Xu hướng làm đẹp mới với sản phẩm thuần chay Mela

Xu hướng làm đẹp từ sản phẩm thuần chay Mela của giới trẻ

Ngày nay khi con người chú trọng đến phong cách "sống xanh" cũng chính là lúc mà mỹ phẩm thiên nhiên lên ngôi. Người dùng không còn "mặn mà" với những loại mỹ phẩm chứa quá nhiều chất hóa học. Nó gây hại cho sức khỏe và cũng không có hiệu quả lâu bền. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để tạo ra sản phẩm vừa an toàn, lành tính vừa có hiệu quả dài lâu với làn da người Việt?

Những chuyên gia đầu ngành của Mela đã cho ra đời các sản phẩm làm nên thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Việt. Điểm ấn tượng chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa nguyên liệu thiên nhiên cùng công nghệ sản xuất tiên tiến. Tiêu chí của Mela chính là mang đến người dùng giá trị bền vững, hiệu quả bền lâu. Các sản phẩm thuần chay được phát huy tối đa công dụng. Đồng thời đây chính là sự khẳng định về một bước tiến mới của một thương hiệu "made in Việt Nam".

Sản phẩm đảm bảo yếu tố an toàn và lành tính với làn da người Việt

Mỹ phẩm thuần chay được hiểu đơn giản là có nguồn gốc từ thiên nhiên. Sản phẩm đảm bảo yếu tố an toàn và lành tính với làn da người Việt. Đồng thời không gây kích ứng mang lại hiệu quả sử dụng lâu dài cho người dùng. Chính vì thế mỹ phẩm thuần chay Mela đã có vị trí nhất định trên thị trường và "phủ sóng" hầu khắp các đại lý.

Lợi ích nổi bật khi tận dụng nguồn thảo dược thiên nhiên

Việt Nam được thiên nhiên ưu ái với nguồn thảo dược tự nhiên đa dạng. Nguồn nguyên liệu sạch chính là chìa khóa tạo nên sự khác biệt và thành công của thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Mela. Tư duy mới mẻ, nắm bắt xu hướng đã giúp Mela tạo dấu ấn trên thị trường Việt Nam về mỹ phẩm thiên nhiên.

Đội ngũ chuyên gia hàng đầu, giàu kinh nghiệm luôn đứng sau những thành công của Mela. Mục tiêu của thương hiệu chính là góp phần hoàn thiện và nâng cấp vẻ đẹp cho người phụ nữ với nguyên liệu sạch. Chính vì thế các sản phẩm của Mela đều được thực hiện nghiên cứu tỉ mỉ và khắt khe. Mela đã thành công khi biến nguyên liệu thiên nhiên đơn thuần thành sản phẩm thương hiệu phủ sóng thị trường.

Xà bông nghệ Mela - Điểm nhấn nổi bật của sản phẩm thuần chay Mela

Tạo ra sản phẩm an toàn có nguồn nguyên liệu sạch từ thiên nhiên là kim chỉ nam hoạt động của Mela. Mela luôn chú trọng tỉ mỉ đến quy trình nghiên cứu, sản xuất sản phẩm. Đảm bảo tất cả các sản phẩm đều an toàn, lành tính và chiết xuất từ thiên nhiên. Không những an toàn, lành tính mà còn có tác dụng và hiệu quả lâu dài với người dùng. Trong đó xà bông nghệ Mela chính là sản phẩm best seller của thương hiệu được khách hàng nhiệt tình lựa chọn.

Xà bông nghệ tươi Mela được chiết xuất từ các nguyên liệu hoàn toàn thiên nhiên. Cùng với đó là bảng thành phần được đánh giá cao lành tính mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người sử dụng. Sản phẩm ra đời với mục tiêu giúp làn da loại bỏ đi những bụi bẩn, dầu thừa, tế bào chết trên da. Đồng thời trả lại cho bạn làn da mềm mại, sáng trắng và ngăn ngừa mụn trên da.

Chiến lược đột phá vươn tầm thương hiệu quốc gia

Điểm đặc biệt của Mela chính là nhìn thấy tiềm năng vượt bậc từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên. Thương hiệu đã tạo ra một làn sóng sử dụng mỹ phẩm thuần Việt đối với người Việt. Đồng thời đây cũng được xem là bước đột phá mang tầm chiến lược khẳng định một thương hiệu mỹ phẩm Việt. Sự kết hợp giữa tư duy, nguyên liệu sạch cùng máy móc hiện đại đã cho ra đời một sản phẩm không thể tuyệt vời hơn.

Beauty Blogger Trinh Phạm là một trong những Blogger nổi tiếng với những review, đánh giá khách quan về sản phẩm chăm sóc da. Trong video mới nhất về "Top Những Thứ Mình Mê Hè Này", Trinh Phạm đã có những đánh giá khách quan về trải nghiệm với sản phẩm xà bông nghệ tươi của nhà Mela:

"Viêm nang lông của chân mình đã đỡ hơn rất nhiều. Không còn nổi mẩn đỏ trên da. Vì là sản phẩm xà bông thiên nhiên nên rất lành tính trên da".

Beauty Blogger Trinh Phạm đánh giá về xà bông nghệ tươi Mela

Beauty Blogger thể hiện sự hài lòng về sản phẩm không để lại chất thải nhựa ra môi trường. Đồng thời sản phẩm có mùi hoa hồng nhẹ và màu vàng như hoa nghệ tươi. Mục tiêu của Mela không chỉ là thị trường trong nước, mà còn là thị trường quốc tế. Đây chính là kế hoạch, chiến lược lâu dài để mang một sản phẩm thuần chay Việt giới thiệu tới với bạn bè thế giới.

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH mỹ phẩm thiên nhiên Mela

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội