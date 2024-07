Xu hướng làm F&B nhưng đậm chất bán lẻ

Ngành F&B tại Việt Nam những năm gần đây đón nhận nhiều tín hiệu tích cực với các thương hiệu trong và ngoài nước, lớn nhỏ ‘trăm hoa đua nở’. Theo một báo cáo của iPOS.vn, trong năm 2023, doanh thu ngành F&B ghi nhận mức tăng trưởng 11,47%, đạt hơn 590.000 tỷ đồng. Riêng thị trường ăn tại quán đóng góp 538.500 tỷ đồng, tăng 10,87% so với năm 2022".

Với thị trường trăm triệu dân như Việt Nam, áp lực trong việc đưa ra những sự lựa chọn đa dạng, độc đáo càng cao, tính cạnh tranh trong các thương hiệu F&B lại càng khốc liệt hơn bao giờ hết. Cách các thương hiệu F&B định hình phong cách thương hiệu của mình cũng ngày càng đòi hỏi sự khác biệt hơn. Trong số đó, có một công ty F&B dường như rất khác với thị trường khi quyết định theo đuổi con đường làm ngành hàng ăn uống nhưng theo phong cách của các nhà bán lẻ, đó chính là công ty TNHH Ampersand Management.

Hình ảnh logo với biểu tượng là người nhân viên làm trung tâm, trên tay là khay phục vụ khách hàng

Ampersand Management là đơn vị quản lý các thương hiệu như The Running Bean, Haagen-Dazs Vietnam, Snowee Gelato, Be An Vegetarian Café , Le Petit Bake&Cake, Esta Saigon và Social Local Beer N’ Bite. Các thương trên không theo đuổi mô hình chuỗi với tiêu chí mở nhiều cửa hàng mà lại có chiến lược mở các cửa hàng với thiết kế khá ‘boutique’, mang chất riêng và tập trung vào trải nghiệm khách hàng.



Làm F&B theo hướng ‘Retail’ là như thế nào?

Cách làm F&B của Ampersand tập trung vào sản phẩm và dịch vụ để gợi mở 5 giác quan của khách hàng, góp phần mang đến một trải nghiệm trọn vẹn. Đây có lẽ là phần nào lý do khiến các thương hiệu thuộc Ampersand luôn được tin yêu vì sự chỉn chu và chất lượng cao. Toàn bộ các sản phẩm được phòng Nghiên cứu & Phát triển (R&D) tìm tòi sáng tạo để phù hợp thị hiếu nhóm khách hàng mục tiêu và luôn cập nhật những xu hướng ẩm thực độc đáo. Bên cạnh đó, các địa điểm họ chọn mở cũng có câu chuyện riêng, toàn bộ hình ảnh ấn phẩm có sự đầu tư nhất định, mang tính nghệ thuật cao, phần nào khá tương đồng như cách quản lý thương hiệu của các hãng thời trang.

Với mong muốn đem đến những trải nghiệm khách hàng trọn vẹn nhất, Ampersand xây dựng một trong những chương trình thành viên (CRM) - Ampersand Rewards, có thể nói là được đầu tư nhất khi tặng toàn bộ khách hàng thành viên một sản phẩm đặc trưng của thương hiệu, quà sinh nhật hàng năm trị giá lên đến 300.000đ, quà các dịp đặc biệt Lễ Tết và hoàn tiền trên mỗi giao dịch. Thành viên cũng thường xuyên được nhận các đặc quyền riêng khi các thương hiệu tung sản phẩm mới như quà tặng đặc biệt hay có mức giá ưu đãi riêng.

Sự chỉn chu trong từng chi tiết

Hình chụp mặt tiền The Running Bean 22 Nhà Thờ trên báo Arch Daily

Điển hình là chuỗi cà phê thời thượng The Running Bean, dù chỉ với 4 chi nhánh thì mỗi cửa hàng lại có sự đầu tư riêng trong phong cách thiết kế, phần nào thể hiện văn hóa và tính cách ở góc phố đó. Chi nhánh tại Hồ Tùng Mậu là một điểm tấp nập với ngập tràn ánh sáng tự nhiên và trần mái cao, thể hiện sự năng động. 33 Mạc Thị Bưởi lại là một góc ‘brunch’ rất thơ với thiết kế nhiều vòm cửa sổ to, thư viện tại tầng 4. Đặc biệt, chi nhánh Hà Nội được đặt tại 22 Nhà Thờ, giữa lòng phố cổ nên kiến trúc cũng mang đậm âm hưởng thời gian, được biết chủ đầu tư mời các đơn vị thiết kế và thi công hàng đầu như Red5 studio để trình làng phong cách ‘đóng băng không thời gian’ gây sốt một thời và được nhiều báo giới quốc tế giới thiệu vì lối kiến trúc đặc sắc.

Be An Vegetarian Café cũng là một cái tên khá nổi bật trong giới ăn chay tại Sài Thành, với sự sáng tạo và đầu tư vào sản phẩm cốt lõi, chú trọng thiết kế cả nội thất và hình ảnh trực tuyến, các chương trình, workshop cắm hoa làm nến, nước hoa DIY đặt cao trải nghiệm khách hàng. Đây là địa điểm chay và hẹn hò cà phê có tiếng không chỉ với giới yêu mến ẩm thực chay mà còn với các bạn trẻ khá mới mẻ với việc ăn chay.

Văn hóa công ty luôn lấy tính chính trực làm lõi

Để có được sự chỉn chu trong từng khâu như thế, bộ máy cốt lõi của Ampersand Management luôn chú trọng tính bền vững qua các hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng nhân sự và công việc. Họ thành công tạo dựng văn hóa công ty chuyên nghiệp, lành mạnh và dựa trên sự chính trực làm gốc. Công ty thường xuyên tạo điều kiện để tập thể nhân viên được tham gia các khóa học hữu ích vừa trong chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm, hoạt động thể thao, khóa học sơ cấp cứu, v.v.

Những khóa huấn luyện, đào tạo nội bộ sáng tạo, hữu ích được Ampersand mời các chuyên gia đến chia sẻ

Với tính chính trực làm lõi, các sản phẩm, dịch vụ Ampersand cung cấp luôn đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và luôn đảm bảo đầy đủ vệ sinh an toàn thực phẩm tới thực khách.

Tham khảo thêm thông tin về Ampersand tại website: www.ampersand.vn