Xuất hiện cùng trực thăng, siêu phẩm Yamaha Exciter 155 VVA - ABS ghi dấu ấn đặc biệt tại đêm tiệc The King Party

Đại tiệc The King Party dành riêng cho "Ông vua xe côn tay thể thao cỡ nhỏ"

Để chào đón sự ra mắt vị Vua mới của đường đua tốc độ - Exciter 155 VVA - ABS, Yamaha Motor Vietnam đã "mạnh tay" tổ chức một đêm tiệc đẳng cấp mang tên "The King Party - Salute the new King" dành riêng cho siêu phẩm côn tay thể thao cỡ nhỏ này.

Sự kiện lần này được diễn ra vào ngày 23/09 tại FLC Luxury Hotel Quy Nhơn - một trong những địa điểm sở hữu bờ biển đẹp nhất nhì của Việt Nam. The King Party quy tụ hơn 300 khách mời là những người yêu thích thể thao, đam mê tốc độ và các dòng xe tay côn, đặc biệt hơn trong đêm tiệc còn có sự góp mặt của dàn sao đình đám làng giải trí Việt.

Ngắm nhìn không gian hoành tráng của The King Party - Salute the new King

Chào đón Exciter 155 VVA - ABS với loạt hoạt động ấn tượng

Độ hoành tráng chưa dừng lại ở đó, trong khuôn khổ sự kiện còn nhiều hoạt động thú vị dẫn dắt khách mời hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dấu ấn đặc biệt nhất của The King Party chính là màn xuất hiện đỉnh cao của Exciter 155 VVA - ABS, "New King" của đêm tiệc được hộ tống bởi trực thăng đáp thẳng xuống trung tâm sân khấu chính trước sự phấn khích của mọi người.

Cận cảnh màn hạ cánh của trực thăng cùng siêu phẩm Exciter 155 VVA - ABS

"Ông vua đường phố" Exciter 155 VVA - ABS - Nhân vật chính của bữa tiệc

Các khách mời đã có dịp trầm trồ khi tận mắt chiêm ngưỡng khoảnh khắc ấn tượng này, đây cũng sẽ là món quà độc đáo nhất từ trước đến nay mà Yamaha Motor Vietnam kỳ công chuẩn bị để dành tặng cho vị vua mới Exciter 155 VVA - ABS!

Bên cạnh đó, The King Party còn có sự góp mặt của ca sĩ MONO - đại sứ thương hiệu Yamaha Motor Vietnam và cầu thủ Tiến Linh, cả hai đều xuất hiện cùng Exciter 155 VVA - ABS trên sân khấu chính với giao diện mới mẻ, đậm chất thể thao và khác biệt. Họ là những nhân vật trẻ có sức ảnh hưởng lớn đầy tài năng, đại diện cho tinh thần thể thao, phong cách riêng biệt đậm chất "ngông" và chung mục tiêu tìm kiếm "Ngôi Vương" mới cùng Exciter 155 VVA - ABS.

Hai đại diện MONO và Tiến Linh cùng lái Exciter 155 VVA - ABS trên sân khấu chính

Vẫn như các sự kiện ra mắt xe khác của Yamaha, chạy thử mẫu xe mới vẫn là hoạt động mà mọi người mong chờ được trải nghiệm nhất. Các khách mời như Đồng Ánh Quỳnh, Vũ Thịnh, Lương Duy Cương… rất hào hứng và có được trải nghiệm đáng nhớ khi chạy thử Exciter 155 VVA - ABS ngay trên đường chạy đặc biệt trải dài ven biển, bắt đầu từ khu vực đáp trực thăng đến sân khấu biểu diễn chính.

Các khách mời được chạy thử Exciter 155 VVA - ABS

Đêm nhạc hoành tráng cũng là điểm nhấn của sự kiện

Yamaha còn tổ chức các hoạt động ngoài lề cực kỳ thú vị cho khách mời trải nghiệm như tham gia buổi fansign giao lưu cùng hai đại diện MONO và Tiến Linh, quầy bar lounge và tiệc buffet bên cạnh bờ biển cực chill. Đặc biệt hơn là phần trình diễn âm nhạc với sự góp mặt của dàn sao đình đám Vbiz như MONO, Bray, 24K.Right, MiiNa, DJ Pia,…. Đêm nhạc đầy sôi động đã làm cho không khí của The King Party thêm bùng nổ, các khách mời cũng đã có những trải nghiệm cực đã cùng với âm nhạc và chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ bên cạnh bờ biển Quy Nhơn.



Khép lại đêm tiệc The King Party với nhiều sự bất ngờ và thành công vượt ngoài mong đợi. Sự kiện ra mắt Yamaha Exciter 155 VVA-ABS lần này đã tạo nên làn sóng bùng nổ mới trong giới xe tay côn thể thao. Exciter 155 VVA-ABS sẽ là nhân tố đồng hành cùng bạn đánh dấu cột mốc mới trong hành trình thống lĩnh ngôi vương tốc độ!