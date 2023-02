Xu hướng chọn ngành 2023: Nắm bắt công nghệ - dẫn đầu lợi thế

Vậy theo bạn, trong kỷ nguyên số và tự động hóa có tốc độ phát triển như vũ bão, ai sẽ là kẻ thức thời để dẫn dắt công nghệ, làm chủ tương lai?

Ai là người bị chế ngự? Con người hay Công nghệ?



Công nghệ len lỏi trong từng khía cạnh đời sống của con người, tác động đáng kể và rộng rãi, chẳng hạn như fintech và thanh toán điện tử trong ngân hàng, sự tăng trưởng mạnh mẽ của các sàn thương mại điện tử, hay edutech đã có những đóng góp to lớn như thế nào trong lĩnh vực giáo dục thời kỳ Covid-19, cũng như chính phủ đã số hóa nhiều hơn các thủ tục hành chính và trong việc điều hành đất nước.

Ở một góc nhìn khác, sự phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ đem đến sự quan ngại về một viễn cảnh trong tương lai, rằng con người sẽ bị thay thế bởi chính những công nghệ hiện đại mà họ đã tạo ra.

Tuy nhiên, theo nhà báo James Fallows của The New York Times đã nhấn mạnh một luận điểm từ cuốn sách Futureproof: 9 Rules for Humans in the Age of Automation: "Regulators, not robots, decide what limits to place on emerging technologies like facial recognition and targeted digital advertising" (Tạm dịch: Không phải robot, mà những nhà lãnh đạo, các cơ quan quản lý sẽ quyết định giới hạn cần đặt ra cho các công nghệ mới nổi như nhận dạng khuôn mặt hay các quảng cáo kỹ thuật số). Nói cách khác, điều quan trọng là chúng ta không đánh mất ý thức về quyền tự quyết và quyền kiểm soát đối với công nghệ, bao gồm cả tác động của chúng đối với xã hội, lực lượng lao động hoặc cuộc sống hằng ngày.

Biến rủi ro thành cơ hội



Thay vì có những suy nghĩ tiêu cực rằng con người sẽ bị thay thế bởi robot, ta hãy nhìn vấn đề theo một cách khác. Elon Musk, Bill Gates hay mới đây nhất là Sam Altman, "cha đẻ" của siêu AI Chat GPT khiến Google phải dè chừng đều là những ví dụ nổi bật cho việc con người hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ và đạt được thành tựu trong mơ.

Sự phát triển không ngừng nghỉ của công nghệ cùng cuộc cách mạng 4.0 tại Việt Nam biến lĩnh vực này trở nên vô cùng tiềm năng. Chính điều đó sẽ đem đến những cơ hội việc làm và khởi nghiệp đầy hứa hẹn với thu nhập cạnh tranh. Việc chúng ta cần làm là hãy chủ động trang bị kiến thức để tự tin làm chủ công nghệ và xa hơn là tạo ra những bước đột phá cho ngành công nghệ thông tin Việt Nam.

MIT University Vietnam sẵn sàng cùng bạn làm chủ tương lai



Nắm bắt xu thế, MIT University Vietnam chính là một trong những trường đại học chuyên về công nghệ với các ngành đào tạo mang tính tiên phong nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong cuộc cách mạng 4.0. Sứ mệnh được MIT University đề ra chính là giáo dục và đào tạo những cá nhân trở thành công dân toàn cầu, có kiến thức, năng lực và đam mê đóng góp để cải thiện bản thân và điều kiện xã hội, truyền cảm hứng cho thế hệ hiện tại và tiếp theo.

MIT University Vietnam đào tạo sinh viên "Làm chủ công nghệ tương lai"

Trường định hướng phát triển với tầm nhìn là một trường đại học quốc tế đa ngành, đa lĩnh vực với định hướng mũi nhọn là các ngành kỹ thuật, công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao và khoa học sức khỏe. Tất cả đều chú trọng đào tạo sinh viên làm chủ công nghệ. MIT University Vietnam đặt mục tiêu trong tương lai gần sẽ trở thành trường đại học toàn cầu, dẫn đầu về kỹ thuật, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở nước ta, được các đối tác trong nước và quốc tế tín nhiệm, được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế uy tín.

Sinh viên khi theo học tại đây sẽ được giảng dạy và dẫn dắt bởi các nhà khoa học có uy tín trong nước, những giáo viên cơ hữu với hàm học vị cao, từng du học và giảng dạy tại nước ngoài. Với các giá trị cốt lõi bao gồm: Tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp - Môi trường trải nghiệm tuyệt vời cho người học - Môi trường thông minh - Tự do và liêm chính học thuật, sinh viên MIT Uni. sẽ luôn được khuyến khích tinh thần chủ động học hỏi và sáng tạo, được tự nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thông minh và trải nghiệm những công việc thực tế trên mô hình ảo và mô hình thực về những lĩnh vực mà sau này sẽ làm việc. Bên cạnh đó, việc gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, các công ty, các đơn vị kinh tế, các tổ chức xã hội nhằm tăng tính thực hành và trải nghiệm thực tiễn cho người học, kết nối nguồn lực, đổi mới sáng tạo giúp người học khởi nghiệp.

Xưởng thực hành công nghệ ô tô của trường đã được tập đoàn Siemens (Đức) ký cam kết tài trợ thêm phòng thí nghiệm thông minh trị giá 90 tỷ đồng

Chủ trương của MIT University chính là đầu tư vào con người. Chính vì vậy, bên cạnh việc học tập và nghiên cứu, sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến cuộc sống sinh viên đa sắc màu tại MIT Uni. với sự hoạt động năng nổ của các câu lạc bộ học thuật, thể thao, năng khiếu, sở thích, cùng với đó là các hoạt động ngoại khóa như hội trại, hội thao, hội thảo năm. Điều này sẽ giúp sinh viên có những trải nghiệm đáng nhớ, thêm năng động, tự tin và củng cố những kỹ năng mềm.

Hội thao MIT University Vietnam Open League 2023

Đăng ký xét tuyển dễ dàng với cơ hội nhận học bổng đầu vào giá trị

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, MIT Uni. tổ chức 05 hình thức xét tuyển:



Thí sinh có thể dùng học bạ để xét tuyển ngay từ bây giờ

Đặc biệt, MIT University sẽ mở cổng xét tuyển online bằng học bạ đơn giản, nhanh gọn và tiện lợi.

Và còn một tin vui hơn nữa, 1000 suất học bổng trị giá 5.000.000đ sẽ dành cho những thí sinh đăng ký xét tuyển nhanh và sớm nhất. Vậy nên, đừng bỏ lỡ cơ hội để đến với MIT University Vietnam, nơi sinh viên sẽ được học tập và có những trải nghiệm tuyệt vời nhé.

