Xuất hiện tìm kiếm “Xemesis unfollow Xoài Non” sau khi hot girl bị soi loạt biểu cảm bất thường trên sóng livestream

Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) và Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) là cặp đôi luôn nhận về sự quan tâm từ cư dân mạng. Nếu vợ là hot girl xinh đẹp thì chồng được biết đến là streamer giàu nhất Việt Nam và cả hai đều cực kỳ nổi tiếng trên MXH.

Xemesis và Xoài Non

Tuy nhiên mới đây, nhiều từ khóa không tích cực về cuộc hôn nhân của cặp đôi như “Xoài Non chia tay Xemesis”, “Xemesis unfollow Xoài Non”, “Xoài Non và Xemesis cãi nhau”,... bất ngờ lọt top tìm kiếm.

Dân tình còn phát hiện cả TikTok và Instagram, chỉ có hot girl là theo dõi nam streamer còn không có chiều ngược lại. Đặc biệt là ở Instagram, Xemesis theo dõi đến 14 người gồm những gương mặt quen thuộc như Độ Mixi, ViruSs, Linh Ngọc Đàm, PewPew,... nhưng lại vắng bóng vợ trẻ.

Những tìm kiếm liên quan đến Xoài Non và Xemesis gần đây

Hiện tại chỉ có Xoài Non theo dõi Xemesis

Thời gian gần đây, Xoài Non cũng gây nhiều sự chú ý khi lên sóng livestream nhưng lại để lộ biểu cảm hời hợt, thiếu tập trung và phải để bạn thân - Sunna vào live hộ. Nhiều người cho rằng có lẽ tinh thần và sức khỏe của cô nàng không đảm bảo nên không dành toàn tâm toàn ý cho công việc.



Tuy nhiên Xoài Non cũng thẳng thắn trả lời cư dân mạng về biểu cảm khi livestream. Cô cho biết mình livestream liên tục 9 tiếng nên bị mệt, đến mức chân tay run bần bật. “Tối em đuối quá em khờ người luôn thì em mới ra ngoài để nghỉ cũng như tránh mọi người nói ra nói vào. Nguyên ekip ai cũng được ăn chứ em ngồi trong khung hình 1 chỗ em không được ăn gì” - Xoài Non nói thêm.

Xoài Non bị nhận xét livestream hời hợt

Biểu cảm mệt mỏi trong một số phiên live gần đây của Xoài Non

Dù cô vẫn cười mỉm nhưng nhiều người nhận xét rằng thần sắc không thực sự tốt

Không dừng lại ở đó, loạt clip chia sẻ về hôn nhân của Xoài Non như lý do chưa có con, chuyện tiền ai nấy xài,... cũng bất ngờ viral trở lại.

Cụ thể, Xoài Non từng cho biết lý do cặp đôi chưa có con nằm ở sức khỏe của mình, không phải ở Xemesis. Bên cạnh đó việc giờ giấc sinh hoạt và ăn uống không điều độ dẫn đến nội tiết tố thay đổi và khó có con. Tuy nhiên cặp đôi cũng hiểu chuyện này và xác định sẽ đi cấy trứng.

Năm 2021, Xoài Non từng chia sẻ về chuyện chi tiêu trong gia đình. Cô cho biết cặp đôi xài tiền riêng, “không ai quản tiền của ai cả”.

Xoài Non chia sẻ về chuyện chi tiêu

Xoài Non cũng không ngại chia sẻ những thăng trầm khác khi cặp đôi hẹn hò. Trong một talkshow, cô tâm sự với Hứa Minh Đạt rằng cả hai từng suýt toang vì Xemesis xưng hô “vợ - chồng” với người khác dù đang hẹn hò với mình.

Theo đó, khi cả hai đang yêu nhau, một người bạn nhắn tin cho Xemesis gọi “chồng ơi, chồng yêu” cực ngọt. Người này còn nhờ nam streamer "sang tai" để Xoài Non hạ giá booking cho mình. Việc này làm Xoài Non khó chịu và nói lại với chồng. Tuy nhiên Xemesis lại trách ngược vợ đã không tin tưởng mình, đẩy mối quan hệ đến bờ vực đổ vỡ. Sau đó, Xemesis đưa cho Xoài Non 2 lựa chọn, hoặc là tiếp tục ở lại tin tưởng nhau hoặc là chia tay. Hot girl đã lựa chọn tiếp tục ở lại và giữ vững lòng tin với chồng.

Về phía Xemesis và Xoài Non, hiện tại cả hai đều chưa có bất cứ chia sẻ nào trước những từ khóa tìm kiếm này.