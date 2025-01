Yêu Nhầm Bạn Thân đem đến cái kết đẹp khi nhân vật buông bỏ được sự ích kỷ

Thật ra việc mong muốn có một tình yêu trọn vẹn và hoàn hảo không phải là một điều gì xấu hay sai trái, nhưng cách Bình An luôn giữ Bảo Toàn bên cạnh với tư cách bạn thân chính là rào cản để đưa cô đến với một tình yêu phù hợp với bản thân.

Yêu Nhầm Bạn Thân có kịch bản bám khá sát với bản gốc đình đám của Thái Lan với một số thay đổi tinh tế. Bình An (Kaity Nguyễn) và Bảo Toàn (Trần Ngọc Vàng) là đôi bạn thân đã chơi với nhau hơn mười năm và hiểu quá rõ tình trường của nhau trong suốt hành trình tình bạn. Thế nhưng Bảo Toàn biết, lý do anh luôn bỏ công bỏ việc để đến bên cạnh cô bạn Bình An của mình mỗi khi cô cần không phải vì họ là bạn thân, mà anh đã luôn âm thầm yêu mến cô. Từ biến cố gia đình của Bình An thời đi học cho đến mười năm tình bạn đều dựng lên một tấm vách vô hình, ngăn Bảo Toàn tiến thêm một bước đến với Bình An. Ngay khi anh quyết tâm "cờ đến tay thì phải phất" sau khi An thất tình lần thứ n, Bảo Toàn lại đụng độ với một đối thủ nặng kí: Vũ Trần (Thanh Sơn), một người có thể xem là hoàn hảo khi vừa là đạo diễn nổi tiếng, vừa đẹp trai, tài năng và lại còn yêu chiều Bình An hết mực.

Bên cạnh kịch bản hấp dẫn, lãng mạn, hài hước mà vẫn chứa đựng thông điệp sâu sắc về tình yêu, Yêu Nhầm Bạn Thân trước hết gây ấn tượng với khán giả với những thước phim đẹp mỹ mãn, tưởng như một chuyến du lịch thông qua màn ảnh rộng. Bản remake đã thay đổi nghề nghiệp của Bảo Toàn từ tiếp viên hàng không sang hướng dẫn viên du lịch, từ đó khán giả theo chân anh đi khắp những cảnh đẹp nổi tiếng của Việt Nam. Tuyến nhân vật Vũ Trần với dự án MV "Cô gái Việt Nam" cũng đem đến những cảnh quay đẹp mỹ mãn kết hợp cùng âm nhạc bắt tai, đã được khán giả yêu thích khi ra mắt trước ngày phim khởi chiếu. Nhiều cảnh quay lãng mạn và đẹp mãn nhãn được thực hiện tại nhiều quần thể du lịch nổi tiếng thuộc tập đoàn Sun Group ở nhiều tỉnh thành, như Sun World Ba Na Hills, Sun World Ba Den Mountain. Cảnh Bình An và Bảo Toàn tâm sự ở bờ biển cát trắng của khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort hay cùng nhau đi dạo dưới làn sương ở Sun World Fansipan Legend cũng nhận được nhiều sự yêu thích.

Câu chuyện của Bình An và Bảo Toàn ghi điểm ở chemistry rất "cháy" của Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng. Cách dựng phim đan xen giữa quá khứ và hiện tại nhanh chóng khiến khán giả hiểu được nền tảng của tình bạn giữa hai nhân vật, cùng lúc đó là diễn xuất tự nhiên của cặp đôi diễn viên chính với những bỏ nhỏ tinh tế. Giữa Bình An và Bảo Toàn là sự thân thuộc, đôi lúc là bỗ bã của hai người bạn thân lâu năm, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc cả hai phải dừng lại một nhịp trước tình cảm của đối phương và của chính mình, để rồi lại lắc đầu nhún vai rũ bỏ chút rung động thoáng qua. Điều này càng giúp làm nổi bật sự khác biệt trong tình yêu của Bình An và Vũ Trần. Họ có sự lãng mạn của một cặp đôi hoàn hảo, nhưng mọi tương tác cũng quá trơn tru, đôi khi khiến người xem tự hỏi liệu khi phải đối mặt với khó khăn, họ sẽ đối diện với những phần khuyết điểm của bản thân và đối phương như thế nào.

Chính vì vậy, nếu chỉ xét riêng Bình An, thì người xem có thể thấy được vấn đề của Bình An là sự ích kỉ và đôi khi là hèn nhát của mình. Cô muốn cả hai: một tình yêu hoàn hảo và một tình bạn nơi cô có thể thoải mái với bản thân, phô bày những khuyết điểm và luôn được yêu thương vô điều kiện. Vết thương lòng từ biến cố của gia đình năm xưa khiến Bình An luôn cố gắng "gồng mình" trong tình yêu, để rồi trút hết những phần gai góc lên Bảo Toàn. Đồng thời, vì cô biết mình luôn cố gắng gìn giữ một hình ảnh hoàn hảo trong mắt bạn trai, nên cô lại càng không nỡ buông tay tình bạn với Bảo Toàn. Cô luôn giữ Bảo Toàn ở gần bên, dựa dẫm vào anh vào bất kì lúc nào mình chơi vơi, nhưng lại không đủ can đảm bước vào một cuộc tình với anh. Vì cô sợ nếu cuộc tình đổ vỡ, cô sẽ mất tất cả.

Yêu Nhầm Bạn Thân tưởng chừng là câu chuyện lựa chọn giữa hai người đàn ông, nhưng thực chất là hành trình Bình An chữa lành những tổn thương cũ, dám dũng cảm quyết tâm lựa chọn và vững bước tiến về một phía. Chỉ khi dám buông tay và chấp nhận mọi rủi ro, dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình, Bình An mới tìm được một tình yêu thật sự trọn vẹn cho riêng mình.

Phim Yêu Nhầm Bạn Thân đang khởi chiếu tại rạp trên toàn quốc