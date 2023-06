Xu hướng phát triển ngành in ấn 2024

Nhu cầu sử dụng dịch vụ

Nhu cầu sử dụng dịch vụ in ấn rất phong phú và đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:

- In ấn văn phòng: đây là ngành thường xuyên sử dụng in ấn để tạo ra các tài liệu như báo cáo, hồ sơ, thư từ, biểu mẫu hoặc các loại tài liệu khác...

- In ấn quảng cáo và tiếp thị: các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh sử dụng hình thức này để in ấn các tờ rơi quảng cáo, băng rôn, bảng hiệu để quảng cáo sản phẩm mình kinh doanh.

- In ấn sản phẩm và bao bì: Các doanh nghiệp rất cần in ấn trên các sản phẩm như tem nhãn, hộp sản phẩm, túi giấy, bao bì đóng gói sản phẩm.

- In ấn về sự kiện và truyền thông: Tổ chức sự kiện, hội thảo, triển lãm... cần in ấn các giấy mời, thiệp mời... để quảng cáo và tạo không gian truyền thông.

- In ấn nghệ thuật và trang trí: Nhu cầu in ấn trong các lĩnh vực nghệ thuật và trang trí rất phổ biến bao gồm: in tranh, ảnh nghệ thuật, các sản phẩm trang trí như decal, dán tường...

- In ấn y tế: Lĩnh vực y tế cần sử dụng in ấn để tại ra các sản phẩm như hồ sơ bệnh án, nhãn dược phẩm, sách hướng dẫn các thiết bị y tế...

- In ấn giáo dục: Đây là ngành sử dụng dịch vụ in ấn để tạo ra các loại sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy, tài liệu học tập, các loại sách tham khảo cho giáo viên và học sinh...

Định hướng phát triển

Trong thời gian gần đây, định hướng phát triển ngành in ấn trong tương lai đã và đang chiếm được sự quan tâm của nhiều ngành nghề. Theo số liệu thống kê, in ấn dự sẽ sử dụng những xu hướng và công nghệ cao để đảm bảo khả năng cung ứng dịch vụ cũng như đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của người dùng với những công nghệ như:

◊ In ấn số và tự động hóa: Sử dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (Al) và rô bốt hóa. Điều này giúp tăng năng suất, giảm thời gian sản xuất và cải thiện chất lượng in ấn.

◊ In ấn chất lượng cao: Công nghệ in ấn được cải thiện để nâng cao chất lượng in ấn. Đặc biệt trong việc tái hiện màu sắc chính xác và chi tiết, cung cấp độ phân giải cao cho hình ảnh tuyệt vời.

- In ấn đa chức năng và đa vật liệu.

- In ấn 3D tiên tiến: cho phép sản xuất các sản phẩm phức tạp, độ chính xác cao.

Những doanh nghiệp đầu ngành

"In ấn" có thể nói là một trong những ngành đòi hỏi kỹ thuật cao, công nghệ tiên tiến để có thể cung cấp những sản phẩm dịch vụ in ấn có hình ảnh sắc nét. Đây là một ngành có số lượng đơn vị cung ứng dịch vụ cao với nhiều quy mô lớn, nhỏ khác nhau.

Theo báo cáo thống kê doanh số ngành in dựa vào số lượng đơn hàng xuất ra thì hiện nay những doanh nghiệp đầu ngành có doanh thu cao ngất ngưởng, số lượng đơn đặt hàng in ấn hằng ngày lên tới hàng trăm đơn. Trong đó cái tên công ty in ấn Minh Khang được lọt vào top 5 những doanh nghiệp có dịch vụ cung ứng tốt hàng đầu, doanh thu tốt bậc nhất đang được bình chọn bởi chính người tiêu dùng khẳng định "chất lượng làm nên tên tuổi" của công ty Minh Khang.

Dư địa phát triển trong năm 2024

Dư địa phát triển ngành in ấn trong năm 2024 dự sẽ còn phát triển đáng kể trên một một khía cạnh như:

- Sự phát triển in ấn đa dạng trên mọi chất liệu.

- Có khả năng in ấn thông minh và tương tác tốt.

- Có khả năng in ấn bền vững và tái chế.

- In ấn trong ngành y tế và dược phẩm.