Xôn xao thông tin nữ sinh lớp 8 ở Quảng Ninh nhảy từ tầng 4: Sở GD-ĐT lên tiếng

Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, khoảng 10h ngày 22/2, trong giờ ra chơi sau tiết học thứ 3, em D.T.T.Đ. (học sinh lớp 8A1, trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, TP Hạ Long, Quảng Ninh) bất ngờ đi lên tầng 4 và nhảy xuống sân trường. Đây là tầng cao nhất thuộc dãy nhà chính giữa trong khuôn viên 3 dãy của nhà trường.

Ngay sau vụ việc, Ban Giám hiệu trường THCS Nguyễn Văn Thuộc và giáo viên chủ nhiệm đã đưa em D.T.T.Đ. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh.

Kết quả ban đầu cho thấy nạn nhân bị đa chấn thương nặng, nhất là cột sống, tổn thương vùng xương chậu, xương đùi và xương các chi. Hiện tại, nữ sinh đã qua cơn nguy kịch.

Theo chia sẻ của một học sinh, em học sinh này có sử dụng điện thoại trong tiết học thứ 3 và bị cô giáo dạy môn Vật lý tịch thu. Sau đó, cô giáo này đã gọi giáo chủ nhiệm lên và lập biên bản sự việc.

Sau giờ ra chơi, cả lớp xuống sân trường để học môn Thể dục do cô giáo chủ nhiệm dạy. Nhưng em D.T.T.Đ. lại đi ngược lại từ tầng 2 của lớp học đi lên tầng 4 (dãy thực hành) rồi trèo qua lan can nhảy xuống. Lúc đó, cô giáo và học sinh nhìn thấy có hô to "không được nhảy". Giáo viên bảo một nam sinh chạy lên can ngăn nhưng không kịp.

Vị trí được cho là nơi em D.T.T.Đ. nhảy xuống

Theo thông tin mới nhất trên Vietnamnet, Sở GD-ĐT Quảng Ninh mới đây cũng đã lên tiếng về vụ việc này. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do học sinh này bị áp lực về tinh thần nên nghĩ quẩn. Lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh thông tin:

"Sau khi nhận được thông tin, Sở GDĐT Quảng Ninh đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên học sinh, phối hợp với Sở Y tế Quảng Ninh điều trị, chăm sóc học sinh. Đồng thời, chúng tôi cũng cử lực lượng tới trường để kiểm tra hệ thống lan can, tìm hiểu cụ thể nguyên nhân".

Tổng hợp