Z-team đua vote không kém ai tại WeChoice Awards 2023: Last Fire Crew và Schannel rượt đuổi sát sao, các nhóm khác đang "máu" cỡ nào?

Một trong những thay đổi đặc biệt nhất tại WeChoice Awards 2023 chính là hạng mục Gen Z Area. Đây là cách mà WeChoice Awards ủng hộ sự quyết tâm theo đuổi đam mê, thể hiện cá tính cùng sức ảnh hưởng tích cực của thế hệ Gen Z.

Ngoài những nhóm đề cử cho các cá nhân Gen Z nổi bật trong các lĩnh vực như Z-Face, Z-KOC, Z Go Global,... Gen Z Area còn có nhóm đề cử Z-team dành cho các nhóm Gen Z tài năng. Đương nhiên, đường đua vote của Z-team với 10 đề cử là những gương mặt quen thuộc với cư dân mạng cũng rất gay cấn.

Cổng bình chọn WeChoice Awards 2023 đã chính thức mở vào ngày 8/1/2024 và kéo dài đến 23h59 ngày 24/1/2024. Để không bỏ lỡ cơ hội vinh danh điều xứng đáng, hãy bình chọn cho những nhóm Gen Z tài năng mà bạn yêu thích ngay TẠI ĐÂY

Cập nhật tình hình đua vote tại Z-team đến 15h25 ngày 12/1/2024

1. Last Fire Crew

Last Fire Crew là tổ đội Hiphop được thành lập và phát triển từ năm 2009, tính đến hiện tại đã có 14 năm hoạt động. Đến thời điểm hiện tại, Last Fire Crew ngày càng đi lên và tạo dựng được tên tuổi nhất định trong làng Hiphop với các hoạt động chính như tổ chức showcase riêng, kết hợp cùng các nghệ sĩ trong các sản phẩm âm nhạc, mở studio dạy nhảy và truyền lửa đam mê tới những ai cũng yêu thích nhảy múa, Hiphop.

Đặc biệt, Last Fire Crew chính là “cái nôi” của những gương mặt Gen Z nổi bật, tiềm năng trong hoạt động nghệ thuật như: tlinh, Low G, Quốc Tít, Bống Play Bang,... Hiện tại nhóm đang có 83k lượt theo dõi và hơn 1,9 triệu lượt thích trên TikTok.

2. Schannel

Schannel được thành lập bởi Huy NL (Nguyễn Lạc Huy) với xuất phát điểm là kênh tin công nghệ. Hơn chục năm sau, Schannel đã có gần 3,9 triệu người đăng ký trên YouTube và 2,3 triệu người theo dõi trên TikTok, hơn 40 creator/reviewer và trở thành kênh giải trí tổng hợp được giới trẻ quan tâm.

Suốt hành trình này, một trong những thay đổi rõ ràng nhất của Schannel chính là sự chuyển giao thế hệ. Năm 2023, Schannel chứng kiến sự bùng nổ của nhiều gương mặt Gen Z triển vọng, thu hút sự quan tâm của giới trẻ như Hải Triều, Đặng Thu Hà, Quỳnh Tít, Sơn Lu, Harry Nguyễn,... Nhờ được vận hành bởi các thành viên trẻ, nhiệt huyết và đam mê như vậy nên Schannel ngày càng phủ sóng rộng rãi trên nhiều nền tảng MXH.

Tại nhóm đề cử Z-team của WeChoice Awards 2023, Schannel và Last Fire Crew đang tranh nhau vị trí dẫn đầu. Tính đến 15h25 ngày 12/1/2024, Schannel tạm dẫn đầu với 18.420 lượt bình chọn còn con số này của Last Fire Crew là 17.155. Cuộc đua cực kỳ gay cấn!

3. Antiantiart

Antiantiart (A.A.A) ra đời vào năm 2018 với xuất phát điểm là một nhóm làm phim. Trong đội ngũ đó, nổi bật là đạo diễn Phương Vũ - Nhà sáng lập kiêm nhiếp ảnh gia. Sau hơn 5 năm hoạt động, các dự án của A.A.A cũng mở rộng hơn, dần khẳng định được vị thế của mình nhận được sự tôn trọng rất lớn từ trong và ngoài giới underground, trở thành một cái tên then chốt trong ngành sáng tạo.

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt của A.A.A với dự án Hoa Xuân Ca kết hợp cùng VTV - Đài Truyền hình Việt Nam lên sóng trong dịp Tết 2023. Đây là dấu mốc mới của A.A.A khi tiếp tục bứt phá giới hạn, chạm tay vào những điều không tưởng trong nghệ thuật sáng tạo.

Trong suốt thời gian hoạt động của mình, A.A.A cũng phát hành nhiều video, hình ảnh và sản phẩm nhiếp ảnh về thời trang, âm nhạc, phim ảnh và quảng cáo. Rất nhiều dự án nhận về sự đón nhận nồng nhiệt từ giới trẻ như Hà Nội Một Mảnh Tôi, Thủ Đô Cypher, Hit Me Up - Binz, Con Rồng Cháu Tiên - Apple, MV Nấu Ăn Cho em - Đen Vâu,...

4. Under The Hood

Under The Hood được sáng lập bởi Minh Lai vào năm 2018 với mục đích là tập hợp những anh em có cùng “tần số” và đam mê với âm nhạc. Sau đó tổ đội này ngày càng phát triển lớn mạnh, tạo được những dấu ấn trong cộng đồng yêu Rap.

Năm 2023, cùng với sức nóng từ Rap Việt mùa 3, Under The Hood được cộng đồng chú ý nhiều hơn. Mỗi mảnh ghép của Under The Hood đều có một màu sắc với sắc độ đặc biệt riêng. Họ đều là những rapper trẻ, có tài năng và cá tính đang hoạt động tích cực trên mọi mặt trận.

5. Danh Cúc (Welax)

Danh Cúc là cặp vợ chồng "hư cấu" do Nghĩa Bùi (bà Cúc) và Dương Anh (ông Danh) thuộc nhóm Hài Welax thủ vai. Cặp đôi này nổi lên như một “ngôi sao tiềm năng” mới bởi ngay từ những video đầu tiên lên sóng vào tháng 7/2023, series “Vợ chồng nhà Danh Cúc” đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng, nhận về hàng triệu lượt xem trên 2 nền tảng Facebook và TikTok.

Với mô típ vợ chồng trái tính trái nết hay hoạnh hoẹ nhau trong đời sống thường ngày từ việc đi họp phụ huynh cho con đến mâu thuẫn vì chuyện ăn cưới, du lịch,… Series khiến người xem cười ngất với những mảng miếng hài duyên dáng đậm hơi thở đời mà đôi bạn trẻ GenZ muốn truyền tải. Nghĩa Bùi và Dương Anh hướng tới mục tiêu tạo ra những content giải trí nhưng vẫn đầy tính nhân văn cho cộng đồng.

6. Ocean M.O.B

Ocean M.O.B là nhóm rapper trẻ gồm 6 thành viên cùng có tư duy âm nhạc hiện đại, cùng theo đuổi dòng rap Trap - Drill. Các thành viên của tổ đội này bao gồm Obito, Gill, Willistic, XOLITXO, wAvy và Wannasaur, MINHPHAM, Xuân Sang và gây được tiếng vang lớn trong giới underground ngay từ ca khúc debut Rap Cho Anh Em.

Xuyên suốt 3 năm hoạt động, nhóm đã dần xây dựng và khẳng định vị thế là một trong những tổ đội có sức ảnh hưởng đến dòng nhạc Rap tại Việt Nam. Tại Ocean MOB, mỗi một thành viên đều mang một cá tính, phong cách riêng biệt. Tuy nhiên, không vì thế mà mất đi sự liên kết chung, các cá thể trong nhóm vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, ủng hộ tuyệt đối và luôn cố gắng để xuất hiện cùng nhau tại những sự kiện bên ngoài lẫn trong âm nhạc.

7. Lô Cô Art Market

Lô Cô - hay Lô Cô ART MARKET - là một mô hình hội chợ nghệ thuật, kết hợp trưng bày triển lãm và các hoạt động giao lưu văn hóa. Hiện hội chợ được tổ chức 3 - 4 lần/năm tại nhiều địa điểm tại TP.HCM và Hà Nội, thu hút đông đảo bạn trẻ quan tâm và tham gia.

Được biết Lô Cô bắt đầu phiên chợ đầu tiên vào năm 2017, đến nay Long - Founder Lô Cô Art Market cùng các thành viên khác đã ghi dấu ấn trong lòng giới trẻ TP.HCM về một hội chợ local cực chất. Tại đây khách hàng sẽ luôn thấy tự hào khi là một người Việt Nam và được hoà mình vào cộng đồng người làm sáng tạo tử tế.

8. Fustic. Studio

Fustic. Studio bắt đầu hoạt động từ năm 2017 với 10 thành viên chính thức, là nơi kết hợp thiết kế, công nghệ, motion graphic để kể những câu chuyện một cách trực quan và nghệ thuật nhất. Sau hơn 6 năm hoạt động, Fustic. đã và đang phát triển, mở rộng với nhiều dự án kết hợp các loại hình nghệ thuật đa dạng. Điển hình là các dự án thiết kế, sản phẩm time-based media như phim, hoạt hình cho tới các dự án tương tác về hình ảnh và âm thanh.

Một số thành tựu của studio là dự án hợp tác với các sao tầm cỡ thế giới như The Weeknd, rapper Bad Bunny, ca sĩ Billie Eilish, các rapper trong nước như MCK. Ngoài ra, nhóm còn có những artwork với loạt thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Facebook, Adobe, Uniqlo, thương hiệu trong nước Biti’s và gần đây nhất là triển lãm ĐỦ (Fulfillment).

9. Zorba Production

Được thành lập vào năm 2015 bởi một nhóm các nhà làm phim sáng tạo của Việt Nam, Zorba là production house chuyên tạo ra các dự án có câu chuyện đặc biệt và sức hấp dẫn thị giác mạnh mẽ cho khách hàng trong nước và quốc tế. Sau nhiều năm làm nghề, họ nhận được sự công nhận và giải thưởng rộng rãi cho nhiều dự án đa dạng của mình, trải rộng trên các sản phẩm phim, video ca nhạc và video thương mại.

Một số dự án nổi bật của Zorba có thể kể đến là MV Nếu Lúc Đó - tlinh, Drama Queen - Bích Phương, Mơ - Vũ Cát Tường, HIEUTHUHAI - Giờ Thì Ai Cười,... Đồng thời nhóm cũng ợp tác với nhiều nhãn hàng lớn như Google, Vinfast, Honda, BITIS, Vietnam Airlines, MILO, show diễn của nhà thiết kế Công Trí,… Đặc biệt trong năm nay, Zorba đã hợp tác với đạo diễn Phạm Thiên Ân để hoàn thành Bên trong vỏ kén vàng - bộ phim đã giành được chiếc cúp Cannes danh giá.

10. Fillinus

Xuất phát từ nhóm bạn trẻ đam mê âm nhạc, mong muốn có thể tự sản xuất từ A-Z các công đoạn như sáng tác, hoà âm phối khí, dựng bè, thu âm, xử lý âm thanh,… Fillinus đã trở thành "tổ đội" sản xuất âm nhạc mang màu sắc mới lạ, ngập tràn sự tự do và phóng khoáng chuẩn Gen Z trong làng nhạc Việt.

Trong năm 2023, Fillinus là người đứng sau những bản hit đình đám như Nong-dân - dự án quảng bá nông sản và nông dân Việt Nam với đại sứ là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, ca sĩ Đức Phúc, streamer Misthy; Body Shaming - bài hát "làm mưa làm gió" khắp các mạng xã hội trong thời gian vừa qua, Môi Chạm Môi - sản phẩm đánh dấu sự quay trở lại của Myra Trần - Á Quân The Masked Singer Vietnam 2022,...

Ngoài âm nhạc bắt tai, những bài hát từ nhóm sản xuất cùng các nghệ sĩ cũng mang nhiều thông điệp ý nghĩa, năng lượng tích cực cho người nghe. Nhờ thế mà các sản phẩm của Fillinus dễ tiếp cận và chiếm được cảm tình của khán giả hơn.

