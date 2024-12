Xu hướng phụ kiện mùa lễ hội được các “It girl” Việt ưa chuộng

Embellishment - Nghệ thuật đính kết tinh tế

Trong quá khứ, khi xã hội phải đối mặt với những khó khăn do đại dịch, những món phụ kiện lấp lánh theo phong cách "Embellishment" thường bị xem là quá rườm rà và thiếu sự tinh tế. Tuy nhiên, làng mốt có một bước chuyển mình mạnh mẽ khi xu hướng này dần được đón nhận trở lại. Những chi tiết đính kết lấp lánh giờ đây đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp tự do và cá tính. Lấy cảm hứng từ phong cách này, Nàng "X- Girl" quán quân The Face 2017 Tú Hảo đã lựa chọn bộ đôi sắc bạc từ BST LYN Winter 2024: Túi xách Cheri shoulder s crystal và giày cao gót slingback Bow Knot Clear để tỏa sáng tại những sự kiện cuối năm.

Túi xách Cheri shoulder s crystal của LYN ghi dấu ấn với thiết kế uốn cong tinh tế như khuôn trăng lưỡi liềm, thể hiện sự nữ tính nhưng cũng đầy mạnh mẽ của phong cách hobo-chic lừng lẫy một thời. Được chế tác từ chất liệu đính pha lê sáng bóng, mẫu túi xách gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với vẻ ngoài lấp lánh ánh bạc.

Điểm đặc biệt là dòng thiết kế này được may đo với logo nhỏ gọn tinh tế, tạo nên vẻ đẹp sang trọng mà không hề phô trương, khác biệt hoàn toàn với những họa tiết monogram từng "làm mưa làm gió". Bên cạnh đó, Cheri shoulder s crystal còn được thiết kế với dây đeo xích có thể điều chỉnh độ dài, mang lại sự linh hoạt và tính ứng dụng cao.

Đôi giày cao gót slingback Bow Knot Clear đã tô điểm thêm cho vẻ ngoài xinh đẹp của Tú Hảo. Lấy cảm hứng từ đôi giày thủy tinh của nàng Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích, mẫu thiết kế đã tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của đôi bàn chân fashionista. Điểm nhấn của đôi giày nằm ở chi tiết nơ pha lê đính đá tinh tế làm tăng thêm vẻ thanh lịch cho mỗi bước đi của "nàng thơ" tại bữa tiệc.

Xu hướng minimalism chưa bao giờ hết thời

Bắt nguồn từ những năm 1960, chủ nghĩa tối giản đã gây dựng nên một trào lưu mạnh mẽ trong giới mộ điệu khi hướng đến việc loại bỏ các chi tiết phức tạp để lột tả vẻ đẹp tinh khôi của thiết kế. Để chứng minh rằng sự tối giản không đồng nghĩa với nhàm chán, "It girl" Mie Nguyễn đã lựa chọn phong cách minimalism với BST LYN Winter 2024 làm chủ đạo cho trang phục lễ hội của mình.

Wendy brighton shoulder bag của LYN chính là biểu tượng của sự tinh tế tối giản. Tôn vinh triết lý "Less is more" - Đơn giản nhưng không đơn điệu, những chi tiết như khuôn dáng hobo, đường cắt sắc sảo và biểu tượng logo dập nổi càng làm nổi bật vẻ đẹp cổ điển và thanh lịch hiện đại của dòng túi xách này. Đây là món phụ kiện lý tưởng mà các quý cô có thể dễ dàng phối hợp với bất kỳ trang phục nào.

Người đẹp kiêu kỳ Mie Nguyễn còn khéo léo lựa chọn dây chuyền ánh vàng Mili nhà LYN. Với kiểu dáng "multi- layer" đang thịnh hành trong giới thời trang, thiết kế dây chuyền với hai lớp dây mảnh đã tạo điểm nhấn cho vùng quai xanh tinh tế và chiều sâu cho bộ trang phục của cô nàng. Nhà mốt "xứ chùa vàng" còn khéo léo chế tác dòng chữ tinh xảo "Lyn Love!" trên dây chuyền nhằm gửi gắm thông điệp chân tình đến phái đẹp: "Hãy luôn lan tỏa tình yêu dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Cơn sốt sequin - biểu tượng thời trang hào nhoáng

Chất liệu Sequin lấp lánh huyền thoại vốn xuất hiện từ những nền văn minh cổ đại, giờ đây lại quay trở lại và tỏa sáng trong các bản phối thời trang của LYN. Với lịch sử lâu dài gắn liền với quyền lực và sự sang trọng, sequin đã trở thành một biểu tượng thể hiện sự tự tin và phóng khoáng của người phụ nữ tại các buổi tiệc tùng sau những ngày đông bận rộn.

Trong không khí lễ hội cuối năm, người đẹp Túc Anh Hoa đã chọn đôi giày Brittany mang đậm vẻ đẹp đương đại làm bạn đồng hành. Nhà mốt danh tiếng đã ra mắt thiết kế dáng giày ballet flat "nhẹ như mây" kết hợp với chất liệu sequin lấp lánh thắt nơ ở mũi giày mang lại nét kiêu sa nhưng vẫn trẻ trung, năng động cho cô nàng "điệu mốt" Túc Anh Hoa.

Túi xách Ray Re-edition vốn là biểu tượng quen thuộc của LYN đã trở lại với lớp áo lấp lánh hào nhoáng sẵn sàng chinh phục mọi ánh nhìn trong mỗi bữa tiệc. Lấy cảm hứng từ sự tự tin và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại, dòng túi xách này được thiết kế với hình dáng vuông vắn, sang trọng và ngăn chứa đồ rộng rãi. Điểm nhấn của thiết kế còn nằm ở phụ kiện trang trí là chiếc chìa khóa, biểu tượng của sự tự do và khám phá nhằm khẳng định phong cách thời trang cá tính của người phụ nữ hiện đại.

LYN - Thương hiệu thời trang cho cô nàng sành điệu

Với bề dày hơn 20 năm phát triển, LYN đã khẳng định vị thế của mình là một thương hiệu túi xách và phụ kiện thời trang hàng đầu đến từ Thái Lan. Thương hiệu luôn tiên phong trong việc nắm bắt xu hướng mới, mang đến những thiết kế hiện đại, thanh lịch mà vẫn giữ được tính độc đáo riêng biệt. Sự kết hợp giữa chất lượng vượt trội và mức giá hợp lý đã giúp LYN trở thành lựa chọn yêu thích của đông đảo phái đẹp không chỉ tại Thái Lan mà còn trên toàn cầu. BST Winter 2024 lần này là minh chứng rõ nét cho cam kết mang đến những sản phẩm thời thượng nhưng vẫn phù hợp với phong cách và túi tiền của các nàng yêu thời trang.

