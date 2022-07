Yenly Yours Vietnam khai trương cửa hàng đầu tiên tại vị trí đắc địa bậc nhất Hà thành

Tọa lạc tại con phố đắc địa Cầu Gỗ, Hàng Bạc (cạnh hàm cá mập và phố đi bộ), Hoàn Kiếm, Hà Nội - Yenly Yours Vietnam thu hút các thực khách bởi bài trí bắt mắt và không gian tươi mới, trẻ trung với hai màu sắc chủ đạo là vàng và xanh. Được biết, Yenly Yours là một trong những thương hiệu Dessert hot nhất nhì Thái Lan đã được CEO Sử Ngọc Ly dành rất nhiều tâm huyết để mang về Việt Nam với mong muốn mang đến trải nghiệm hàng đầu cho khách hàng về ẩm thực chuẩn Thái (phù hợp với mọi lứa tuổi). Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động, Yenly Yours đã đã chinh phục hàng triệu thực khách khó tính tại quê hương Thái Lan và sắp tới chính là những "tín đồ" mê ẩm thực tại Việt Nam.

Menu của Yenly Yours gồm các món tráng miệng và đồ uống với nguyên liệu chính là trái xoài Thái Nam Dok Mai - một giống xoài vô cùng được ưa chuộng tại xứ Chùa Vàng, những trái xoài căng mọng, được tuyển chọn từ những nông trại hàng đầu, kết hợp cùng các nguyên liệu quen thuộc vừa lành mạnh tốt cho sức khỏe như: dừa tươi, sữa chua, xôi dẻo... qua cách chế biến mới lạ và sáng tạo của đầu bếp tại Yenly Yours đã tạo nên những món ngon mang hương vị "chuẩn Thái đến từng milimet".

Các món ăn tại Yenly Yours Vietnam luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất, giúp khách hàng được trải nghiệm trọn vẹn tinh hoa ẩm thực xứ Chùa Vàng. Trải qua các khâu bảo quản, chế biến cực kỳ tỉ mỉ, mỗi thức uống cũng như món tráng miệng đều gửi gắm tình yêu đội ngũ của Yenly Yours Vietnam tới khách hàng.

Yenly Yours Vietnam là sự "nâng cấp" của những trái xoài, món ăn đơn giản và quen thuộc với nhiều thực khách Việt Nam. Thế nhưng, qua bàn tay khéo léo của đội ngũ nhà Yenly Yours mà những món ăn tưởng chừng quen thuộc này trở lên đặc biệt và hấp dẫn lạ thường. Bạn có thể thưởng thức những món gần gũi như xôi xoài truyền thống, hay các món đa dạng hơn như Smoothie Xôi xoài trân châu đen, đặc sản Thái - xôi xoài với kem, Smoothie kem xoài dừa, mochi Xoài... Sự kết hợp giữa những trái xoài căng mọng, cốt dừa thơm ngậy, sự mềm dẻo của xôi tạo nên hương vị khó quên, níu giữ các thực khách ghé đến Yenly Yours Vietnam.

Yenly Yours Vietnam cũng ghi điểm nhờ sự tinh tế trong trang trí, biến mỗi món ăn trở thành một tác phẩm nghệ thuật thứ thiệt. Giúp các thực khách được thỏa mãn cả về vị giác và thị giác.

Không chỉ cung cấp các món ăn hấp dẫn, Yenly Yours Vietnam thường xuyên tổ chức các sự kiện với concept đậm chất Thái vào những dịp lễ hội hay ngày lễ đặc biệt mang đến một trải nghiệm vô cũng mới mẻ và độc đáo chưa từng có tại thủ đô. Theo chia sẻ của chị Sử Ngọc Ly, ẩm thực là con đường ngắn nhất để kết nối những tâm hồn đồng điệu và giúp ta hiểu thêm về văn hóa của một vùng đất mới. Chính vì thế, Yenly Yours Vietnam hy vọng sẽ là cầu nối giữa văn hóa Việt Nam và Thái Lan, giúp không chỉ các bạn trẻ mà cả mọi người có niềm đam mê ẩm thực - đặc biệt là nền ẩm thực xứ chùa Vàng thêm yêu và hiểu văn hóa, con người nơi đây hiểu hơn về ẩm thực và con người tại xứ sở chùa Vàng.

Yenly Yours Vietnam mang cả Thái Lan đến giữa lòng Thủ đô, giúp bạn thưởng thức hương vị ẩm thực chuẩn Thái và đặc biệt là có những phút giây thư giãn, xua tan căng thẳng mệt mỏi thường ngày. Không chỉ ghi điểm bởi menu mới lạ, độc đáo mà quán còn ghi điểm bởi không gian xinh xắn, đội ngũ tận tâm luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng.

CEO Sử Ngọc Ly cho biết, chính niềm yêu thích với ẩm thực Thái và văn hóa con người nơi đây đã giúp chị quyết tâm đưa Yenly Yours Vietnam tới gần hơn với thực khách nước nhà. Chị hy vọng Yenly Yours Vietnam sẽ giúp các bạn trẻ không còn băn khoăn với câu hỏi: "Ăn gì hôm nay?" và có thêm một gợi ý để "đổi gió" những ngày cuối tuần.

Chia sẻ về trải nghiệm khi ghé qua con phố ẩm thực Hoàn Kiếm và thưởng thức hương vị của Yenly Yours Vietnam, Huyền cho biết: "Mình là một tín đồ của Xoài nhưng chưa tìm được quán ruột vì các menu về xoài khá ít và hương vị không được như mong đợi, đặc biệt là hương vị lần đầu và lần hai có thể khác nhau rất nhiều. Mình rất bất ngờ vì Yenly Yours Vietnam sở hữu menu đa dạng, mình dự định sẽ "phá đảo" hết các món ăn ở đây thì mới thôi."

Hiện tại, cửa hàng đang có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng trong dịp chào hè. Ghé ngay 112 Cầu Gỗ và chia sẻ trải nghiệm của bạn cùng với Yenly Yours Vietnam nhé.

Thông tin thương hiệu Yenly Yours Vietnam

Địa chỉ: 112 Cầu Gỗ, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 1900 998822

Fanpage: https://www.facebook.com/YenlyYoursVN/

