Tuấn Kiệt bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật khi còn là sinh viên khoa âm nhạc tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Anh thu hút sự chú ý qua vai diễn Đức Mẫn trong sitcom Gia đình là số 1, giúp anh trở nên nổi tiếng hơn. Bên cạnh diễn xuất, Gin Tuấn Kiệt còn hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.

Puka và Gin Tuấn Kiệt về chung một nhà bằng một đám cưới hoành tráng vào tháng 11/2023 sau 4 năm yêu nhau. Cặp đôi lần lượt tổ chức 5 tiệc cưới ở TP.HCM, Khánh Hòa và Đồng Tháp. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Kể từ khi kết hôn, Puka và Gin Tuấn Kiệt thoải mái chia sẻ những hình ảnh đời thường, những khoảnh khắc tình cảm với khán giả. Cả hai cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chương trình, sự kiện. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi vẫn tiếp tục các hoạt động nghệ thuật.

Sau đám cưới, cuộc sống hôn nhân của Puka và Gin Tuấn Kiệt khiến nhiều người ngưỡng mộ

Vào đầu tháng 11/2024, Puka gây bão mạng xã hội khi trực tiếp lên tiếng công bố tin vui của gia đình. Theo đó, đúng kỷ niệm 1 năm trở thành "nóc nhà" của Gin Tuấn Kiệt, Puka xác nhận đã lên chức. Cặp đôi thể hiện rõ sự vui mừng, khoe que thử thai để đánh dấu cột mốc mới. Trong ảnh, có thể thấy vòng 2 của Puka đã lùm lùm, nhan sắc mẹ bầu vẫn rất tươi tắn, rạng rỡ. Gin Tuấn Kiệt cười tươi hết cỡ, netizen nhìn cũng hạnh phúc lây.

Thời gian qua, Gin Tuấn Kiệt đã chủ động giảm bớt lịch trình cá nhân để chăm sóc và đồng hành cùng vợ là Puka trong giai đoạn mang thai con đầu lòng. Nam ca sĩ thường xuyên nhờ mẹ ruột đến hỗ trợ khi anh phải đi diễn xa, nhằm đảm bảo Puka không ở nhà một mình, tránh những nguy cơ về sức khỏe như hạ đường huyết thai kỳ.