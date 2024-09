Xúc động hình ảnh chiến sĩ Công an Thủ đô vượt mưa bão giúp đỡ người dân

Khoảng 12h45 ngày 7/9, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an phường Phúc Xá - Công an quận Ba Đình đã phối hợp cùng các lực lượng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão phường Phúc Xá xử lý xong sự cố tốc mái tôn trên tầng 3 ngôi nhà trong ngõ 93 Nghĩa Dũng, đảm bảo an toàn trước khi mưa, gió to về.