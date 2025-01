Xuân về muôn nẻo trên mạng bay Bamboo Airways

Những ngày cận Tết Nguyên Đán, các quầy thủ tục Bamboo Airways ở khắp các đầu sân bay tràn ngập không khí nhộn nhịp, hân hoan. Các chuyến bay ghi nhận tỷ lệ lấp đầy rất cao, thậm chí hàng loạt chuyến bay từ TPHCM đi các tỉnh miền Bắc, miền Nam liên tục kín chỗ 100%. Hành khách từ khắp mọi miền tất bật làm thủ tục, chuẩn bị cho hành trình đoàn tụ cùng gia đình, bạn bè.

Những tiếng cười nói rộn ràng, những món quà Tết được gói ghém cẩn thận, và sắc đỏ vàng rực rỡ từ những cành mai, cành đào. Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian tràn ngập cảm xúc, ghi dấu những hành trình hứng khởi cùng Bamboo Airways mùa Tết Ất Tỵ 2025.

Tại đầu cầu Hà Nội, Phòng chờ Thương gia Bamboo Airways được trang trí rực rỡ, mang đậm chất hương sắc Tết cổ truyền. Từng góc không gian được chăm chút với sắc đỏ may mắn của câu đối, lồng đèn và những giỏ quà Tết được bày trí tinh tế, biến First Lounge by Bamboo Airways không chỉ là nơi thư giãn trước mỗi hành trình bay, mà còn là không gian thưởng thức vị Tết cho hành khách.

Tết năm nay, Bamboo Airways tiếp tục chuẩn bị thực đơn Tết đặc biệt, chế biến tinh tuyển để phục vụ tại Phòng chờ và trên máy bay. Tại Phòng chờ Thương gia, hành khách có thể lựa chọn từ những món mặn như bánh chưng xanh dẻo thơm, thịt nấu đông đậm đà cho đến những thức ăn chơi ngày tết như mứt dừa, kẹo lạc, mứt gừng, trà thảo mộc…

Trên máy bay Bamboo Airways lại đem đến cho hành khách những món ăn đượm vị Tết 3 miền. Tùy từng chặng bay và khung giờ, khách hàng hạng Thương gia Bamboo Airways sẽ được thưởng thức Phở Sen đượm vị Bắc với nước dùng ngọt thanh từ xương hầm nêm nếm vài lát ngó sen; xôi gấc và chả trứng - sự kết hợp hài hòa giữa sắc đỏ rực rỡ của xôi gấc dẻo thơm và lớp chả trứng vàng óng, béo ngậy; sườn khìa xôi lá dứa phảng phất hương vị dân dã của Tây Nam Bộ; mì Quảng dai mềm cùng nước dùng sánh nhẹ của miền Trung…

Xuân Ất Tỵ năm nay, lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không liên tục tăng cao kỉ lục và tăng cao so với cùng kỳ năm trước Trước nhu cầu của hành khách, Bamboo Airways cung ứng hơn hai trăm ngàn ghế bay trong giai đoạn cao điểm Tết Ất Tỵ, liên tục tăng cường các chuyến bay đêm để cung ứng thêm tải phục vụ hành khách trong dịp cao điểm. Tổng giám đốc Bamboo Airways cũng cho biết, Hãng đã và đang tích cực tìm kiếm và làm việc để thuê thêm tàu bay với mục tiêu nâng quy mô đội bay lên 10 -12 tàu để tăng cường năng lực phục vụ hành khách trong năm 2025.

Cùng với đó, hãng triển khai điều động mọi nguồn lực và áp dụng nhiều giải pháp công nghệ để đảm bảo khai thác an toàn, đúng giờ các chuyến bay. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hàng không Việt Nam, Bamboo Airways nằm trong top đầu các hãng bay đúng giờ nhất toàn ngành năm 2024.