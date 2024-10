Xuất hiện quả chuối khổng lồ nặng hơn 1kg, cả cây chỉ cho một quả nhưng cả nhà ăn không thể hết

Gần đây, mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh và câu chuyện về các loại trái cây độc lạ, thu hút sự tò mò của người xem bởi kích thước, hình dáng hay hương vị độc lạ. Điển hình như mới đây, một chàng trai ở Thái Lan đã trình làng trước cộng đồng mạng trái chuối siêu to khổng lồ với với kích thước đáng kinh ngạc. Quả chuối này không chỉ có chiều dài gần bằng một cánh tay người lớn mà đáng chú ý là chỉ có một quả duy nhất trên cây khiến người xem vô cùng tò mò.

Chàng trai người Thái hào hứng chia sẻ với mọi người về thành quả bất ngờ từ cây chuối do chính mình trồng. Phần đầu cuống chuối đã ngả nâu nên anh chàng quyết định nếm thử xem hương vị. Quả chuối này có lớp vỏ khá mỏng, phần thịt chuối lại dày được anh chàng nhận xét là có vị ngọt mềm, dẻo rất ngọt. Tuy thưởng thức thành quả do chính tay mình làm ra nhưng chủ nhân trái chuối cũng gặp không ít khó khăn khi ăn trái chuối siêu to khổng lồ này. Anh phải mất rất nhiều thời gian chàng trai mới có thể ăn được khoảng nửa trái chuối của nhà trồng được.

Hình ảnh trái chuối khổng lồ nhanh chóng thu hút sự tò mò của cộng đồng mạng. Nhiều Sự xuất hiện của quả chuối khổng lồ này đã ngay lập tức dấy lên hàng loạt thắc mắc. Nhiều người không khỏi tò mò đây là giống chuối gì mà có thể cho ra quả “siêu to khổng lồ” như vậy. Một số người còn bình luận hài hước rằng, nếu cả gia đình cùng ăn quả chuối này thì cũng no cả ngày. Một số người dùng mạng xã hội còn đưa ra giả thuyết về các giống chuối hiếm có kích thước lớn, hoặc đây có thể là một loại đột biến đặc biệt.

Đoạn video về quả chuối đặc biệt này hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm, nhận về hàng ngàn lượt thích và bình luận, đưa người xem đi từ bất ngờ đến thích thú. Chưa rõ nguồn gốc hay giống chuối cụ thể, nhưng hình ảnh của quả chuối khổng lồ này đã mở ra nhiều câu chuyện thú vị và thể hiện sự phong phú đa dạng của thiên nhiên.

Nguồn clip: @Tagplethtiktok