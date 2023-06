Xu hướng đám cưới xa xỉ khiến nhiều khách mời "mắc nợ"

Theo Fox News, chi phí lên kế hoạch và thậm chí là tham dự tiệc cưới tại Mỹ đã tăng vọt kể từ khi các trang mạng xã hội trở nên phổ biến hơn. Điều này là do những cô dâu, chú rể phải chịu đựng áp lực tổ chức những đám cưới xa hoa, sang trọng hơn nữa trong bối cảnh giá cả tăng cao chỉ để khoe khoang trên mạng xã hội.

(Ảnh: Shutterstock)

Theo thống kê từ trang web lập kế hoạch đám cưới The Knot, việc thu hẹp quy mô tổ chức hôn lễ từng giảm mạnh vào năm 2020 do COVID-19, tuy nhiên chúng đã tăng trở lại trên cả mức của năm 2019 vào năm ngoái, đạt mức trung bình là 30.000 USD. Điều này không chỉ gây đau đầu cho cô dâu chú rể mà còn cho cả những khách mời tham dự. Theo thống kê, có khoảng 40% khách rơi vào nợ nần sau khi tham dự đám cưới do có quá nhiều chi phí phát sinh.

"Không ai còn chỉ có một phù dâu như trước nữa", một chuyên gia về hôn lễ tại Mỹ cho biết, "Họ có chuyến du lịch độc thân, sau đó là tiệc độc thân, rồi đến tiệc mừng trước đám cưới và hàng loạt thứ khác nữa".

(Ảnh: iStock)

"Mạng xã hội là một phần quan trọng khiến những điều này xảy. Ngay cả với tôi, tôi cũng nghĩ tới điều này cho đám cưới của mình", chuyên gia nói thêm.

Một phù dâu đã ước tính và chi khoảng 1000 USD cho mỗi đám cưới mà cô làm phù dâu. Thậm chí, cô tiết lộ đây là một mức giá thấp so với chi phí tổ chức hôn lễ hiện nay. Thực tế là trong một cuộc khảo sát của Bank Rate vào tháng 3, một khách mời đám cưới tại Mỹ trung bình sẽ phải trả khoảng hơn 600 USD. Khách dự tiệc cưới có thẻ chi khoảng 456 USD cho chỗ ở du lịch, 321 USD cho quà tặng và 274 USD cho trang phục dự tiệc.

Với giới trẻ gen Z, 51% cảm thấy mạng xã hội khiến họ mua những thứ họ không đủ khả năng chi trả. Đây cũng là lí do những hôn lễ của gen Z trong thời gian gần đây đều "quá lố" và có xu hướng xa hoa nhiều hơn. Nhiều người đổ lỗi cho các ứng dụng khi gây ra sự căng thẳng tài chính.