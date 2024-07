Xót xa: Ronaldo bật khóc nức nở khi thấy mẹ đang lau nước mắt trên khán đài tại Euro 2024

Khoảnh khắc được ghi lại vào cuối hiệp phụ thứ nhất trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Slovenia tại vòng 16 đội của Euro 2024 vào sáng 2/7. Thời điểm đó, Ronaldo cùng các đồng đội đang nghe chỉ đạo từ HLV trưởng Roberto Martinez. Gương mặt của CR7 vẫn không giấu được nỗi buồn vì vừa đá trượt quả phạt đền quan trọng trước đó.

Đúng lúc này, Ronaldo hướng mắt lên hàng ghế khán giả. Vào thời điểm này, bà Dolores - mẹ của Ronaldo - đang bật khóc trên khán đài. Theo tiết lộ, Ronaldo đã thấy hình ảnh trên của mẹ và không kìm được cảm xúc.

Ronaldo bật khóc nức nở trong trận gặp Slovenia





Anh bật khóc nức nở, khiến các đồng đội phải tiến đền an ủi. May mắn là sau đó, Ronaldo đã lấy lại được sự bình tĩnh. Khi màn so tài bị kéo vào hiệp phụ, Ronaldo đã sút thành công, góp phần vào chiến thắng chung cuộc cho đội nhà.

Được biết, trận vừa qua mới là lần đầu tiên bà Dolores đến xem một trận đấu của Ronaldo tại Euro 2024. Trong quá khứ, Ronaldo từng thừa nhận không muốn mẹ đi xem các trận đấu của mình bởi bà là người dễ xúc động.

Bà Dolores bật khóc trên khán đài

Ronaldo cũng không kìm được nước mắt

Các đồng đội đến an ủi Ronaldo

Chia sẻ trong phần phỏng vấn sau trận, Ronaldo tiết lộ lý do khiến bản thân buồn bã đến vậy. “Đây là kỳ Euro cuối của chúng tôi”, Ronaldo cho hay. “Nhưng đây không phải lý do tôi buồn. Tôi thất vọng vì khi đội bóng cần thiết nhất thì tôi không làm được”.

Bồ Đào Nha hiện đã giành vé vào tứ kết gặp Pháp. Cuộc đối đầu này diễn ra vào 2h ngày 6/7.