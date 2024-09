Xót xa trước hoàn cảnh khó khăn của bà Sểnh Vlog, hàng dài người xếp hàng tiễn đưa trong ngày tang lễ

Theo thông tin từ fanpage chính thức của Bà Sểnh Vlog, lễ viếng của Bà Sểnh Vlog (tên thật là Triệu Thị Lai, SN 1968) được tổ chức vào hồi 7h00 hôm nay (ngày 31/8). Đồng thời, lễ tiễn đưa cũng được diễn ra vào lúc 9h00' cùng ngày tại thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang. Trước đó, vào trưa ngày 30/8, do mưa lớn đất đá sạt lở, bà Sểnh đã không may bị ngã xuống suối lũ và qua đời.

Fanpage này cũng chia sẻ khá nhiều hình ảnh trong tang lễ và lễ tiễn đưa của bà. Có thể thấy, có khá nhiều người dân đã đến tiễn đưa bà trong quãng đường cuối cùng. Các nghi lễ đều được thực hiện theo truyền thống của người dân tộc Tày vùng núi Tuyên Quang.

Lễ đưa tang của bà Sểnh được tổ chức vào sáng ngày 31/8

Dòng người đến tiễn đưa bà Sểnh

Cũng theo fanpage này cho biết, gia đình bà Sểnh ở huyện miền núi, vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh kinh tế dặc biệt khó khăn. Chồng mất sớm, một mình bà vất vả gánh vác gia đình và nuôi dạy 6 người con trưởng thành.

Dù đã lập gia đình nhưng các con của bà cũng thuộc diện hộ nghèo. Trong suốt 3 năm xây dựng kênh, mãi đến tháng 5/2024, kênh của bà mới được bật kiếm tiền và thu nhập từ kênh quá ít ỏi nên cuộc sống của bà cùng gia đình vẫn chưa được cải thiện.

Căn nhà của bà Sểnh

Dưới những bài viết đã không có ít người bày tỏ sự tiếc thương về sự ra đi đột ngột cũng như hoàn cảnh khó khăn phía sau những đoạn clip vui vẻ mà bà vẫn đăng tải trước kia.

Được biết, bà Sểnh Vlog nổi tiếng trên mạng xã hội với những video dưới hình thức phim ngắn khiến nhiều người thích thú bởi sự chân thật và giản dị, dễ thương.

Thời gian vừa qua, bà Sểnh Vlog được nhiều người biết đến hơn khi cùng các thành viên trong team xuất hiện trong MV À lôi của DoubleT2. Dù các ông, các bà đã khá lớn tuổi, nhưng chính sự giản dị, tự nhiên trong diễn xuất của ông bà đã tạo nên sức hút cho các video.

Ảnh: Fanpage Bà Sểnh Vlog