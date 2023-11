Xu hướng "sắc màu lên ngôi" là gì mà loạt KOLs đình đám đều nhiệt tình hưởng ứng?

Xu hướng "sắc màu lên ngồi" bỗng dưng phủ sóng khắp mạng xã hội



Cô nàng "học giỏi làm hay" Khánh Vy là người mở đầu trào lưu đưa sắc màu vào cuộc sống hàng ngày. Không chỉ giúp cuộc sống bớt tẻ nhạt, Khánh Vy còn quan niệm màu sắc sẽ đóng vai trò lớn trong việc cải thiện năng suất làm việc.

Cô nàng hào hứng tiết lộ "màu sắc giúp mình tăng khả năng sáng tạo, sự tương phản màu sắc cũng giúp tăng khả năng bóc tách phân tích". Một bài thuyết trình, một kịch bản màu sắc sẽ luôn nhanh chóng thu hút người xem và tạo thêm nhiều sự liên tưởng.

Người mở đầu trào lưu - MC Khánh Vy chia sẻ màu sắc đã giúp cô nàng tăng khả năng sáng tạo hơn rất nhiều

Chủ doanh nghiệp như Shark Linh cũng gật gù đánh giá cao vai trò của áp dụng màu sắc trong công việc. Theo nữ doanh nhân, việc in màu tài liệu sẽ giúp nhân viên trở nên chỉn chu hơn trong công việc, thông tin trong nhóm cũng được tổ chức sắp xếp hiệu quả hơn, từ đó đảm bảo tiến độ dự án.



Theo Shark Linh, thông tin dự án được tổ chức sắp xếp tốt hơn nếu bạn phân loại chúng theo màu

Làn sóng sắc màu không chỉ dừng lại ở văn phòng, mà còn len lỏi vào từng góc làm việc sáng tạo tại nhà. Theo nhà sáng tạo nội dung Lý Thành Cơ, moodboard đen trắng thì không nêu bật ý tưởng, có những chi tiết hình ảnh cần chính xác về bảng màu. Vì vậy, anh chàng hào hứng tiết lộ đã đầu tư vào công nghệ máy in màu tranh ảnh tài liệu.



Lý Thành Cơ quyết định đầu tư vào sắc màu để công việc được hoàn hảo dù có làm ở nhà

Là một nhà sáng tạo nội dung luôn yêu những điều "xinh đẹp", Anh Bạn Thân cũng không thể nào cưỡng lại được sức hút của làn sóng "sắc màu lên ngôi"

Màu sắc cũng len lỏi tới đời sống học sinh, sinh viên. Hotboy 8.0 Ielts Khiemslays hào hứng chia sẻ lợi ích của việc học cùng những tài liệu màu sắc: "Học là việc cần thiết, mình chuyển sang in màu luôn. Mắt khoẻ, kiến thức vào đầu nhanh hơn, mình đạt được mục tiêu nhanh hơn, mình sẽ hạnh phúc hơn!" - Khiemslays tiết lộ.



Luôn học bằng những trang tài liệu nhiều màu là cách tiếp thu kiến thức rất nhanh đối với Khiemslays

Làn sóng màu sắc cũng gõ cửa khắp các trang cộng đồng, đem tới những hình ảnh hết sức thú vị về một cuộc sống ngập tràn màu sắc.



Trào lưu "sắc màu lên ngôi" len lỏi khắp nơi, từ hội nhóm học sinh, dân công nghệ đến thế giới truyện tranh

Bí quyết "đu trend" sắc màu lên ngôi hiệu quả như các KOLs



Mỗi KOLs đều có cách riêng để ứng dụng màu sắc trong việc cải thiện hiệu suất công việc và học tập. Tuy nhiên ta dễ dàng nhận ra một điểm chung, đó là bí kíp đưa "Sắc màu lên ngôi" của họ không gì khác ngoài máy in màu Epson EcoTank.

Sở dĩ Epson EcoTank hoàn toàn có thể đáp ứng mọi nhu cầu là do hãng có nhiều dòng máy được thiết kế chuyên dụng để hỗ trợ tăng năng suất công việc cho từng lĩnh vực. Dành cho những bạn sinh viên đang tìm kiếm dòng máy in tốt với giá cả phải chăng, Epson EcoTank L1256 tin dùng bởi Khiemslays là lựa chọn hợp lý, với khả năng in thả ga lên tới 7500 trang một bộ mực.

Chủ doanh nghiệp văn phòng như Thái Vân Linh thì cân nhắc Epson EcoTank L6290 với cải tiến tiện ích in ấn từ xa trên ứng dụng "Epson Smart Panel". Với dân làm nghệ thuật hay sáng tạo, Epson cũng hứa hẹn đem tới những trải nghiệm in ấn xuất sắc với dòng máy Epson EcoTank L3250 khi cho ra những thành phẩm in màu có màu sắc sống động.

Công nghệ In Không Nhiệt độc đáo của Epson giúp tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường. Cụ thể, máy in Epson không dùng nhiệt trong quá trình in ấn, từ đó giảm 85% điện năng tiêu thụ so với máy in thông thường. Ngoài ra, vì máy có cấu tạo đơn giản, ít bộ phận thay thế nên linh kiện thải ra môi trường cũng được giảm bớt định kỳ. Hiện nay, tất cả các dòng máy của hãng đang được bảo hành lên đến 2 năm gồm cả đầu phun.

Với sự giúp sức từ máy in Epson EcoTank, làm việc năng suất không còn là một bài toán khó với học sinh, sinh viên hay những người đi làm lâu năm.